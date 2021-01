International Coffee Tasting: assegnate nuove medaglie d’oro

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 18:14

Nell'ambito dell'International Coffee Tasting i giudici operano alla cieca

Le torrefazioni premiate

l 20 gennaio pressodi Desenzano del Garda (Bs) si è svolta ladi, il concorso dell(Iiac). Si è cosìche era stato necessario rinviare a causa della pandemia.premia i caffè migliori dal 2006. L’edizione del 2019 si è svolta a Tokyo con 289 caffè da tutto il mondo. Realizzata con il supporto scientifico dele di la competizione fonda il suo valore sulle valutazioni tecniche deiche può contare una rete di più di 12.000 professionisti in oltre 40 Paesi. I giudici operano completamentenel quadro delle più severe norme die sotto controllo statistico. Due ledi quest’anno: una, quindi più prove a punteggio e più volte all’anno in diversi Paesi, e l’assegnazione delleLa sessione di gennaio ha visto. Al termine dell’elaborazione e del controllo dei dati forniti daisono state assegnate leai caffè che hanno superato gli 85 punti previsti dal regolamento.Co., Ltd, Oas Blend, Cina (Cat. E: Miscela espresso), Gb5 Lab, Taiwan (Cat. E: Miscela espresso)(China) Limited, Impresso Espresso, Cina (Cat C: Macchina caffè automatica)(Pingnan) Co., Ltd, Soe-Distinct Aroma, Cina (Cat. F: Singola origine per espresso)(Pingnan) Co., Ltd, Soe-The Perfect Balance, Cina (Cat. F: Singola origine per espresso)(Pingnan) Co., Ltd, Soe-Urban Grind, Cina (Cat. F: Singola origine per espresso)(Pingnan) Co., Ltd, Urban Grind, Cina (Cat. E: Miscela espresso)Co., Ltd, Sunshine, Taiwan (Cat. E: Miscela espresso), Old Pipe, Taiwan (Cat. E: Miscela espresso)(Lang Xi) Co., Ltd, Alpha Blending, Cina (Cat. E: Miscela espresso)(Lang Xi) Co., Ltd, Bartender, Cina (Cat. E: Miscela espresso)(Lang Xi) Co., Ltd, Great Wow, Cina (Cat. E: Miscela espresso).Per informazioni: www.assaggiatoricaffe.org