Il gruppo Allegroitalia apre “Ai Chiostri” a pochi passi dal Duomo di Milano

“Ai Chiostri” si trova a Milano in via San Barnaba, a dieci minuti dall'abside del Duomo, e si affaccia sui chiostri di un convento del 1400. Qualcosa di simile ad un'oasi silenziosa in cui, al riparo dal rumore di fondo metropolitano, nasce questa Caffetteria&Lounge, avamposto milanese del gruppo “Allegroitalia Hotel & Condo”. Fondato nel 2011 da Piergiorgio Mangialardi, attuale presidente, ad oggi Allegroitalia conta oltre 300 dipendenti e gestisce 10 strutture ricettive alberghiere e condotel, 6 ristoranti, 15 bar, un centro sportivo e due lidi balneari. «Ai Chiostri - dichiara Mangialardi - è un progetto nuovo e unico per noi. Per la prima volta ci concentriamo solo sulla ristorazione e lo facciamo con un progetto multiservizio, dalla caffetteria agli eventi.

La sala di “Ai Chiostri Milano”

Da tempo cercavamo la giusta sistemazione: la immaginavamo centrale, simbolica e fortemente caratterizzata. Gli spazi milanesi della “Società Umanitaria” possiedono tutte queste caratteristiche. Il progetto è esportabile in altri siti, ma questo ex convento in particolare sembra il luogo ideale per mettere in luce la nostra filosofia di accoglienza calda e rilassata, con grande attenzione al servizio e alla qualità dei prodotti».

“Qualità del servizio e dei prodotti” è un mantra bofonchiato da tutti, in questi anni: un mantra che assume una credibilità adamantina quando si traduce nella collaborazione con il pluripremiato pasticciere Luigi Biasetto. Un vincitore nato che ha messo in bacheca svariate medaglie e trofei: il più importante è quello conquistato nel 1997, grazie alla celebre torta Setteveli (marchio registrato dal '96 alla Camera di Commercio di Lione e dal '99 in Italia). In quell'anno Biasetto vince il titolo di Campione del mondo di pasticceria, battendo per la prima volta la Francia. Continua Mangialardi: «Non ci serviva un semplice fornitore né una grande firma solo per farci belli, ma un partner qualificato, il cui approccio al prodotto fosse in linea con la nostra visione. Con il Maestro Biasetto c'è stata subito intesa. Questa partnership ci inorgoglisce: siamo ben consapevoli che ci consente di distinguerci nell'ambito di un mercato iperconcorrenziale come quello milanese».

Dalle torte a fette ai cornetti farciti: cosa trovare da “Ai Chiostri Milano”

“Ai Chiostri” propone i prodotti da forno di antica memoria, le torte a fette, i plumcake, le frolle, i cornetti farciti al momento ma anche i classici macaron di Luigi Biasetto e le sue curatissime torte moderne: prima tra tutte la Setteveli Voyage, evoluzione della classica Setteveli, creata in occasione del 25esimo anniversario di attività del Maestro, il cui quartiere generale è oggi nel centro di Padova. Ma questo chiostro multitasking non si limita a sfornare colazioni, lievitati e lunch veloci, avendo di mira pure aperitivi e dopocena: con l'abbassarsi delle luci il grande bancone centrale a losanghe verdi diventa il palcoscenico suggestivo dei barman professionisti, con le loro proposte di cocktail, classici o esclusivi.

Luigi Biasetto e Piergiorgio Mangialardi
I cornetti ripieni di "Ai Chiostri Milano"
La torta Setteveli di "Ai Chiostri Milano"

Ai Chiostri Milano

Via San Barnaba 48 - Milano

Tel 351 3613716