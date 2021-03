Pubblicato il 24 marzo 2021 | 07:30

Il caffè può trovare abbinamenti interessanti in base alla tipologia e all'aromaticità

Orientare la clientela a una dimensione diversa

oggi è più, nella scelta e nella modalità. Non a caso sonoa base die hanno avuto un’impennata le vendite delle macchine a un gruppo. Per invertire la tendenza figlia del lockdown e riportare ilnel suo luogo dedicato, bisogna. Un’evoluzione per certi aspetti già in atto, ma bloccata dalla pandemia.Per chiudere il cerchio, ladeve diventaredotata anche di menu dessert in grado di proporre. Molte caffetterie hanno iniziato a specializzarsi nel, una soluzione che ha contribuito ad aumentare le vendite. In quest’ottica si può coccolare la clientela con, con soluzioni dianche con il salato.con il formaggio, la frutta essiccata o le verdure. Da percorrere la strada con ilda accompagnare a uno un espresso allungato. Un boccone e un sorso e non ci si ferma più. E si aprono, per tutti,Il caffè , sottolineano gli esperti, è un po’che può trovaree sorprendenti in base alla tipologia e all'. Un gioco di equilibri che lo può vedere ora come, ora come. Sulla scia del cacao, che ormai in cucina è un. Puntare sulè una modalità da tenere in considerazione. In questo modo si orienta la clientela a una dimensione diversa e ad approfondire questo mondo variegato.Il, al proposito, si rivela un’opportunità per favorire unae organizzare la consegna, per esempio, dei grani o l’educazione a metodi di preparazione non usuali. Sono saltati i confini e lasi può promuovere anche sulper molti aspetti ancora tutto da scoprire.Quando si ritornerà alla normalità e saremo di nuovo una meta del, i pubblici esercizi che proporranno anche ilaccompagnato da una fetta di torta al cioccolato bianco e limone avranno fatto centro.