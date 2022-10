Julius Meinl, 160 anni di passione per il caffè con lo sguardo al futuro

Era il 1862 quando Julius Meinl I rivoluzionò il mondo del caffè attraverso un processo per la tostatura dei chicchi sviluppato da lui stesso, nel suo negozio nel centro di Vienna. Julius Meinl, che da oltre un secolo e mezzo tramanda di generazione in generazione il proprio know-how e la propria passione per il caffè, oggi come allora, continua la sua ricerca per produrre un caffè di altissima qualità e offrire un’esperienza significativa agli amanti del caffè.

La storica torrefazione austriaca con cuore produttivo a Vicenza celebra i suoi 160 anni di esperienza e competenza con nuovi prodotti e diverse iniziative in tutta Italia. Fiore all’occhiello del 2022 è il Julius Meinl Coffee Tour, il suo primo contest italiano per scovare la miglior torta Sacher e il miglior cappuccino del Paese. Una sfida tra baristi e pasticceri con giudici d’eccezione come Gianni Cocco, Italian coffee trainer dell’Aicaf, i mastri pasticceri AMPI, insieme a Jacopo Indelicato, Brand Ambassador Julius Meinl, e al celebre chef Cristiano Tomei, per decretare i campioni del caffè e della pasticceria, ovvero chi, come Julius Meinl, sa valorizzare al meglio la tradizione viennese in Italia.

I festeggiamenti proseguono con la rinnovata miscela storica 1862 Vienna, un blend di chicchi 100% Arabica, provenienti della Colombia. Non solo un omaggio alla tradizione, al patrimonio e all’eccellenza del gusto, ma una scelta che permette a Julius Meinl di continuare a sostenere gli agricoltori colombiani attraverso il Colombian Heritage Project.

Attenzione costante alla sostenibilità

Per Julius Meinl, la produzione di caffè di alta qualità non può prescindere da un’attenzione alla sostenibilità a 360 gradi, ed è per questo che nella Giornata Internazionale del Caffè l’azienda ha reso concreto il proprio impegno con un’iniziativa green che aiuta gli operatori dell’Horeca a compensare le emissioni di CO 2 attraverso un progetto di riforestazione in Tanzania in collaborazione con la Onlus Global Jane Goodall Institute.

Meinl Coffee Tour, tappa a Treviso a maggio 2022

La sostenibilità guida Julius Meinl anche nello sviluppo dei propri prodotti, un aspetto che ha plasmato la storia dell’azienda fin dalla sua nascita. Nel processo di riduzione dell’impatto ambientale, la tecnologia ricopre un ruolo primario per la torrefazione austriaca, consentendo di rendere sempre più efficiente ogni passaggio nella catena di valore. Ed è proprio in quest’ottica che sono pensate le capsule Zero Waste compostabili e biodegradabili al 100%, presentate sul mercato italiano ad ottobre. Un impegno reale e concreto per rendere il mondo un posto migliore per le future generazioni.

