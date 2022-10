Julius Meinl, da 160 anni caffè di qualità in tutta Europa

Julius Meinl, storica torrefazione di Vienna fondata nel 1862, compie 160 anni e li festeggia in occasione della Giornata internazionale del Caffè. Un celebrazione culminata nella sede di Altavilla Vicentina (Vi) con la finale del Julius Meinl Tour.

La miscela Poesia e le capsule compostabili e biodegradabili

I finalisti

Il 1 ottobre si sono sfidati i vincitori delle tappe di Treviso, Milano e Firenze, che hanno presentato alla giuria l’abbinamento Cappuccino-torta Sacher. In pedana la Pasticceria Oca Golosa di Gorizia con Federico De Luca e Baldassarre Medeot, la Pasticceria Vago Erba di Erba (Co) rappresentata da Denis Ferrari, Simone Capuzzo e Giorgia Arnaboldi e la Pasticceria Cosi di Firenze con Massimo e Marco De Grazia e Kevin Boni.

Il cappuccino vincente

Alto livello

Gli elaborati sono stati valutati da Carlo Pozza e Riccardo Ferracina dell’Ampi-Accademia maestri pasticceri italiani, Leonardo Romanelli (Gambero Rosso), Gianni Cocco (coffee expert), Jacopo Indelicato (Brand ambassador Julius Meinl). La giornata è stata condotta da Cristiano Tomei alla guida del ristorante L’Imbuto di Lucca. «Altissimo il livello della competizione – è stato sottolineato – A tal punto che la giuria si è riunita in una sorta di camera di consiglio. La scelta è stata combattuta, sul filo di un punto. Il verdetto ha premiato la Pasticceria Vago Erba, che ha fatto dialogare al meglio i reparti caffetteria e pasticceria. L’abbinamento e la sinergia tra i due prodotti si è rivelato vincente».

Andreea Postolache

Miscela premium

Denis Ferrari, Simone Capuzzo e Giorgia Arnaboldi si sono aggiudicati una fornitura di sei mesi di Julius Meinl, una macchina da caffè La Marzocco, un macinadosatore Fiorenzato e un viaggio a Vienna. «Il caffè, la pasticceria e la cucina sono come i nostri monumenti e vanno preservati», ha puntualizzato Cristiano Tomei. Tutti i concorrenti, per la preparazione del cappuccino, hanno utilizzato la miscela premium Poesia (90% Arabica e 10% Robusta) dall’aroma di noci e fiori e con retrogusto persistente che richiama il sapore del cioccolato puro. È stata creata per celebrare i 150 anni di Julius Meinl.

La torta Sacher della Pasticceria Vago Erba

Presente in 40mila esercizi

L'azienda ha due sedi produttive, la Julius Meinl-Gasse a Vienna, con un impianto di torrefazione specializzato nella torrefazione viennese, e quella di Vicenza, all'avanguardia per le tostature italiane più scure dedicate all'espresso. Qui viene prodotto l'87% del caffe commercializzato dal gruppo in tutto il mondo: circa 13mila tonnellate l'anno. Julius Meinl si colloca fra i primi 3 marchi di caffè premium in 40 Paesi, riferimento di primo piano nel settore Horeca. Con le sue referenze è presente in 40 mila esercizi in oltre 70 Paesi.

La giuria con al centro i tre vincitori del Julius Meinl Tour

Incrementare la presenza nell'Horeca

«L’Italia è un mercato strategico – ha spiegato Andreea Postolache, direttore marketing del Gruppo – dove vantiamo un portafoglio di 4.540 clienti attivi. Nel breve termine l’obiettivo è quello di incrementare del 10% la nostra presenza nell’universo Horeca, dove siamo il settimo player. Abbiamo piani ambiziosi che prevedono un ulteriore percorso di crescita tramite acquisizioni e lo sviluppo di nuove aree di mercato, come l’Emilia Romagna e la Sardegna. È in fase di definizione un progetto per il debutto nella Gdo. La strada che stiamo percorrendo ci vede in prospettiva diventare sempre più nazionali».

I maestri Ampi in degustazione

Compensare le emissioni

Per Julius Meinl la produzione di caffè di alta qualità non può prescindere da un’attenzione alla sostenibilità a 360° ed è per questo che nella Giornata internazionale del Caffè rende concreto il proprio impegno con un'iniziativa green che aiuta gli operatori Horeca a compensare le emissioni di CO2 attraverso un progetto di riforestazione in Tanzania dove verranno messi a dimora 20mila arbusti per compensare in 10 anni 1,2 tonnellate di CO2. La sostenibilità guida Julius Meinl anche nello sviluppo dei propri prodotti. Nel processo di riduzione dell’impatto ambientale, la tecnologia ricopre infatti un ruolo primario, consentendo di rendere sempre più efficiente ogni passaggio nella catena di valore. Ed è proprio in quest’ottica che sono state pensate le capsule Zero Waste compostabili e biodegradabili al 100% presentate sul mercato italiano.

Julius Meinl Italia

via Verona 70 – 36077 Altavilla Vicentina (Vi)

Tel 0444 334411