I segreti del successo di Quellenhof Luxurt Resort a Lazise

Questa lunga estate sta finalmente cedendo il posto all’autunno, coi colori magici del foliage e i sapori che, principalmente, si rifanno al vino. I turisti tornano ad affollare le cantine e i tanti eventi destinati, magari in abbinamento a prodotti del periodo, su tutti il tartufo. Appuntamenti che vedono in prima fila anche gli hotel, soprattutto quelli del lusso e del benessere che sull’enogastronomia hanno puntato con decisione. È il caso dei Quellenhof Luxurt Resorts della famiglia Dorfer che sia in Val Passiria in Alto Adige, sia a Lazise, sulla sponda veronese del Garda, hanno previsto già da fine settembre una serie di esperienze enologiche in cui oltre ad aprire le loro cantine e aver aggiornato le carte dei vini, hanno coinvolto direttamente i produttori. Attività che ampliano la già ricca offerta di esperienze di hotel che registrano il tutto esaurito per gran parte dell’anno proprio grazie alla capacità di offrire sempre i servizi migliori per ogni stagione. E in questo caso, pur rallentando certe le attività all’aperto (dalle piscine alle escursioni), ampliano quelle interne che già contano su attrezzate spa e centri benessere di altissimo livello.

Il lagetto naturale al Quellenhof Luxurt Resort Lazise. Foto: Alexander Haiden

A Lazise sul Garda turisti tutto l’anno

L’avvio di questa stagione autunnale amplia, come detto, il periodo del tutto esaurito anche in località come il lago di Garda che di solito registra l’over booking solo nei mesi estivi. E ciò vale in particolare per il Quellenhof Luxurt Resort del cui positivo andamento abbiamo parlato con Stefan Margesin, direttore della struttura. Il primo dato che sorprende, non più di tanto per chi conosce la qualità dell’offerta, è che a Lazise non ci sono praticamente periodi di vuoto e l’hotel è sempre pieno. «Cambia la tipologia degli ospiti, se d’estate ad esempio ci sono pochi italiani e ci sono tante famiglie, in altri periodi scende la percentuale degli stranieri e aumenta quello delle coppie italiane. Per questo motivo adattiamo la nostra offerta e i servizi in base ai gruppi diversi che ci sono. Grazie a ciò riusciamo ad avere richieste per tutto l’anno, il che non era scontato quando abbiamo aperto l’hotel sul lago di Garda dove in genere le presenze si limitano al periodo caldo».

Stefan Margesin, direttore del Quellenhof Luxurt Resort Lazise

Quellenhof Luxurt Resort, a Lazise riduce la chiusura stagionale

E la conferma diretta di questa situazione viene dal fatto che quasi tutti 120 dipendenti, che si occupano di 68 camere tutte di tipologia suite, sono con contratti a tempo indeterminato, il che è una rarità per gli alberghi in località turistiche. «Vogliamo tenerci i talenti e la gente preparata»» precisa il direttore. E come se non bastasse l’hotel quest’anno ridurrà ulteriormente il periodo di chiusura. Si era già passati da 2 mesi a 6 settimane, ma ora si scenderà a sole 2 settimane (giusto il necessario per fare lavori straordinari) a metà gennaio.

Una scelta che non può che basarsi su una previsione positiva. «Siamo ottimisti - precisa Margesin - Certo c’è molta preoccupazione per le crisi internazionali, ma anche negli anni scorsi c’erano incertezze, pensiamo solo al Covid, ma per noi è stato sempre positivo il risultato. Forse perché gli ospiti sanno che da noi ci sono standard molti elevati e servizi sicuri e per un certo tipo di clientela questo è fondamentale».

Quellenhof Luxurt Resort Lazise, Skypool. Foto: Alexander Haiden 1/8 Quellenhof Luxurt Resort Lazise, Suite Oliva. Foto: Alexander Haiden 2/8 Quellenhof Luxurt Resort Lazise, il bar. Foto: Alexander Haiden 3/8 Bio sauna aluts only del Quellenhof Luxurt Resort Lazise. Foto: Alexander Haiden 4/8 Bistro La Pizza del Quellenhof Luxurt Resort Lazise. Foto: Alexander Haiden 5/8 L‘enoteca del Quellenhof Luxurt Resort Lazise. Foto: Andergassen Druck 6/8 Bistro La Piazza al Quellenhof Luxurt Resort Lazise. Foto: Alexander Haiden 7/8 Panorama restaurant del Quellenhof Luxurt Resort Lazise. Foto: Alexander Haiden 8/8 Previous Next

Ma qual è il vostro tipo di clientela?

D’estate abbiamo un 50% di ospiti di madre lingua tedesca e un 13% circa del nord Europa. Il lago e le molte escursioni che programmiamo, anche nelle città d’arte, da Venezia a Bergamo, in bici come in barca, a piedi come in elicottero, oltre ai nostri spazi aperti e alle 3 piscine, hanno peso. Le presenze sono in media da 7 a 10 giorni. D’inverno si ribalta il rapporto e il 50% diventa di italiani che cercano relax e benessere, in genere nei week end. La formula è sempre della mezza pensione e prevede l’utilizzo di tutte le nostre strutture, dalle piscine, calde 35° anche d’inverno alla Spa, che ha anche un’area organizzata solo per famiglie e i bambini, al di sopra dei 4 anni.

Avete anche iniziative a tema. In questi giorni state allestendo ad esempio ambienti che si rifanno ad Halloween

Certo, in occasione delle feste prepariamo sempre delle sorprese importanti. In questo caso avremo musica e fuochi d’artificio e menu speciali. Come ci saranno poi per Natale o Capodanno.

In questi casi avete pacchetti speciali?

In genere prevediamo presenze dai 3 ai 5 giorni durante le feste. Le tariffe base variano da quelle di ingresso delle suite Limone di 240 euro in bassa stagione e arrivano a 340 euro.

Quellenhof Luxurt Resort, la cucina punto di forza

Uno dei vostri punti di forza è la cucina e l’offerta dei vini. In questi giorni ci sono iniziative legate all’autunno. Quanto vale per voi l’enogastronomia?

È uno dei nostri punti di forza. In 4 anni di attività abbiano adeguato i nostri menu, sempre variabili e molto ricchi di proposte ogni giorno, sulla base delle recensioni dei clienti. Abbiamo livelli di soddisfazione altissimi, al 96-97%. La cucina prepara piatti gourmet con un’impostazione mediterranea e, ovviamente visto il tipo di clientela, con proposte anche internazionali. In una settimana non si presentano mai piatti uguali e ogni mese si varia in base alla stagionalità. Curiamo molti la qualità delle materie prime. In cantina abbiamo oltre mille etichette ed una carta molto importante, dove il vino italiano è importante e cerchiamo di promuoverlo coinvolgendo direttamente i produttori con presentazioni e degustazioni da noi o portando gli ospiti nelle loro cantine. Ogni settimana ospitiamo in questo periodo produttori della zona, per degustazioni di 4/5 vini. Ci sono poi degustazioni, riservate ad un minimo di 4 e un massimo 8 persone, che si svolgono su prenotazione e a pagamento.

Quellenhof Luxury Resort Lazise

Via del Terminon 19 - 37017 Lazise (Vr)

Tel. 045 853 1000