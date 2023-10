 Vivere la magia dell'autunno nei wine resort di Les Collectionneurs

Storiche e rinomate cantine vitivinicole, veri e propri templi dell'enologia aprono le loro porte all'enoturismo e si trasformano in incantevoli Wine Resort, dimore perfette per tutti gli amanti del vino (i cosiddetti wine lovers). Luoghi di lusso, relax e degustazioni guidate per conoscere la storia e la cultura che nei secoli ha trasformato ed evoluto queste dimore d'incanto e di delizia e il territorio circostante. E così Les Collectionneurs, celebre community di albergatori e ristoratori (che ogni anno pubblica anche una seguitissima guida dedicata ai locali d'eccezione), che sovente propone dimore di charme per il soggiorno, questa volta ha posto sotto la sua egida una selezione di esperienze ad hoc nell'ambito dell'enoturismo, in Italia e in Francia, per un weekend o una vacanza tra i vigneti, soggiornando in una delle cinque residenze di campagna che vantano la produzione di importanti etichette.

Les Collectionneurs propone cinque wine resort da sogno per un indimenticabile soggiorno d'autunno per wine lovers

Risvegliarsi con il profumo delle uve e trascorrere momenti indimenticabili in dimore storiche o dal design più contemporaneo, alla scoperta di segreti e tradizioni dei vini italiani e d'Oltralpe. Queste le premesse per un soggiorno autunnale in alcuni degli esclusivi indirizzi della community les Collectionneurs, in Italia e in Francia, accomunati dal dormire e dal bere bene

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs: Al Piglio - Lazio

Nella campagna laziale è possibile sperimentare un nuovo concetto di «soggiorno enologico» in una vera maison de charme. L'intraprendete Elisabetta Petrini ha da poco inaugurato alle porte di Roma Al Piglio, una «cantina con camere», così ama definirla, dove i viaggiatori possono vivere l'esperienza di un risveglio tra rigogliosi vigneti e uliveti. Ma anche di concedersi un rilassante bagno nella piscina scaldata dal sole e circondata dai filari, oppure nella vasca idromassaggio esterna ammirando la vallata. I grappoli e le olive della tenuta sono d'ispirazione per la cucina.

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Al Piglio, esterno (foto sito) 1/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Al Piglio, particolare esterno (foto Aurelio Candido) 2/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Al Piglio, piscina 3/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Al Piglio, interno, stanza (foto Aurelio Candido) 4/4 Previous Next

Al ristorante Terra è infatti possibile gustare i piatti classici della Cucina ciociara e regionale reinterpretati in chiave moderna, ma anche di altre terre con una ricca proposta di vini, a disposizione anche una speciale carta per una degustazione di oli. Inoltre, per l'autunno è in programma una degustazione alla cieca di dieci vini italiani tra i più rinomati, al vincitore una bottiglia a scelta tra quelle proposte.

Tariffe: camere a partire da 140 euro, menu da 40 euro.

Al PIGLIO Maison de Charme - Cantina con Camere alle porte di Roma | Contrada Fisti 16 03010 Piglio (Fr)| Tel. 0775327708

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs: Castello di Semivicoli - Lazio

Nel piccolo Comune abruzzese di Casacanditella, in provincia Chieti, si trova la grande Casa del vino, il Castello di Semivicoli, storica dimora immersa nei vigneti che accoglie i viaggiatori in 11 esclusive suite, ognuna diversa dall'altra. I caratteristici interni d'epoca, inalterati dal sapiente restauro conservativo, dialogano armoniosamente con arredi di design contemporaneo.

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Castello di Semivicoli, esterno sereale 1/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Castello di Semivicoli, botti in cantina 2/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Castello Semivicoli, stanza 3/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Castello di Semivicoli, esterno, tavolata e vigneti (foto profilo Facebook) 4/4 Previous Next

Qui, la famiglia Masciarelli unisce l'arte dell'accoglienza alla passione della coltivazione della vite e alla produzione di vini pregiati. Da oltre 40 anni, infatti, si dedicano alla valorizzazione delle uve autoctone attraverso innovazione e artigianalità, e sono stati messi a punto dei percorsi di degustazione per conoscere le migliori etichette della selezione Masciarelli e anche degli oli biologici della tenuta. E per i più appassionati, anche la possibilità di partecipare alla vendemmia (solo ad ottobre).

Tariffe: camere a partire da 130 euro.

Castello Di Semivicoli | Via S. Nicola, 24, 66010 Casacanditella (CH) | Tel. 0871890045

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs: Borgo San Gregorio - Campania

Sulle dolci colline dell'Irpinia, tra Avellino e Salerno, zona nota per la bellezza dei suoi vigneti, si trova una new entry della community: Borgo San Gregorio. Nella tenuta della rinomata Cantina Feudi di San Gregorio trovano spazio differenti dimore dove soggiornare: un'intima Foresteria Country House, un'innovativa e colorata Casa degli Artisti e un'esclusiva Suite Deluxe. In tutto sono 12 le camere, ognuna con vista a 360° sulla campagna circostante e caratterizzate da un design moderno, elementi d'arte contemporanea e accomunate da una grande attenzione alla sostenibilità.

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Borgo San Gregorio, esterno 1/4 Collectionneurs - Borgo San Gregorio, vigneti 2/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Borgo San Gregorio, interno della cantina 3/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Borgo San Gregorio, stanza 4/4 Previous Next

Al ristorante Marennà, che si trova all'interno della cantina, Roberto Allocca propone ricette della tradizione italiana, preparate con passione e savoir-faire utilizzando ingredienti freschi e locali. Da non perdere l'ampia scelta di wine experience, che comprendono il tour della cantina, diverse proposte di wine tasting e il Teatro del vino, uno spazio pensato per degustazioni, percorsi gustativi, verticali e per l'apertura dei grandi formati, quelli più nobili, come il Balthazar appunto, da cui prende il nome l'omonima sala.

Tariffe: camere a partire da 250 euro e menu da 90 euro.

Borgo San Gregorio | Località Cerza Grossa 83050 Sorbo Serbico (Av) | Tel 0825986666

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs: Wine Resort Villagrande - Sicilia

Ai piedi dell'Etna, ecco un indirizzo per un wine retreat senza pari. Nel piccolo borgo di Milo, l'azienda vitivinicola Barone di Villagrande vanta una storia vitivinicola che risale al 1727, oggi Marco Nicolosi, enologo e proprietario della tenuta, porta avanti il lavoro delle generazioni precedenti, arricchendolo di una visione contemporanea che unisce passione per la terra e accoglienza.

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Wine Resort Villagrande (foto sito) 1/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Wine Resort Villagrande, vigneti (foto sito) 2/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Wine Resort Villagrande, piscina a sfioro (foto Alessandro Saffo) 3/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Wine Resort Villagrande, interno (foto Alfio Garozzo) 4/4 Previous Next

È all'interno della tenuta, che si estende per oltre 40 ettari in cui dimorano boschi di querce e di castagni, e fanno parte del Parco Regionale dell'Etna, che si trova il wine resort composto da quattro stanze affacciate sulla piscina a sfioro che guarda a sua volta i vigneti e il mare. All'interno della struttura, una proposta gourmet totalmente dedicata ai giusti abbinamenti con i vini della cantina grazie a una cucina territoriale e stagionale studiata dal resident chef.

Tariffe: camere a partire da 160 euro e menu da 60 euro.

Wine Resort Villagrande | Via del Bosco, 25, 95010 Milo (Ct) | Tel 095 7082175

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs: Manoir Henri Giraud - Francia

A pochi chilometri da Reims, nel cuore delle colline storiche della Champagne, si trova il Manoir Henri Giraud un antico maniero in un vigneto iscritto alla lista dei Patrimoni Mondiali dell'UNESCO. Qui, la famiglia Giraud promette ai viaggiatori un'immersione totale nel terroir, nella storia e nella cultura della tenuta vinicola e della casa padronale dove si trovano le 5 eleganti e confortevoli camere, in perfetta armonia con l'anima del luogo.

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Manoir Henri Giraud (foto Olivier Martinot) 1/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Manoir Hneri Giraud, interno (foto Olivier Martinot) 2/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Manoir Henri Giraud, vigna (foto pagina Facebook) 3/4 Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs - Manoir Henri Giraud (foto Olivier Martinot) 4/4 Previous Next

Un'esperienza davvero unica sarà il tour dei vigneti, la degustazione di vini iconici, il menu che prevede l'abbinamento con il vino e i trattamenti benessere nella Spa realizzata nella cantina del maniero. Impedibile la Crajiothérapie, un impacco e un bagno di gesso allo Champagne, per un effetto energizzante e ringiovanente, il tutto degustando un raffinato calice.

Tariffe: camere a partire da 540 euro.

Manoir Henri Giraud & Spa | 3 Bd Charles de Gaulle, 51160 Aÿ-Champagne, Francia | Tel +33 326557585

Autunno nei wine resort di Les Collectionneurs: la community Les Collectionneurs

Les Collectionneurs, presieduta dal celebre chef Alain Ducasse, riunisce ristoratori, albergatori e viaggiatori accomunati dal gusto per il viaggio. La curiosità, l'essere esigenti e la generosità sono i valori condivisi su cui si fonda la community. Nel 2023, 540 indirizzi di ristoratori e albergatori in Europa, tra cui 97 in Italia, sono stati selezionati da Les Collectionneurs.