A Nayma Diomedi la 31ª edizione di Maestri dell'Espresso Junior

Nayma Diomedi, allieva dell’Istituto Einstein Nebbia di Ancona, si è aggiudicata la 31ª edizione di Maestri dell’Espresso Junior, il concorso di caffetteria dedicato agli Istituti professionali alberghieri e della ristorazione. Seconda classificata Giorgia Baudino (Istituto Paire di Cuneo), che ha meritato anche una Menzione d’onore per il suo grado di professionalità nella prova Premio della giuria giornalisti. Questo trofeo è finito nelle mani competenti di Arianna Massari, Istituto Carlo Porta di Milano.

La vincitrice di Maestri dell'Espresso Junior Nayma Diomedi con il docente Alex Orologio

Quando le sinergie sono vincenti

La finale del concorso si è svolta il 19 maggio a Binasco (Mi) presso la Mumac Academy, l’Accademia della macchina per caffè del Gruppo Cimbali. Il progetto è frutto della collaborazione tra Università del Caffè, il centro creato da illy per diffondere la cultura della qualità sostenibile a produttori, professionisti Horeca e consumatori, e il Gruppo Cimbali.

Gli otto finalisti del concorso

1000 allievi da 57 istituti

Quest’anno, dopo 9 mesi di lavoro e il coinvolgimento di 1000 allievi di 57 Istituti, 8 studenti, accompagnati da un docente, si sono presentati alla Mumac per la sfida finale. Una competizione che si è articolata in due fasi: una prova di caffetteria la mattina, a giudizio di una giuria tecnico/sensoriale, e, nel pomeriggio, una per la realizzazione di una ricetta a base di espresso e bevanda vegetale Alpro (partner del concorso), con la possibilità di utilizzare un ingrediente extra lista. Tempo massimo 15 minuti per sei elaborazioni uguali da servire al tavolo. La giuria di giornalisti ha valutato l’utilizzo degli ingredienti, l’esposizione, l’originalità della proposta, l’estetica della presentazione e il risultato al palato.

Arianna Massari, premio stampa, Nayma Diomedi e Giorgia Baudino, prima e seconda in Maestri dell'Espresso Junior

In gara, oltre ai vincitori, Gerardo Caruso (Istituto Vanvitelli, Avellino), Matteo Esposito (Istituto Vergani, Ferrara), Michael Angelo Lasquite (Istituto Galdus, Milano), Alessio Mugnai (Istituto Giorgio Vasari, Figline e Incisa Valdarno, Firenze), Anastasia Russo (Istituto Mattei, Foggia).

oriGINal express, after dinner vincitore del premio giornalisti

La ricetta del premio giornalisti

Il risultato della due prove ha visto imporsi Nayma Diomedi, accompagnata dal docente Alex Orologio. Arianna Massari, seguita dal professor Antonio Grillo, ha presentato alla giuria giornalisti oriGINal experss, unica ad aver utilizzato un ingrediente alcolico. La ricetta: London dry gin aromatizzato alla nocciola, caffè, cannella, bevanda vegetale Alpro gusto soya, sciroppo ai fiori di sambuco, cacao in polvere.

La finale si è svolta presso Mumac Academy del Gruppo Cimbali

Un trampolino di lancio verso il mercato

«Questo è un concorso che aggrega gli istituti professionali e le aziende – ha sottolineato Moreno Faina, direttore dell’Università del Caffè – Per gli allievi un trampolino di lancio verso il mercato. Oggi abbiamo visto grande impegno e tanta emozione. Un risultato più che accettabile su cui bisogna lavorare». Parole che sono uno stimolo a proseguire un cammino all’insegna del miglioramento e della crescita costanti.

Servizio al tavolo

Maestri dell’Espresso Junior è un esempio concreto dell’impegno delle due aziende nel supporto alle scuole e nella formazione dei giovani professionisti che si affacciano al settore del caffè. Il concorso, infatti, dà la possibilità agli studenti delle classi quarte di integrare i programmi formativi attraverso corsi professionalizzanti su diversi aspetti del mondo del caffè e dar prova sul campo delle proprie competenze.

Arianna Massari con il docente Antonio Grillo

A tu per tu con il mondo della caffetteria

I premi finali della giuria tecnica di Maestri dell'Espresso Junior permettono ai vincitori di ricevere una formazione più specialistica nel mondo della caffetteria, entrando in contatto approfondito con le due realtà aziendali. Il vincitore si aggiudica uno stage di 10 giorni lavorativi e il secondo classificato vince la partecipazione a un corso di formazione.

La Cimbali e illy insieme per formare i professionisti del futuro

Le attività premio si svolgono un anno da Mumac Academy di Gruppo Cimbali e un anno all’Università del Caffè di illy. Gli istituti vincitori ottengono una macchina o 3 macinadosatori da parte di Gruppo Cimbali e una fornitura per un anno di caffè da parte di illy.

Mumac Academy

Via Neruda 2 - 20082 Binasco (Mi)

Tel 02 90049270

www.cimbali.it

www.illy.com