Nasce Hilton Milan Greenhouse, un autentico orto urbano in albergo

Uno spazio verde fra i giganti di cemento armato, nel cuore della città più dinamica d'Italia, un fazzoletto di terra dove coltivare pomodori, melanzane, zucche, basilico, erbe aromatiche di vario tipo, peperoncini di svariata piccantezza, piante di limone, fiori edibili. Prodotti della terra, prodotti a «metro zero» da utilizzare per preparare gustosi manicaretti al ristorante CotoliAMO.

Hilton Milan Greenhouse, primo orto urbano a servizio di un hotel

Tutto questo è l'Hilton Milan Greenhouse, il primo orto urbano in albergo dove i prodotti della terra vengono coltivati nella serra in terrazza, al primo piano dell’Hilton Milan. Hilton Milan Greenhouse è un'importante tappa nell’impegno per la sostenibilità e l'ecologia urbana dell’hotel milanese.

Hilton Milan Greenhouse, primo orto urbano in albergo

L’orto dell'Hilton Milan Greenhouse rifornisce giornalmente la cucina del ristorante, il CotoliAMO, favorendo così una riduzione dell'impronta ambientale grazie alla diminuzione delle emissioni di gas dovute al trasporto della filiera alimentare. Paolo Ghirardi, alla guida delle cucine di CotoliAmo, coltiva personalmente, rispettando i ritmi stagionali della natura, e raccoglie direttamente dalla serra gli ortaggi e le spezie da utilizzare per le sue ricette.

Come, ad esempio, per il piatto vegetariano realizzato al 100% con verdure provenienti dalla serra: fiore di zucca, melanzane, pomodoro e fiordilatte, crema di datterini gialli, gocce di basilico e chips di parmigiano. «Per il futuro vorrei aumentare le tipologie di erbe aromatiche e alcuni ortaggi come aglio rosso, basilico rosso, cavolo riccio, peperoni, friggitelli, melanzane perline, scalogno, in modo da poter avere una produzione sufficiente, per la preparazione di alcuni piatti, che mi consentano di realizzare un menù degustazione a metro zero», dichiara in cucina Ghirardi.

La serra di Hilton Milan Greenhouse

La serra di Hilton Milan trae ispirazione dall’anima green della Milano in cui l’hotel sorge, prendendo spunto dal vicino Parco della Biblioteca degli Alberi, il polmone verde del quartiere Porta Nuova, diventato uno dei punti di riferimento di una Milano sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e al benessere dei cittadini. Hilton Milan Greenhouse si inserisce all’interno di una politica ESG (acronimo di Environmental, Social and Governance e indica un coefficiente, spesso identificato come rating di sostenibilità ) molto ampia, che sta particolarmente a cuore al General Manager Daniele Fabbri, da 24 anni in Hilton, nonché leader italiano per i progetti ESG del Gruppo.

«Forti di 50 anni di storia, stiamo guardando al prossimo mezzo secolo, con l’obiettivo di riposizionare l’hotel anche in un’ottica di sostenibilita`, ambientale e sociale - commenta il Direttore di Hilton Milan - Grazie alla collaborazione di tutti i nostri dipendenti, vogliamo ridurre la nostra impronta ambientale per rispettare l’ambiente in cui viviamo e per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. L’impegno ad avere pratiche ESG è ormai un requisito sempre più indispensabile per chi, come noi, rappresenta l’industria dell’ospitalità. Hilton Milan Greenhouse è un’oasi nel cuore della città, un simbolo della nostra dedizione alle pratiche eco-consapevoli e alla creazione di un futuro più verde. All'Hilton Milan crediamo che raffinatezza e sostenibilità possano andare di pari passo, offrendo ai nostri ospiti esperienze indimenticabili che hanno un impatto positivo sul pianeta».

CotoliAMO - Hilton Milan

Via Luigi Galvani 12 - 20124 Milano

Tel 0269833078