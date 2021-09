Julius Meinl in prima linea per l’ambiente e il sociale

Julius Meinl, storica torrefazione austriaca con cuore produttivo a Vicenza, è da quasi 160 anni sinonimo di caffè di altissima qualità. Ma cultura del caffè e innovazione di prodotto non sono gli unici capisaldi dell’azienda: la sostenibilità, ambientale ma anche sociale, è infatti al centro delle azioni della torrefazione viennese.

Colombian Heritage Project

Con l’obiettivo di rendere il mondo un posto migliore per questa e per le prossime generazioni attraverso passi piccoli ma significativi, l’impegno per uno sviluppo sostenibile inizia negli impianti di produzione, dove i materiali o il calore di scarto vengono utilizzati per produrre energia termica, risparmiando circa 1.050 tonnellate di CO 2 all’anno.

Julius Meinl box Bambini delle Fate 2021

Ma per Julius Meinl la sostenibilità non è solo ambientale ma anche sociale, ed è per questo che nel 2021 l’azienda vuole celebrare la Giornata Mondiale del Caffè all’insegna della sostenibilità a tutto tondo. Il 1° ottobre, tutti i locali che utilizzano o sceglieranno di utilizzare miscele Julius Meinl sostenibili e certificate riceveranno una targa che certifica il loro impegno per la tutela dell’ambiente; per ognuno di loro, attraverso la fondazione Jane Goodall, verrà piantato un albero per contribuire alla riforestazione della Tanzania, uno dei paesi d’origine del caffè delle miscele Julius Meinl.

Tazzina e miscela Poesia

Dopo il grande successo dello scorso anno torna anche la collaborazione con la onlus I Bambini delle Fate, che assicura sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale a beneficio di famiglie con autismo o disabilità. Il progetto 2021 vedrà la creazione di una speciale tazzina da caffè, il cui piattino è stato disegnato da Giorgia, una delle ragazze del Centro Autismo Ca’Leido. “Guarda il mondo con occhi diversi” è l’invito riportato sul piattino, venduto insieme ad una tazzina e una confezione da 250 g di caffè macinato Giubileo 100% Arabica. A partire dal 15 settembre, il kit sarà acquistabile nei locali aderenti ad un prezzo al pubblico consigliato di 14,90 euro e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Ca’Leido.

