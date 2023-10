Hotel Garberhof, relax da mille e una notte tra le vette alpine

Un'esperienza dal sapore esotico, che richiama le atmosfere narrate nel libro de Le mille e una notte, da provare in un'affascinante struttura sita tra le valli principali dell'Alto Adige, la Val Venosta; una terra di meleti, di ghiacciai, ma anche di Spa e bagni termali. Qui si trova infatti l'Hotel Garberhof, 4 stelle superior di Malles, struttura ideale per chi desidera passare una vacanza di completo benessere. Nella sua Mii:Amo Spa di oltre 2mila metri, infatti, gli ospiti possono concedersi alcune ore di totale relax nell’hamam alberghiero più grande in Italia, tra rituali e trattamenti che racchiudono tutta l’essenza di paradisi orientali lontani.

Hotel Garberhof - Hammam

Hotel Garberhof e il suo hammam da mille e una notte

Si trova all’hotel Garberhof, 4 stelle superior di Malles Venosta, il più grande hamam alberghiero in Italia: un luogo dedito al relax che racconta di posti lontani e regala profumi inebrianti che parlano di Oriente, rinnovando una tradizione ormai secolare. In questa area dedicata al benessere del corpo e dello spirito, è possibile godersi un rituale purificante da scegliere tra le varie proposte della Mii:Amo Spa.

Hotel Garberhof: i riti di purificazione termale

Indossato il pestemal, tradizionale telo in cotone da indossare attorno ai fianchi, si può accedere all’area umida dell’hamam, che permette all’ospite di apprezzare un rito di profonda purificazione. Sono cinque gli ambienti in cui è suddivisa, così come gli step che compongono questo percorso: con una sosta iniziale di circa 10 minuti nel Sogukluk ci si abitua agli alti livelli di umidità e temperatura; qui il vapore alle erbe apre i pori della pelle per potenziare l’effetto purificante dei passaggi successivi.

Si prosegue nel Kese-Lif, la zona dedicata al peeling svolto con un leggero strato di sapone applicato con l’apposito guanto kese e risciacquato con le calde acque della kurna, tipica vasca in vetro.

A seguire, un bagno caldo nelle acque dorate del Sicaklik regala alla circolazione una sensazione di totale armonia. Infine, un momento finale di relax nel Bingül, zona in cui la purificazione si completa grazie al vapore caldo aromatizzato alle erbe che depura e disintossica l’organismo. Tra una fase e l’altra del percorso di purificazione è consigliato sostare sulle panche riscaldate in pietra, che aiutano il rilassamento muscolare e corporeo. Per concludere il percorso hamam in bellezza ci si può rilassare nel Camekan, zona secca con lettini e sedute su cui rilassarsi, gustando un tè caldo preparato con il samovar insieme ad altre delizie orientali.



Nella zona coccole dell’hamam, dove profumate fragranze solleticano l’olfatto e l’atmosfera si arricchisce di magia, è possibile provare l’esperienza di trattamenti purificanti come Profumo di Oriente, con peeling a base di sabbia del deserto e olio di argan, seguito da un massaggio con olio riscaldato, oppure il tradizionale rito marocchino di Viaggio a Marrakech, con getti di acqua calda, sapone nero all’olio di oliva ed eucalipto, maschera viso all’argan e terra minerale. Per chi ama i massaggi alla testa la scelta migliore è il rituale Sultano Deluxe, che comprende anche un peeling e un massaggio alla schiuma su tutto il corpo. Infine, Pascià Deluxe, valida alternativa per chi vuole godersi un’esperienza di benessere a 360° con peeling al corpo, massaggio con schiuma e getti d’acqua calda, massaggio viso e testa e a concludere applicazione di olio caldo.

L'Hotel Gaberhof e il suo percorso wellness

Il percorso wellness offerto dall’hotel Garberhof e dalla sua Mii:Amo spa, dove il personale altamente qualificato lavora con professionalità e si impegna per far sentire ogni ospite a proprio agio, trova il suo completamento nei paesaggi naturali della Val Venosta che circondano la struttura: prati sconfinati, boschi tipicamente alpini e cime che si innalzano oltre i 3.000 metri, capaci di trasmettere un’impagabile senso di tranquillità al corpo e rigenerare lo spirito.

Garberhof

Staatsstraße 25, SS40, 25, 39024 Malles Venosta (Bz)

Tel. 0473831399