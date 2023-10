[[MyTale]], hotel e ristorante (RI.ONE) di qualità a Roma

La Suburra (Sub Urbe, sotto la città) con cunicoli a lambire il Colosseo. è il Rione Monti, ovvero il Rione I, il più antico di Roma. Più downtown di così! Il Colosseo a due passi. Il centro di Roma è praticamente qui, tutto nelle vicinanze, tutto a piedi. A proposito, a Roma non si viene in auto. Qui siamo a mezz’ora a piedi dalla Stazione Termini. Ancora nel Rione Monti c’è mescolanza tra residenti e turisti.

MyTale Creative Hote

Destinazione il D&B MyTale, di proprietà dell’artista imprenditore Claudio Riefoli. La componente Bed si articola in 12 camere sviluppate su cinque piani. Il racconto bimillenario della città di Roma declinato in tre ere: l’Impero Romano, il Rinascimento, l’Epoca Contemporanea. E sono proprio gli anni ’20 dello scorso secolo a connotare la reception; al primo piano i richiami all’Impero Romano. Al secondo piano si respira il Rinascimento. Ci viene assegnata la bellissima View Suite 201. Pareti viola, vista magnifica su piazza degli Zingari, l’incanto del Rione Monti, la magia della Città Eterna.

MyTale Absolute Gran Suite

Secondo il nobile anelito del titolare, il MyTale è un luogo di condivisione e di riflessione, nel quale poter star bene parlando d’arte, di letteratura e di gastronomia. E difatti la componente Dinner esprime anch’essa, parimenti alla componente Bed, un elevato standing qualitativo. Nella bella sala al piano terra, dress code adeguato, ci accingiamo a vivere l'esperienza della cena al RI.ONE. Spiegazione opportuna. RI da voler leggere come riproposizione di R I, il Rione Primo. E difatti, si diceva, il Rione Monti è il primo rione della capitale. ONE a completare la parola oppure, per gli anglofoni, a dichiarare che di un numero UNO si sta parlando!!!

MyTale, la sala

A dirigere la brigata di cucina c’è il talentuoso chef poco più che trentenne Giacomo Zezza, con pregressa esperienza, tra le altre, da Cristina Bowerman. Si comincia di un bene con l’antipasto: Pane, tofu e melanzana. Giuoco intrigante e piacevole sulle delicate consistenze che compongono il piatto. Non ci sottraiamo alla non indecente proposta di degustare anche un altro antipasto. Eccolo: Peperoni, crème fraîche , basilico. Sapiente e non vezzoso l’utilizzo calibrato della panna acida. Impeccabile l’esecuzione del primo piatto molto saporito: Bottoni con stracchino, funghi e limone bruciato. Per secondo molto ci incuriosisce quella che si rivela una felice creatura dello chef: Seppia cacio e pepe, cicerchia e ortica. Anche in questa pietanza si apprezza la piena padronanza delle tecniche di cottura. Nel calice, ad accompagnare egregiamente tutta la cena, l’eccellente Fiano di Avellino Docg 2021 fatto da Ciro Picariello. Tanto ma proprio tanto le sue caratteristiche note torbate hanno contrappuntato in armonia sia i peperoni che la seppia! A concludere sì gustosa cena il dolce Banana, caramello e arachidi.

Passeggiatina nelle viuzze del Rione Monti e poi rientro. Ad attenderci l'affascinante View Suite 201. Doccia biposto. Notte buona. Risveglio dolce. Si fa colazione e la colazione è “Buongiorno MyTALE”. E che giorno magnifico sia per tutti quanti hanno la fortuna di viverlo nella città eterna. Doviziosa e squisita, una menzione particolare per i croissant, semplicemente deliziosi. Memori del (secondo) antipasto della cena della sera precedente, torna il desiderio di crème fraîche e pertanto gradiamo moltissimo anche l'impeccabilmente eseguito French Toast.

Pronti per goderci Roma. Lasciamo le valigie in reception. Sarà impossibile dimenticare l’esperienza vissuta al D&B MyTale!

MyTale Creative Hotel & RI.ONE Restaurant

piazza degli Zingari, 4 - Roma

Tel 06 87165577