Al Graukäse e alla Valle Aurina il premio Premio GIST Travel Food Award

Il Presidente del Gist Sabrina Talarico e il Presidente del Premio TFA Elena Bianco, insieme a Martina D’Aguanno Product Marketing & Communication Manager – Tourism & Hospitality di IEG, hanno consegnato i riconoscimenti ai vincitori di diverse categorie (Italia e Mondo) votate da un panel di 11 giurati. Oltre a Elena Bianco hanno fatto parte della giuria i colleghi e soci Gist: Fabio Bottonelli - Marco Epifani - Alessandra Gesuelli - Carmen Guerriero - Riccardo Lagorio - Alberto Lupini - Giambattista Marchetto - Ada Mascheroni - Fabrizio Parisotto (Salce) - Marina Tagliaferri.

Il graukase

Con la scelta del tema "bontà del cibo, bontà di propositi", il GIST ha voluto quest'anno premiare la sostenibilità e l’eticità dei progetti concorrenti, ponendo particolare attenzione a chi opera nel mondo del turismo enogastronomico in maniera corretta, rispettando l’ambiente, il prodotto e il lavoro delle persone, creando un circolo virtuoso tra territorio e impresa. Con l'obiettivo di creare buone pratiche ed evitare spreso alimentare.

Al graukase e alla Valle Aurina il premio miglior evento gastronomico

Per la categoria Miglior evento gastronomico è stato premiato il progetto denominato La Valle Aurina e il suo formaggio, promosso dall'associazione turistica Valle Aurina e e associazione turistica Campo Tures.

Da sinistra: Sabrina Talarico, Elena Bianco, Martin Pircher

Ha ritirato il premio: Martin Pircher, ambasciatore della Valle Aurina per i formaggi. Il biennale festival del formaggio e le giornate del graukaese ideati da Martin Pircher grande divulgatore dei formaggi altoatesini, mettono in luce un prodotto unico, il Graukäse presidio Slow Food, ma anche il lavoro dei casari, le storie, le curiosità della gente di valle. In un ambiente di boschi, acqua, aria pura, da settembre ci si immerge in un mondo di eccellenze casearie con menu a tema, degustazioni, un ricco calendario di escursioni a tema e durante l’inverno nello Ski & Cheese, per scoprire i formaggi nei rifugi sulle piste.

Che cos'è il Graukäse, tra i formaggi più magri del mondo

Graukase, tra i formaggi più magri del mondo

Specialità della Valle Aurina, da molti è considerato il formaggio più magro del mondo. Anche nel caso in cui non lo fosse in termini assoluti, sicuramente questa varietà risulta essere tra quelle con la più bassa concentrazione di materia grassa, con meno del 2% sul residuo secco e circa 150 calorie per etto. Il motivo? Tutto dipende dalla materia prima con la quale è realizzato: il formaggio infatti è ottenuto dal latte rimasto della lavorazione del burro, che contiene una ridotta quantità di grassi.

Premio GIST Travel Food Award: gli altri riconoscimenti

Nella categoria Miglior destinazione gastronomica (Italia) il premio è andato al progetto Andar per Miele, promosso dall'Associazione nazionale Le Città del Miele. La controparte per l'estero della stessa categoria ha premiato il progetto Viaggio culinario in Carinzia, organizzato dagli austriaci di Karnten Werbung Gmbh. Il miglior evento gastronomico estero se l'è invece aggiudicato lo York Food&Drink Festival, promotore lo York Food Festival dello Yorkshire, in Inghilterra.