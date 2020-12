Birra, per 1 italiano su 2 è un momento di condivisione in compagnia della famiglia

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 16:54

un dato di fatto: anche durante ilgli italiani non rinunciano alla, che continua a rappresentare per molti un piacere, una gratificazione da assaporare in più occasioni, possibilmente in compagnia, anche virtuale.La ricerca condotta a fine settembre dall’Istituto Piepoli per, conferma che la birra viene consumata soprattutto in compagnia della famiglia (66%) e rappresenta la bevanda dellaper 1 italiano su 2. Una bottiglia stappata insieme, rappresenta, anche visto il periodo storico che stiamo vivendo, un momento di piacere e di condivisione. Anche con un, ciascuno dallo schermo del proprio computer.E selo sa da sempre che gli affetti sono i “luoghi del cuore” degli italiani, secondo una ricerca Toluna di luglio 2020, Birra Moretti è il brand di birra che più rappresenta proprio i due valori di familiarità (42%) e convivialità (41%).Se per 1 su 3 c’è sempre una buona occasione per stappare una bottiglia, è la cena il momento in cui la maggior parte degli italiani (74%) preferisce degustarla, magari abbinandola a un piatto preparato ad hoc Birra Moretti, che da anni promuove il consumo dellae in “buona compagnia”, sembra dunque rispondere perfettamente alle nuove curiosità degli italiani che, in un momento di restrizioni, non rinunciano al piacere di una birra e alla scoperta di nuovi sapori. Con la sua lunga storia e la sua ricca gamma, Birra Moretti è la birra (anzi il brand di birre) ideale per fare compagnia agli italiani anche durante questo difficile periodo.Non sorprende, quindi, chesia la birra più scelta dalle famiglie italiane (30,8%) .Per informazioni: www.birramoretti.it