Scoperta e produzione della birra: il merito è delle donne

Geroglifico egiziano raffigurante la mescita della birra (foto: ancient-origins.net)

el nostro Paesee ne bevono in quantità moderata; la tendenza è verso il piacere del gusto non verso l’ebbrezza, confermando la(le consumatrici europee ne bevono 3-4 volte tanto). L’attenzione delle donne al gusto della birra è tutt’altro che nuovo e va ben oltre il momento del consumo: se nel nostro immaginario il mondo della birrificazione è popolato di frati paciosi con la caraffa in mano e mastri birrai barbuti, va detto chee conseguente alla rivoluzione industriale che soppianta via via ogni forma di autosussistenza.Fatta eccezione per la birrificazione nei monasteri, che risale al Medioevo,, un’attività prevalentemente domestica fino a tre secoli fa. Nel XVII secolo la pratica era ancora diffusa in tutta l’:le birraie adibivano una stanza esclusivamente alla birrificazione e in alcuni casi aprivano i battenti per mescere agli avventori. La produzione casalinga, per quanto diffusa e popolare, è andata in crisi con l’importazione delle birre scozzesi e inglesi e con l’affermazione delle grandi industrie irlandesi nel ‘700. In, nel XVI secolo, troviamo le “” che producono birra nella propria abitazione adibita a locanda: tra queste, che nonostante il suo aspetto sgradevole a fronte dell’eccezionale qualità delle sue birre diventa la protagonista di un poema popolare pubblicato nel 1624 da John Skelton.Per conoscere il ruolo delle donne nella produzione di birra è necessario risalire fino alla preistoria. Prima, però, è il caso di ricordare che non è un maschio, ma, badessa del monastero benedettino di Rupertsperg e grande botanica tedesca, chein sostituzione delle spezie, dando inizio alla grande rivoluzione tecnica che ha cambiato per sempre la produzione birraria.La pratica dell’agricoltura risale ad almeno 10.000 anni fa ed è un passaggio della storia dell’umanità strettamente connesso alle conoscenze e alle tecniche accumulate e fatte evolvere dalle donne. In questo contesto va inquadrata la scoperta della birra . Gli studi ci diranno sempre di più sul; ci accontentiamo di richiamare qui una fra le notizie più antiche che ci sono pervenute:, matrona della birra, è una divinità sumera alla quale le sacerdotesse mesopotamiche offrono doni per propiziarsi la fertilità della terra e dei grembi materni; durante le cerimonie bevono birra.Sull’attualità del rapporto donne-birra è interessante l’articolo sull’ International Women’s Collaboration Brew Day di OtusTrip