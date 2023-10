Glamping d'inverno: due mete suggestive per vacanze all'aria aperta

Attività di campeggio e «amenities», attività che vanno a braccetto nel glamping, ovvero in quell'esperienza dove le parole anglosassoni glamour e camping si fondono nel coniare un termine che indica il campeggio vissuto nelle tende di lusso. Attività, quella del glamping, che ormai si può praticare anche dì'inverno.

Anche l'inverno è diventata una stagione ideale per il glamping

Vedere infatti da vicino la natura che cambia i suoi colori e si riflette sull'acqua o svegliarsi nel cuore di un bosco innevato sono emozioni che il glamping sa regalare fuori stagione. Il comfort delle accommodation, mobile home super accessoriate, e i servizi offerti a chi sceglie le vacanze open air, dall'autunno inoltrato a dopo l'Epifania, completano una proposta di vacanza che non è più solo appannaggio dell'estate. «Ormai da qualche anno la parola d'ordine è destagionalizzare», racconta Loek van de Loo in relazione alla nuova stagione della formula invernale del Winter Glamping del Gruppo Vacanze col Cuore, da lui stesso fondato. Gruppo che propone due soggiorni in glamping da vivere nel periodo che intercorre tra novembre e il prossimo gennaio in Italia.

Glamping d'inverno - Lago d'idro Glamping Resort e Orlandi in Chianti Glamping Resort

Gli ospiti del Lago Idro Glamping Resort ad Anfo (BS) e di Orlando in Chianti Glamping Resort a Cavriglia (AR) avranno la “sensazione di trovarsi altrove, nonostante siano magari già stati nostri ospiti: la trasformazione della natura in cui sono immersi i due resort cambia totalmente i suoi colori e le sue forme a seconda della stagione, tanto da far pensare di trascorrere momenti di relax in un luogo ogni volta differente, soprattutto per chi prova l'esperienza d'estate e torna a trovarci con la formula winter glamping. Continua Loek van de Loo: «Non è solo merito degli allestimenti degli interni degli spazi comuni, delle accommodation e delle variazioni dei menu dei Bistrot del Lago e del Bistrot del Chianti, la vera protagonista è la vegetazione circostante che stupisce continuamente con i suoi cambiamenti ciclici».

La formula Winter glamping è l'occasione giusta per chi ha ancora qualche perplessità sulle vacanze all'aria aperta. I due resort sono molto vicini a Milano e a Firenze, quindi ideali per un weekend lungo, in fuga dalla città. Una sola notte è poca per vivere la magia, tre giorni sono sufficienti per innamorarsene e voler tornare ancora. Sono immersi nella natura ma in prossimità di borghi e città da visitare, quindi non troppo isolati. Permettono di fare lunghe passeggiate, correre e andare in bicicletta nei dintorni se si cerca una vacanza attiva e offrono servizi wellness ed enogastronomia attenta e curata, per chi vuole solo trovare relax e staccare la spina dalla routine e dalla stanchezza.

Glamping d'Inverno - L'offerta

Lago Idro Glamping Resort offre uno spazio “boutique” quindi raccolto e molto caratterizzato, direttamente affacciato sul lago, con accesso diretto alla spiaggia e alla passeggiata. Si tratta di un glamping nato nel 2021 che è diventato punto di riferimento per tutta l'area dell'Eridio e per chi cerca un luogo intimo per sé o per la famiglia di totale relax, ottima cucina e paesaggi montuosi a perdita d'occhio nel foliage autunnale o nella neve. Apertura dall'1° dicembre al 7 gennaio, tutti i giorni con possibilità di prenotare il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno. L'idea in più: soggiornare in una Next XL Loggia con vista lago durante un tramonto d'autunno.

Lago Idro Glamping Boutique | Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 7, 25070 Anfo BS | Tel: +39 0365388106

Orlando in Chianti Glamping Resort offre uno spazio ampio nel cuore del bosco, un'area naturalistica protetta del Comune di Cavriglia (AR). Si tratta di un glamping resort molto conosciuto per la particolarità degli alloggi a disposizione degli ospiti e per il Bistrot del Chianti, un punto enogastronomico con offerta di piatti locali e vini della cantina della tenuta di Albola, a un solo km di distanza. Hot tub e sauna all'aperto completano l'atmosfera da fiaba. L'idea in più: soggiornare in una Cube Suite, una soluzione per due nel cuore della natura, o in una suggestiva Airstream, roulotte americana molto spaziosa completamente trasformata con interni super trendy.

Orlando in Chianti Glamping Resort | Localita' Cafaggiolo 170, 52022 Cavriglia AR | Tel. 055 967422

Glamping d'inverno - Il Gruppo Vacanze col cuore

A chiusura di una stagione estiva da tutto esaurito, il Gruppo Vacanze col Cuore prosegue con le sue proposte di vacanza open air grazie a prospettive nuove. Nato ufficialmente nel 2018, dopo cinque anni, il Gruppo ha consolidato tra i suoi ospiti il superamento delle classiche vacanze estive per offrire anche a Natale e Capodanno atmosfere calde e rigeneranti. Loek Van de Loo è considerato da tutto il settore del turismo open air europeo come colui che per primo ha diffuso e incentivato la crescita e il cambiamento in chiave glamping della vacanza all'aria aperta. Soprattutto in Italia, dove ha contribuito a dare vita a un modello molto apprezzato dai vacanzieri provenienti da oltre confine. A conferma del ruolo di cardine, ADAC - il touring club tedesco che conta circa 21 milioni di iscritti - gli ha conferito il primo posto assoluto nella Hall of Fame del settore nel 2020.

Dal 2018, ha raggiunto un nuovo traguardo professionale dando vita in Italia - tra Toscana, Lago di Garda, Lago Idro e Olanda - ad un Gruppo di otto glamping resort sui generis, Vacanze col Cuore, nel quale ha sistematizzato il modello di “hotel orizzontale”. Il glamping secondo Loek Van de Loo, infatti, accoglie in sé molti punti di contatto fra turismo open air e servizi di alto livello che sono abitualmente presenti nei soggiorni alberghieri, strutturando in direzione orizzontale, appunto, l'organizzazione degli spazi e dei servizi - privati e comuni - su una superficie ampia e immersa nella natura, che l'hotel accoglie tradizionalmente in senso verticale, su architetture cementizie multipiano, ad esempio. L'orizzontalità è rispettata a partire dalla progettazione della disposizione degli alloggi, mobile home e tende lodge, diffuse sul territorio in modo da godere singolarmente di privacy e tranquillità. Nello spazio, privo di auto, sono inseriti servizi come ristoranti, cocktail bar, parchi acquatici, un modello che avvicina lo spazio glamping ad un resort car-free di alto livello, in cui l'esperienza open air cominci già dall'accommodation, che il Gruppo fa progettare e realizzare appositamente ed in esclusiva per le proprie strutture, dedicate interamente al target famiglia, giovani coppie e sportivi.