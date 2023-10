A Viterbo il Wintegarden cambia pelle e la "Piazza" prende vita

Da una parte, a poche decine di metri, piazza San Lorenzo con l'omonima cattedrale e il suo magnifico Palazzo Papale (sede pontificia nella seconda metà del 1200), dall'altro lato San Pellegrino, il quartiere di origine medievale più grande d'Europa.

L'interno del locale

Sono i punti fermi attorno, o meglio dire in mezzo, a cui il Wintergarden (noto bar di Viterbo) cambia pelle, cambia corso e identità. Via il vecchio nome, dentro il nuovo, evocativo quanto emblematico: Piazza. Perchè di fatto in una piccola piazza sorge, e perchè l'obiettivo dei tre soci ora al timone di tutto è quello di rianimare uno dei luoghi più caratteristici della cittadina laziale ma fino a questo momento forse non adeguatamente valorizzato.

Piazza San Lorenzo e il Palazzo dei Papi

E quindi eccola, la nuova piazza, ed eccolo il nuovo Piazza. Cocktail e street bar dal bancone importante e la bottigliera accattivante che conferma il suo stile medieval/storico ma con sprazzi di contemporaneità e pop art. Ma non solamente. Piazza infatti pretende di diventare un indirizzo fruibile dalla mattina alla sera, partendo dalle colazioni, passando al brunch, rianimandosi nel tardo pomeriggio all'happy hour e, perché no, in cui concedersi una cena a base di tipicità locali, piatti caldi tra primi o secondi, taglieri di salumi e formaggi della zona prima che si faccia ora per un bel gin tonic serale.

Il bancone del bar

Dietro il restyling del locale situato in Piazza della Morte, che nelle intenzioni dovrà diventare più viva che mai, tre soci che hanno deciso di unire le forze (e le economie) per ridare lustro a un angolo di Viterbo tanto caratteristico quanto per molti solamente di passaggio. Di passaggio verso le meraviglie storiche e artistiche poco distanti, così come verso piccoli bar, locali e botteghe gastronomiche che popolano il quartiere di San Pellegrino e i vicoli limitrofi. Una bella sfida, in una città che conta all'interno delle sue mura medievali già due o tre indirizzi validi per gli appassionati di mixology.

Piazza, un nuovo indirizzo per le serate (e giornate) viterbesi

Piazza, insomma, un luogo in cui fermarsi, abbracciati e circondati da palazzi storici di origine medievale. «Apriremo il 27 ottobre – ci dice Nico Sacco, nuovo proprietario e barmanager di Piazza – il locale sarà uno street e cocktail bar molto divertente. Il nostro motto sarà "Alta qualità ma prendiamoci poco sul serio". La drink list è molto all'avanguardia ma con sapori facili, reperibili, drink ispirati ai grandi classici degli anni 90, omaggio a spot televisivi delll'epoca, twistati molto bene. Ci sarà sempre musica, un bel servizio, tutto curato nel minimo dettaglio».

La drink list di Piazza

Un locale su due piani, e con altrettante offerte per i clienti: il piano terra, più movimentato, tra bancone, guest, brunch in programma tutte le domeniche dalle ore 11:00. Di sopra spazio al cibo e al vino locale (ma non solamente) a cura di Andrea Ragonesi, altro partner in crime del progetto: «Piazza sarà un locale di aggregazione, pieno di format che cambieranno a rotazione, con tante serate a tema. Di sopra sarà protagonista la gastronomia, tra vini naturali e convenzionali, salumi, taglieri, formaggi, affettati, prodotti di cacciagione e anche qualcosa di cucinato a cui abbinare un calice o una bottiglia. La parola d'ordine, per tutto il locale, sarà "convivialità"».

Piazza, un nuovo indirizzo nel cuore di Viterbo

Piazza, il calendario delle prime guest del 2023

Di seguito, il calendario ufficiale delle guest fino alla fine dell'anno:

27 ottobre: Valeria Murha, Barmanager Heco (Roma)

5 novembre: Misture Cocktail Bar (Napoli)

12 novembre: Argot, Roma

19 novembre: Fabiana Canella

26 novembre: Monica Noni, Terrazza Les Etoiles Atlante Hotels (Roma)

3 dicembre: Luca Bruni, Depero (Rieti)

22 dicembre: Riccardo Rossi, Freni e Frizioni

Piazza, apertura ufficiale il 27 ottobre

Piazza, candidato ai bar rivelazione per la rivista Bar Giornale

Rimessosi in marcia da pochi mesi, l'ex Wintergarden ora Piazza è entrato nella lista dei candidati dei bar rivelazione del 2023 per la rivista Bar Giornale. «Il tempo è stato veramente poco ed ecco la prima soddisfazione che scende in Piazza. Siamo candidati come cocktail bar rivelazione dell’anno 2023 dalla rivista Bar Giornale Ci troverete sotto “bar rivelazione dell’anno”. Se può farvi piacere e credete che possiamo diventarlo lasciateci un piccolo voto. Altrimenti passa da noi che ti faremo cambiare idea», il commento di Nico Sacco.