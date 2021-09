Secondo i dati di Assobio, nell’ultimo anno la spesa per i prodotti bio è cresciuta in Italia del 10% nei canali tradizionali e ha toccato punte del 79% nell’e-commerce. Un trend inarrestabile, che cresce di anno in anno: in dieci anni (periodo 2011-2021) il consumo di prodotti biologici è aumentato del 133%, mentre l’export addirittura del 156%.

Il nuovo Orzo Caffè Solubile Biologico di Morettino

Un processo di ricerca e selezione

Anche il caffè è protagonista di questa nuova ondata di consapevolezza. Il consumo di caffè biologico in Italia registra un significativo aumento del 50% rispetto allo scorso anno, Morettino, torrefazione di Palermo da sempre attenta ai temi della sostenibilità, ha ricevuto proprio quest’anno il massimo punteggio nella certificazione di sicurezza alimentare Ifs International food safety ed è stata tra le prime in Italia a credere nei progetti di filiera e nel caffè da agricoltura biologica. Un processo di ricerca e selezione partito oltre 10 anni fa che ha portato alla creazione della linea Pure Organic Coffee, caffè che vanno oltre il concetto di biologico e sono definiti “etici”. Sono, infatti, frutto della collaborazione con i piccoli coltivatori locali nei paesi di produzione del caffè, e tostati in maniera naturale grazie al ‘Metodo Morettino’ ad aria calda pulita.

Una stretta collaborazione

Una scelta di campo premiata da NaturaSì, il principale gruppo di distribuzione di prodotti biologici e ecosostenibili d’Italia. La collaborazione tra Morettino e il gruppo EcorNaturaSì si è rafforzata al recente Sana di Bologna, autorevole manifestazione del biologico e del benessere, dove è stato possibile degustare il blend Terrae 100% Arabica. In vetrina anche l’ultimo arrivato della linea bio Morettino: l’Orzo Caffè Solubile Biologico.

[img]{"id":224215,"alt":"Il blend 100& Arabica NaturaSì premia le scelte bio di Morettino","title":"Il blend 100& Arabica NaturaSì premia le scelte bio di Morettino","dida":"Il blend Terrae 100& Arabica"}[/img]

Orzo di filiera Ecor

Si tratta di orzo di filiera Ecor, interamente coltivato in Italia. Una bevanda della tradizione italiana che Morettino invita a riscoprire insieme alla sua ritualità lenta. L’Orzo Caffè bio va ad arricchire la gamma di solubili da agricoltura biologica di Morettino, affiancando “Intenso”, il primo Instant Coffee 100% Arabica Biologico lanciato in Italia proprio dalla torrefazione siciliana.

