Pizza napoletana, pinsa romana e piadina alla Pizzeria Gourmet Agorini

Descrivere il luogo? E va bene, è doverosità di notizia, s'ha da fare! È luogo non bello; no, proprio no! Siamo nella cintura nord di Napoli, anello di paesi popolosi, alta intensità di traffico, vivace laboriosità, edilizia non proprio modello di pregevole pianificazione. Siamo a Cardito. E qui, a Cardito, c'è l'oasi felice merito di Emilio Agorini patron e Salvatore Impero pizzaiolo del curato locale Pizzeria Gourmet Agorini. Grandi numeri per tanti clienti competenti, esigenti, che desiderano degustare pizze fatte bene. E per fare bene le pizze, nessun anello della catena di manifattura deve essere debole. Tutto al meglio, la scelta delle farine, la tecnica d'impasto, i tempi di lievitazione, la qualità degli ingredienti, la tecnica di cottura.

Pizza nel ruoto cotta nel forno a legna

Alla Pizzeria Gourmet Agorini pizza napoletana e pinsa romana

E qui si va oltre, sì! Oltre alla pizza, nel saggiamente non sterminato offering, c'è anche la pinsa, che qui assume, a volerci così esprimere "pari dignità" al cospetto della sontuosa, squisita pizza napoletana.

Sala molto ampia, tavoli confortevoli, essenziale la mise en place. Lasciamo che a suggerirci la successione di quella che diverrà esperienza originale e piacevole, sia il talentuoso pizzaiolo Salvatore. Il patron Emilio sa amorevolmente scrutare, consigliare e raccontare.

Emilio Agorini patron e Salvatore Impero pizzaiolo del curato locale Pizzeria Gourmet Agorini

La nostra degustazione alla Pizzeria Gourmet Agorini

Originale anche nel suo presentarsi a tavola, tripudio di topping letteralmente debordante, la prima pizza che giunge a tavola è la "Jamòn". Topping dovizioso e saporito: Mozzarella di Bufala Campana Dop, crema di patata viola, pomodorini gialli, cialde di Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto di Norcia Igp. Negli appropriati bicchieri, ad accompagnarci per tutto il pranzo, la birra Stella Artois. L'impasto di questa pizza è brevettato dal pizzaiolo Salvatore Impero ed ha nome "Pizza Cloud". A seguire, originale quanto eccellente, la Pizza nel ruoto cotta nel forno a legna. Il ruoto è di alluminio e viene unto con la sugna. Il saporito topping è costituito da provola di bufala affumicata, friggitelli e salsiccia di Ariccia. Davvero squisita e di sicuro pietanza cult all'arrivo del freddo invernale.

La pizza Jamòn
La pizza a ruota di carro
Pinsa con la Cipolla Ramata di Montoro, provola di bufala affumicata, Pecorino Romano Dop, Parmigiano Reggiano Dop, muscolo di manzo, olio extravergine di oliva delle Colline Salernitane Dop
Il bancone Pizzeria Gourmet Agorini
La sala Pizzeria Gourmet Agorini

Ed è il momento della ghiotta contaminazione romana: la Pinsa! A fungere da topping, ad essa donando effluvio di profumi e sapori, la genovese realizzata con la Cipolla Ramata di Montoro, provola di bufala affumicata, Pecorino Romano Dop, Parmigiano Reggiano Dop, muscolo di manzo, olio extravergine di oliva delle Colline Salernitane Dop.

Torniamo alla classica pizza napoletana, quella che... più tradizionale non si può, quella che a fronte del suo diametro, è denominata "a ruota di carro", una volta atta a sfamare la fame. L'impeccabile quanto gustosa versione di Salvatore Impero è la “Provola e pepe”. L'offering contempla anche pizze fatte appositamente per le persone intolleranti al glutine.

Alla Pizzeria Gourmet Agorini arriverà anche la piadina romagnola

Nel tempo breve, la notizia ci perviene dal patron Emilio, il duo pizza pinsa diverrà un trio dacché, a beneficio della clientela gourmet, sarà introdotta e servita anche la piadina romagnola. Non più, quindi, il consueto giro pizza, bensì l'anello ghiotto avente a denominazione comune le lavorazioni e le trasformazioni di sua maestà il grano.

Pizzeria Gourmet Agorini

Corso Italia, 66 - Cardito (Na)

Tel 081 8308862