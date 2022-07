Julius Meinl pensa al futuro: progetti per l’ambiente e il sociale

Julius Meinl, storica torrefazione austriaca con il cuore produttivo in Italia che quest’anno celebra il suo 160° anniversario, si impegna grazie anche alla collaborazione con istituzioni, imprese e persone, a contribuire a rendere il mondo un posto migliore, garantendo alle prossime generazioni un futuro più green e favorendo lo sviluppo di nuove opportunità per diverse comunità o gruppi sociali. Per rendere concreto questo impegno, Julius Meinl promuove programmi nazionali e internazionali che, oltre a creare valore per le persone, concorrono alla diffusione della cultura del caffè.

Colombian Heritage Project

A livello internazionale, l’azienda ha dato vita al Colombian Heritage Project, un progetto nato per supportare i coltivatori colombiani di 50 aziende agricole nella regione di Tolima con l’impegno di migliorare le loro competenze e aiutarli ad ottenere la certificazione Rainforest Alliance (il più importante programma al mondo per la coltivazione di caffè sostenibile). Il progetto consiste nell’offerta di training mirati all’ottenimento della certificazione Rainforest Alliance e nell’installazione di 25 essiccatori di caffè, senza contare la creazione di un programma di supporto scolastico rivolto alla popolazione locale.

Caffè buono ed etico

Rappresentative di questo progetto sono le due miscele premium Julius Meinl Poesia, un caffè aromatico, cremoso e dal gusto elegante, e Supreme, un caffè dalla crema vellutata, aroma generoso e un retrogusto di cioccolato fondente, che contengono caffè proveniente dalle piantagioni colombiane. Entrambe le miscele presentano un logo identificativo su tutte le confezioni e sono una celebrazione della tradizione e della competenza di Julius Meinl nel mondo del caffè.

Anche la rinnovata miscela storica di Julius Meinl, 1862 Vienna, un blend di chicchi 100% Arabica, sviluppato in occasione del 160° anniversario della storica torrefazione viennese, contiene al suo interno i chicchi provenienti dalle piantagioni della Colombia: non solo un omaggio alla tradizione, al patrimonio e all’eccellenza del gusto, ma una scelta che permette a Julius Meinl di continuare a sostenere gli agricoltori colombiani.

Sanga Bar Engim, Thiene (Vi) - I Bambini delle Fate

Progetti di inclusione sociale

Julius Meinl supporta numerosi progetti anche sul territorio nazionale, infatti, da diversi anni l’azienda collabora con l’associazione I Bambini delle Fate, lavorando in maniera sinergica alla realizzazione di diversi progetti di inclusione sociale. Un impegno concreto che, passo dopo passo, ha contribuito alla costruzione di un mondo più inclusivo, accessibile e sostenibile anche per le persone affette da autismo.

Dadi Rooms Padova

A Padova, grazie ad un’iniziativa della Cooperativa Vite Vere Down, nei mesi scorsi è stato inaugurato Dadi Home, un b&b gestito da persone con disabilità che tra i suoi partner conta proprio la storica torrefazione austriaca che ha messo a disposizione dei ragazzi il proprio know-how, attraverso un corso di formazione e offrendo alla struttura una fornitura gratuita e continuativa di caffè.

Sostenibilità a 360°

Per Julius Meinl, la produzione di caffè di alta qualità non può prescindere da un’attenzione a 360° verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ed è proprio la sostenibilità a guidare Julius Meinl nello sviluppo dei propri prodotti, un aspetto che fin dalla sua nascita ha plasmato la storia dell’azienda. Nel processo di riduzione dell’impatto ambientale, la tecnologia ricopre un ruolo di primaria importanze per Julius Meinl, poiché consente di rendere sempre più efficiente ogni passaggio nella catena di valore, dagli impianti fino ai prodotti destinati al consumatore finale e al canale Horeca. L’azienda punta infatti ad utilizzare una minore quantità di materiali e studiare packaging innovativi, tra i quali ad esempio le bustine di tè e le capsule in materiale biodegradabile. In quest’ottica sono pensate le capsule Zero Waste compostabili e biodegradabili al 100%, il cui lancio è previsto a ottobre.

Capsule Zero Waste

È importante sottolineare anche come molti prodotti rivolti ai consumatori di caffè abbiano ricevuto il logo biologico dell’Ue e le due certificazioni UTZ e Rainforest Alliance, che nel 2018 si sono unite per combattere la deforestazione, il cambiamento climatico e la povertà sociale.

L’attenzione all’innovazione è rivolta anche alle macchine del caffè destinate al canale Horeca, pensate in ottica di ottimizzazione della performance ma anche per offrire un’esperienza di gusto unica e premium. Migliorare l’impatto ambientale, secondo Julius Meinl, significa inoltre valorizzare e non sprecare l’energia impiegata per la preparazione delle miscele. L’energia proveniente dalle tostatrici nell’impianto produttivo di Vicenza, ad esempio, è reimpiegata per soddisfare il fabbisogno di riscaldamento o raffreddamento degli uffici.

Julius Meinl Italia

via Verona 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi)

Tel 0444 334411