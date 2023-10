 CastelBrando inaugura la nuova spa e festeggia un trittico di anniversari

Cison di Valmarino è una bella cittadina trevigiana che, in epoca medievale, era il centro politico ed amministrativo del feudo di Valmareno. Immersa nella vallata tra Vittorio Veneto e Follina fa parte, a pieno titolo, dell'esclusivo club dei “Borghi più Belli d'Italia” e continua ad incantare turisti e visitatori con le sue bellezze storico-artistiche e naturalistiche.

Il cuore storico è Piazza Roma su cui si affacciano edifici di grande interesse tra cui la chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta con la nobile architettura settecentesca, Palazzo Barbi, villa patrizia ora sede del comune e la seicentesca Loggia che oggi ospita il teatro cittadino. A lato del municipio scorre il torrente Rujo che taglia da nord a sud il borgo e ne ha sempre caratterizzato l'aspetto.

Meritano una visita anche le varie frazioni, una più bella dell'altra, tra cui Rolle, una borgata rurale molto amata dal poeta trevigiano Andrea Zanzotto, più volte candidato al Nobel per la letteratura, che la definì una “cartolina mandata dagli dei”. Un luogo incantevole tra le Colline del Prosecco, patrimonio Unesco, con panorami mozzafiato e vigneti terrazzati posti su ripidi pendii. Nel 2004 è anche diventato il primo borgo italiano tutelato dal Fai, il Fondo Italiano per l'Ambiente.

E proprio all'interno di questo suggestivo territorio sorge CastelBrando, antico borgo diventato da tempo un luogo di accoglienza e di lusso recentemente rinnovato.

Le meraviglie di CastelBrando, uno dei manieri più grandi d'Europa

Il centro di Cison è dominato dal Castello Brandolini, oggi CastelBrando, tra i più grandi e possenti manieri d'Europa, per lungo tempo dimora di nobili ed illustri condottieri. Ben piantato sullo sperone meridionale del Col de Moi (per i residenti il monte del Castello) è in una posizione strategica tra due valichi di montagna, a ridosso della via Claudia Augusta, l'antica strada romana che dall'Adriatico saliva fino al Danubio. Nelle immediate vicinanze anche una sorgente con acqua fresca e purissima: le antiche “acque Augustee” che da sempre alimentano il castello.

Il gioiello storico, con 280 stanze e 365 finestre è oggi di proprietà della famiglia di Massimo Colomban ed Ivana Casagrande che lo hanno riportato all'antico splendore con un accurato lavoro di restauro e riqualificazione, eseguito sotto l'occhio vigile della Soprintendenza ai Beni Culturali.

CastelBrando: vent'anni dalla riqualificazione e restauro

La sua bellezza senza tempo è testimoniata dal monumentale scalone d'ingresso, dalle varie sale in stile sansoviniano, dalla settecentesca chiesetta barocca dedicata a San Martino e dagli spazi museali dislocati in più punti, che permettono di vivere la storia in prima persona, tra armi, antiche carrozze e costumi d'epoca. Nel corso degli interventi sono venuti alla luce anche un antico forno del pane, in perfetto stato, ed i bagni termali romani oggi ricompresi nella grande Princess SPA & Royal Wellness, fiore all'occhiello dell'hotel “quadristellato” ricavato all'interno di CastelBrando.

CastelBrando e la Royal Suite: arredi straordinari per un'esperienza fiabesca

L'hotel, elegante e dal fascino antico, comprende anche una cinquantina di suite, camere ed appartamenti, con arredamento d'epoca, due ristoranti - il Sansovino e La Fucina - tre teatri (tra cui il “Salone degli Stemmi” Sansovino) e sette salette settecentesche di diverse dimensioni. Queste ultime, decorate con affreschi originali e stucchi veneziani, sono adatte per riunioni private, seminari, corsi o workshop di formazione.

CastelBrando, Teatro Sansovino 1/10 CastelBrando, scalinata 2/10 CastelBrando, interno del ristorante Sansovino 3/10 CastelBrando, degustazione notturna 4/10 CastelBrando, un momento della degustazione 5/10 CastelBrando, particolare dell'antico forno romano (foto Tiziano Argazzi) 6/10 CastelBrando, interno alcova 7/10 CastelBrando, particolare della Princess Spa Royal Wellness 8/10 CastelBrando, vasca idromassaggio esterna 9/10 CastelBrando, la Princess Spa 10/10 Previous Next

La suite più nobile è l'Alcova del Conte, nota anche come Royal Suite, con preziosi arredi d'epoca ed un imponente lampadario veneziano del ‘600. Per lungo tempo alloggio privato dei conti Brandolini era anche dotata di varie vie di fuga che sbucavano nei giardini dell'ala barocca per consentire, in caso di pericolo, di lasciare la stanza in totale sicurezza.

I numeri di Castelbrando: 20, 90, 2000, un trittico ricordato da una targa all'ingresso del maniero

Questo autunno a CastelBrando è contrassegnato da tre numeri: 20; 90; 2000. Tutti e tre pesanti ed importanti e tali da caratterizzarne la sua storia passata e recente e sicuramente anche quella futura. La targa che ricorda l'importante avvenimento è stata posta a lato del portone d'accesso al maniero. Ma procediamo con ordine per spiegare i tre numeri.

2000. Quest'anno ricorre il bimillenario del primo insediamento romano e del primo Castrum lungo la Via Imperiale Claudia Augusta a Cison di Valmarino, nel luogo dove poi è stato costruito l'attuale CastelBrando.

90. Sono passati 90 anni dalla registrazione, presso l'allora Ministero delle Corporazioni, del mascherpone (oggi mascarpone) componente essenziale del Tiramisù. L'attinenza con CastelBrando è di tutta evidenza in quanto il prodotto ha preso vita nel 1933 nella latteria di Cison di Valmarino del conte Girolamo Brandolini d'Adda, all'epoca proprietario anche del Castello. I suoi cuochi unirono poi al Mascherpone, uova, biscotti, zucchero e caffè dando origine ad un dessert, l'odierno tiramisù, il dolce più diffuso al mondo, che lui amava offrire a parenti ed amici che visitavano la sua residenza. Ancora oggi gli chef di CastelBrando lo preparano in diverse versioni e forme e poi lo servono nei ristoranti della struttura per la gioia dei clienti.

20. Infine sono 20 gli anni trascorsi dall'inizio dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione del castello. Il loro completamente è coinciso con la recente inaugurazione della grande Princess SPA & Royal Wellness. Un'area di circa 2.000 metri quadri, fra spazi interni ed esterni, completamente ispirata alle antiche vestigia romane e piacevolmente integrata con la natura rigogliosa che circonda il maniero medievale.

CastelBrando, spa principesca con un design unico

La SPA accattivante e lussuosa nel design, comprende tra l'altro cinque pool-idromassaggio, tre saune con infinity view sulle colline Unesco, percorsi kneipp, un grotto con sale dell'Himalaya per un relax totale, un antico bagno romano restaurato, e svariati punti dove distendersi per ritemprare corpo e mente quali, ad esempio, la cripto SPA, l'orangerie, i diversi solarium e terrazzamenti dei giardini dell'Eden e le altalene della fontana di Venere dove cullarsi con lo sguardo perso sul panorama circostante.

«Un progetto unico nel suo genere - racconta Massimo Colomban proprietario di CastelBrando - che è costato tanto impegno, ma che mi auguro ci riempirà di altrettante soddisfazioni. Più della metà dei duemila metri quadri della nuova Princess Spa & Royal Wellness sono interni e climatizzati, e per metà esterni, nei giardini dell'Eden e nel terrazzo botanico del XVI secolo. Poi ci sono le aree per degustare tisane e acqua di sorgente, dove abbiamo inserito tecnologici touch screen da cui scegliere percorsi e servizi e la Private SPA. Quest'ultima - prosegue Colomban - è prenotabile per quattro o più ore ed è dotata al proprio interno di vasca idromassaggio, sauna, hammam, doccia, materasso ad acqua, caminetto e TV e permette di godere anche di un rilassante massaggio personale o di coppia. Varie parti della SPA - chiude il proprietario di CastelBrando - sono aperte solo agli ospiti con più di 18 anni, ciò per consentirne un utilizzo intimo ed esclusivo».

CastelBrando: cucina di eccellenza con prodotti di qualità

Nei due ristoranti di CastelBrando (Sansovino e La Fucina) tradizione ed innovazione danno vita ad un matrimonio perfetto. Il raffinato ed elegante Sansovino, antica sala da pranzo dei conti regnanti, è impreziosito da stucchi originali del ‘700 e decorazioni in stile veneziano. L'altro locale, La Fucina, è più moderno ed informale e propone piatti interessanti anche in abbinamento con un buon calice di Prosecco CastelBrando. Un brut giallo paglierino con perlage sottile e persistente, eccellente come aperitivo, con verdure pastellate e salumi e formaggi del territorio. Delizioso anche con pesce cotto e crudo come ostriche, tartufi di mare e scampi.

CastelBrando: visite guidate su prenotazione

Ogni visita a CastelBrando si trasforma da subito in una passeggiata nel tempo attraverso i segni di epoche diverse, che corrono lungo duemila anni di storia: dai reperti romani alle mura medievali, dal Rinascimento all'elegante Settecento. Alle storie di nobili e condottieri si intrecciano le leggende locali, tramandate di bocca in bocca, in cui si fondono misteri e fatti di cronaca arricchiti dalla fantasia popolare. Le visite, in italiano ed inglese, sono in programma ogni domenica, con possibilità di prenotare tour anche in altri giorni della settimana: da ottobre a marzo dalle 10,30 alle 12 e dalle 14 alle 18 che da aprile a settembre diventa dalle 14,30 alle 18,30. Il percorso di visita di un'ora circa comprende le aree interne ed esterne del castello e le sezioni museali “CastelBrando in Armi ” e “Potere e Giustizia” con un costo a persona di 12 euro.

I dintorni: da CastelBrando alle Colline Unesco passando per Rolle

Scegliere CastelBrando come regale rifugio per rilassarsi, degustare prodotti di qualità e rimettersi in forma, permette di partire da un punto strategico per andare alla scoperta di un territorio ricco di attrazioni, con un ampio ventaglio di escursioni giornaliere: dalle Dolomiti patrimonio Unesco a Venezia passando per Treviso con i percorsi ciclo-fluviale di Sile e Piave, la Foresta del Cansiglio (Antica Foresta dei Dogi della Serenissima Repubblica di Venezia) e le Dolomiti Friulane tra Sacile, i Palù del Livenza e Pordenone.

A pochi chilometri da CastelBrando il meraviglioso borgo di Rolle. Qui dopo averlo visitato gli amanti del “Nettare di Bacco” possono fare tappa alla Cantina Vigne Matte. Un luogo sospeso tra cielo e terra che profuma di un passato glorioso, vive in uno splendido presente e si proietta verso il futuro.

Cantine Vigne Matte | Via Tea, 8 - Località Rolle - Cison di Valmarino (TV)

Chi invece preferisce “fare moto” senza spostarsi molto, può inoltrarsi in tutta sicurezza nel Parco Foresta di CastelBrando. Un'area di una cinquantina di ettari, tra 400 ed 800 metri sul livello del mare, con una serie di percorsi tracciati, adatti per camminatori anche poco allenati e ciclisti. Ogni sentiero è attrezzato con panche per la sosta, vicino a laghetti ed abbeveratoi, per ammirare la flora e la fauna (aquile, falchi, caprioli, tassi, scoiattoli) di questa incontaminata riserva naturale, che garantisce panorami mozzafiato, assolutamente imperdibili.

CastelBrando

