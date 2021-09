Piacere on-the go con Kimbo: arriva lo Sparkling Coffee

Kimbo, azienda leader in Italia e nel mondo nella produzione di caffè di altissima qualità, lancia sul mercato delle bevande Kimbo Sparkling Coffee. Si tratta di un’originale e rigenerante soft drink, frizzante al punto giusto e al gusto di caffè, pensato per regalare un tocco di freschezza ai momenti di ogni giorno: un aperitivo con gli amici, una pausa relax a casa, il post-workout o un momento di piacere on-the go, per lasciarti sorprendere dalle sue particolari note aromatiche ogni volta che vuoi.

La una nuova bevanda al gusto di caffè Kimbo Sparkling Coffee



Piacere on-the go

Kimbo Sparkling Coffee è ideale da gustare in mobilità direttamente dalla lattina, accompagnato da ghiaccio e limone o come base per la preparazione di cocktail rinfrescanti pensati per chi apprezza le note aromatiche tipiche del caffè.



Sulla lattina il mare di Capri

Elemento distintivo del prodotto è l’elegante packaging dal design al passo con i tempi: una lattina da 250 ml con fondo blu come il mare di Capri, di cui vengono qui evocati i celebri Faraglioni, simbolo del brand Kimbo ma da sempre anche emblema di esclusività. “Italians keep it cool” è lo slogan finalizzato a consigliare un consumo rigorosamente freddo della bevanda.



Presto nella gdo

Il prodotto è stato svelato in un primo momento al pubblico durante il mese di agosto, nelle suggestive cornici della Sardegna e dell’isola di Capri in occasione di esclusivi eventi estivi, fra cui l’ambito Premio Faraglioni di cui Kimbo è stato Main Sponsor.



Kimbo Sparkling Coffee comincerà ad essere disponibile, a partire dal mese di settembre, nella grande distribuzione organizzata.