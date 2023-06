 Profumi mediterranei: l'arte di Caffo nei liquori agli agrumi

La tradizione vuole che per ascoltare la voce del mare si debba appoggiare all’orecchio una conchiglia mentre, per sentire la vera essenza del Mediterraneo bisogna gustare le specialità agli agrumi create da Gruppo Caffo 1915. Frutti dorati dal colore inteso, con un profumo avvolgente e una polpa dolcemente aspra e succosa, gli agrumi sprigionano tutta l’energia del sole che li fa crescere vigorosi e ricchi di proprietà in Calabria dove il clima favorevole e la natura hanno reso secolare la tradizione della loro coltivazione.

Così come secolare è l’esperienza dei mastri distillatori di Gruppo Caffo 1915 che da oltre cent’anni creano prodotti di qualità realizzati con materie prime di eccellenza, frutto del territorio d’origine. La passione per le tradizioni locali e il talento nell'arte liquoristica sono il motivo per cui Caffo produce alcune delle migliori specialità a base di limoni.

Le specialità agli agrumi create da Gruppo Caffo 1915

Un viaggio tra le note del Mediterraneo: Limoncino dell'Isola, Limunì e Succ’agro Limoncello di Caffo

Il viaggio tra le note del Mediterraneo inizia in Calabria dove Distilleria F.lli Caffo si impegna a valorizzare i limoni calabresi scegliendo solo i migliori per il suo Limoncino dell'Isola, un liquore di pregio che negli anni ha conquistato importanti premi internazionali grazie al suo gusto ricercato e alla sua finezza. Questo prodotto è espressione della sua terra e dell’abilità degli artigiani calabresi di lavorare i migliori limoni appena raccolti seguendo la tipica ricetta del Sud, quella che ogni famiglia conserva e che Caffo ha fatto conoscere e diffuso in tutta Italia fino oltralpe.

Caffo produce alcuni delle migliori specialità a base di limoni

Ma non basta. Tra le referenze Caffo al limoncello c’è anche Limunì. Dei limoni di Calabria si usano le scorze non trattate, una scelta onerosa che consente però di preservare al meglio gli aromi e gli oli essenziali presenti nella buccia. Coltivati a chilometro zero, nelle aziende agricole vicine alla distilleria, vengono lavorati il giorno stesso della raccolta utilizzando lo strato esterno della parete del frutto, la parte più aromatica, che viene successivamente posta in infusione in alcole neutro.

Ed è quando lo assaggi che il colore naturale, il profumo aromatico e il sapore vero suggellano l’attento processo di lavorazione. Succ’agro Limoncello è un altro notevole prodotto Caffo. Realizzato in Puglia, nello storico stabilimento Borsci di Taranto secondo una ricetta artigianale che prevede l’infusione delle materie prime lavorate senza coloranti per esaltare al massimo le qualità degli agrumi del Mediterraneo.

Liguria: la terra dei limoni pregiati e del premiato Limoncino Portofino S.Maria al Monte di Caffo

Chi sa godere delle piccole meraviglie quotidiane e chi si ferma ad assaporare il tempo può apprezzare i limoncelli Caffo realizzati con attenta cura, lasciando fare alla natura il lavoro più importante. In Liguria, i limoni vengono raccolti due volte l’anno e i più belli provenienti da selezionate coltivazioni della Riviera Ligure sono usati per produrre un grande limoncino premiato con la medaglia d’argento al concorso mondiale Spirits Selection di Bruxelles (2019). Limoncino Portofino S.Maria al Monte è prodotto con i pregiati limoni coltivati su terreni terrazzati affacciati sul mare. Ecco perché il suo gusto è fresco e intenso e conserva tutta la fragranza dei frutti appena raccolti e, neanche a dirlo, il mondo intero ce lo invidia.

Clementino della Piana, l’innovativa alternativa ai tradizionali liquori di limoni di Caffo

Nelle zone pianeggianti della Calabria, comunemente chiamate ‘piane’, crescono le clementine, pregiati frutti ottenuti dall’incrocio tra arancia amara e mandarino. La Distilleria F.lli Caffo è ubicata proprio a pochi chilometri dalla piana di Gioia Tauro, una delle quattro piane di produzione delle clementine di Calabria Igp, nella zona che un tempo fu dell’antica città magno-greca di Medma.

L’ultima grande novità firmata Caffo, Clementino della Piana, e la ricetta Clementino Tonic

Ed è qui che nasce l’ultima grande novità firmata Caffo, Clementino della Piana. Un delizioso liquore naturale dal sapore intenso e fruttato ottenuto dalla lavorazione delle clementine di Calabria Igp. Perfetto liscio, come aperitivo e in versione cocktail.

La ricetta

Clementino Tonic

40 ml Clementino

Top Tonica Mediterranean Bisleri

Garnish: spicchio di clementina

