Storia, cultura, convivialità, gusto. L'irrinunciabile rito del caffè

Concedersi un espresso, una piacevole abitudine

Giorgio Caballini e Luigi Morello

La Carta dei valori

Permette e favorisce l’incontro tra molteplici tipologie di persone quali colleghi, amici, famigliari i quali, sorseggiando un caffè espresso, hanno la possibilità di discutere, con-versare, raccogliere informazioni, intessere relazioni, stringere accordi; in termini socio-logici, fare società. Crea interazione anche tra sconosciuti, facilitando la nascita di una socialità informale e spontanea tra i fruitori della medesima bevanda - si pensi al bancone del bar -, nel fran-gente di tempo necessario per la consumazione. Gli avventori hanno modo di impegnarsi in conversazioni libere sugli argomenti più disparati. Facilita la nascita di conversazioni tra soggetti e, dunque, favorisce la pratica e la gestione dei comportamenti sociali: interazioni linguistiche, atteggiamenti e posture conviviali, espressioni emotive. Facilita la socializzazione secondaria per gli adolescenti - compresi, orientativamente, tra i 13 e i 18 anni - i quali iniziano a frequentare la società attraverso la consumazione del caffè espresso in pubblico. Genera uguaglianza tra i consumatori grazie al suo costo limitato, da una parte risulta al-la portata di quasi tutte le tasche mentre, dall’altra, affianca nella consumazione in luoghi pubblici soggetti di ruoli, classi, ceti e provenienza sociale anche molto differenti tra lo-ro. Costituisce un linguaggio universalmente riconosciuto che permette un incontro tra per-sone di etnie, religioni, generi e opinioni politiche-culturali differenti, le quali ricono-scono l’unicità del prodotto italiano. Permette la messa in atto di forme di generosità - simbolica e sostanziale - rispetto al prossimo. Consente di allenare e valorizzare le capacità degli individui che lavorano in ambiti pro-fessionali inerenti alla degustazione. Accomuna tutti gli Italiani che si trovano all’estero i quali, spesso, si riconoscono per la qualità e la preparazione della bevanda e si riuniscono sostenendo l’identità della Comu-nità Italiana in quel paese. Crea condivisione tra Culture Diverse e valorizza le Comunità che producono Caffè nei territori di origine dei paesi del mondo.

rosegue la campagna a sostegno della candidatura dela Patrimonio immateriale dell’Umanità presso l’, attraverso la raccolta firme sul sito www.ritodelcaffe.it e il coinvolgimento di tutti i componenti della Comunità stessa invitati a partecipare, con un proprio contributo, alla creazione di un, per raccontare un’esperienza personale legata al rito quotidiano per eccellenza, sotto forma di, racconto scritto o disegno.Il presidente del Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale,di Sassoferrato: «I contributi che continuano ad arrivare sono ladi quanto tutti gli italiani, dalle Alpi a Lampedusa, siano legati al rito dell’Espresso in quanto valore, culturale e identitario della nostra Italia. Da ogni testo e da ogni foto si capisce quanta passione ci sia per qualcosa che è ben più di una semplice bevanda. In Italia il rito del caffè espresso scandisce ilgiornaliero: giusto il tempo di un caffè, prendo un caffè e arrivo, prendiamoci un caffè … sono frasi ricorrenti. Il Caffè o l’Espresso, come viene più frequentemente chiamato, è sinonimo di, viene utilizzato per socializzare, suggellare un affare, vedersi tra amici, intraprendere una relazione».Ecco qualche estratto dei testi raccolti:“…Nel bel mezzo del mattino, sento ancora la stanchezza. Forse il sonno se n’è andato, ma è arrivata la speranza che da marzo a maggio ed oltre, ci sia solo la freschezza, quella patina di gioia che preannuncia una vacanza…Ci vorrebbe un caffè, non chiedetemi perché…”“…Il caffe` al risveglio in compagnia dei passeri che celebrano l’aurora in un concerto melodioso. Il vociare dei bimbi per le strade e le chiacchiere al bar con gli amici di sempre, il sorriso di chi ti serve il caffe` che d’incanto porta un raggio di sole nei giorni piu` uggiosi. I “coffee break” con i colleghi, ad interrompere il lavoro spesso faticoso e pesante, al solito bar dove facciamo irruzione con scoppi di risa e conversazioni rumorose, coinvolgendo nel nostro entusiasmo anche Raffaele, il barman paziente e disponibile. Il silenzio e la quiete che accompagnano i miei caffe` in solitaria fino a sera quando, a casa, l’ultimo della giornata mi aiuta a dare chiarezza ai miei pensieri e sollievo alle preoccupazioni. Il caffe` e` una melodia che, con le sue variazioni di tono, intensita`, timbro evoca per me di volta in volta atmosfere volti immagini malinconie lacrime gioie parole baci abbracci amori ricordi andati, ma mai sopiti! Ed ogni volta mi sorprendo alla ricerca del “gusto perduto” di quel caffè…”“…Accanto a Manuel al bancone del bar, arrivo` un signore dalla faccia preoccupata e un po’ agitata. Manuel stava sorseggiando il suo caffe` quando senti` qualcosa che lo attraversava dentro: uno strano formicolio in tutto il corpo e un freddo intenso in tutto il suo essere, simile a quello che c’era fuori dal bar. Improvvisamente senti` una strana sensazione riguardo all’uomo che gli stava accanto e che anche lui sorseggiava il caffe`. Percepi` in qualche modo il malessere del cuore di quell’uomo…”Per firmare a supporto della candidatura e lasciare altri contributi basta andare sul sito www.ritodelcaffe.it «Quella del caffè espresso in tutta Italia non è solo un’ abitudine quotidiana - conclude, responsabile della Comunità – attorno al rito che milioni di italiani compiono ogni giorno ruota una parte fondamentale della nostra, cultura e della nostra socialità, fatta di incontri e di. Per un italiano è quasi impossibile rinunciare all’offerta di un caffè o terminare unsenza l’espresso. È ritenuto il modo migliore per iniziare una giornata, ritrovare energia, ricaricarsi prendendosi una pausa. Con il suo costo contenuto facilita la consuetudine sociale di offrire una consumazione al bar. È un modo per ciascuno di noi di sentirsi parte di una comunità unita da principi comuni. 