SawThisMadeThis, la campagna globale di Bombay Sapphire

Un incontro da quartieri alti quello tra Bombay Sapphire, London Dry Gin del Gruppo Bacardi e il regista Baz Luhrmann per il lancio della nuova campagna globale: Saw This Made This. La campagna si sviluppa in dieci Paesi, tra cui l’Italia, dove approda con la collaborazione con lo scrittore e direttore creativo Paolo Stella, che ha presentato un’etichetta Bombay Sapphire in edizione limitata. Un’opera che è il risultato di una catena di suggestioni: per realizzarla, Stella ha coinvolto un gruppo di artisti provenienti da diversi background creativi (Cristina Musacchio, Federica di Nardo e Giotto Calendoli) e chiesto loro di ispirarsi al mondo che li circonda per creare tre artwork.

L'etichetta in edizione limitata di Bombay Sapphire

Area moda

L’etichetta novità è stata presentata a Milano presso Torneria Tortona. Durante l’evento è stato anche mostrato il frutto di una nuova partnership con Domus Academy. Nel contesto della Milano dell’arte e della creatività, Bombay Sapphire ha infatti supportato i giovani creativi dell’area moda grazie al concorso Saw This Made This con l’obiettivo di celebrare i processi di ispirazione attraverso i quali i designer emergenti coltivano il proprio talento.

Progetto collettivo

Bombay Sapphire, attraverso un progetto a 360°, conferma il proprio ruolo attivo sul territorio della creatività, invitando tutti a unirsi al movimento #SawThisMadeThis e a liberare le proprie inclinazioni, non solo appannaggio dei leader creativi, ma di tutti coloro che sono disposti a guardare il mondo che li circonda e a reinterpretarlo.

Chiara Pedraglio

Esperienza unica

«Con la campagna Saw This Made This ci siamo spinti oltre i nostri confini: abbiamo coinvolto artisti, direttori creativi e tutti i nostri consumatori a prendere parte a un’esperienza unica, al tempo stesso introspettiva e di condivisione, per abbattere le sovrastrutture e liberare la propria ispirazione», ha sottolineato Chiara Pedraglio, brand manager di Bombay Sapphire.

Creatività allo stato puro per i cocktail a base Bombay Sapphire

Bere miscelato

Alla campagna partecipano anche mixologist di tutto il mondo, che colgono la sfida della creatività per trasformare l'ispirazione Saw This in cocktail unici Bombay Sapphire (Made This).

www.bombaysapphire.com