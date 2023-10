Aperitivi “da nobili” allo storico caffè Platti di Torino

Due nuovi cocktail ispirati a due personaggi di casa Savoia, il Conte Verde e il Conte Rosso creati dal barman dal caffè storico Platti, Ivan Alizzo vanno ad accrescere la carta dei cocktail dello storico Platti di Torino, un angolo di storia ottocentesca. Sono il Conte Verde nelle versioni alcolica ed analcolica e Conte Rosso.

Conte Verde e il Conte Rosso, i nuovi drink dello storico Platti di Torino

Come è il Conte Verde il nuovo aperitivo del Platti Torino

Conte Verde dedicato ad Amedeo VI di Savoia, soprannominato il Conte Verde, valente comandante ed abile uomo di stato. Al conte è dedicata la statua situata in piazza Palazzo di Città, eseguita da Pelagio Palagi, che lo raffigura durante la vittoria battaglia contro i Turchi. Il cocktail ha il colore della menta, in omaggio all’erba officinale coltivata a Pancalieri, dalle cui foglie il barman ricava uno speciale sciroppo aggiungendo foglie di basilico ed olii essenziali di limone. La versione alcolica è a base di Italian Vodka prodotta a Castelnuovo Don Bosco miscelata con sciroppo di menta, Rosolio Italicus ed acqua tonica.

Platti di Torino, un angolo di storia ottocentesca nel cuore della città

Come è il Conte Rosso il nuovo aperitivo del Platti Torino

Il Conte Rosso è dedicato al figlio primogenito di Amedeo VI, Amedeo VII di Savoia, detto conte Rosso a causa del colore dei suoi capelli mentre secondo altri, si prese a soprannominarlo Conte Rosso poiché nel 1383, impegnato nelle Fiandre in una campagna militare in difesa del duca di Borgogna, alla notizia della nascita del proprio primogenito, abbandonò il lutto per la morte del padre, a favore di abiti rossi per festeggiare. Si tratta di un cocktail a base di vermouth rosso italiano, gin Villa Ascenti prodotto a Santa Vittoria d’Alba, bitter Riserva premium e vellutata di marrons glacés.

Caffè Platti Torino

Corso Vittorio Emanuele II 72 - 10121 Torino

Tel 011 454 6151