Sette preziosi consigli da seguire per un turismo sostenibile

Sette consigli per viaggiare nel rispetto dell'ambiente. A fornirli è Civitatis,i il principale distributore online di visite guidate, escursioni e attività in italiano nelle principali destinazioni del mondo, con oltre 83.000 attività in 3.700 destinazioni in 150 Paesi. Per essere veramente a casa in ogni angolo del globo bisogna rispettare ciò che ci circonda, ecco alcune abitudini da interiorizzare per viaggiare nel modo più sostenibile possibile.

1. Portate con voi una borraccia

Quando viaggiamo consumiamo una percentuale maggiore di acqua imbottigliata, generando una gran quantità di residui di plastica. Per rispettare l'ambiente, il consiglio è quello di utilizzare una borraccia, che potrete riempire ogni volta che vorrete. Ecco allora che, in una splendida e assolata giornata di agosto a Roma, potrete visitare le sue piazze più belle, dissetandovi come si deve nel rispetto del pianeta.

La borraccia, fedele alleata durante i viaggi: comoda e green

2. Pedalare, uno dei 7 consigli per un turismo sostenibile

Gli itinerari in bicicletta sono diventati un must del turismo responsabile, perché l'utilizzo del trasporto non motorizzato è fondamentale per ridurre le emissioni di CO2 e inquinare il meno possibile.

In una città come Torino, per esempio, dove il centro storico è totalmente pianeggiante, non c'è niente di meglio che un tour in bici. Conoscere il capoluogo piemontese senza inquinare non è mai stato così semplice.

La bicicletta, il metodo migliore e più sostenibile per spostarsi

3. L'ecologia si siede a tavola

Diteci come mangiate e vi diremo che ecoturisti siete. Assaggiare la gastronomia locale, infatti, è uno dei 7 consigli per un turismo sostenibile, perché contribuirete all'impiego di prodotti a chilometro zero, che prevedono un minor utilizzo di trasporti e imballaggi superflui.

Le opzioni sono tante, da un delizioso tour gastronomico nella capitale del Messico ad un corso di cucina georgiana a Tbilisi, passando per una cena con una famiglia indiana in quel di Jaipur. Civitatis vi apre le porte delle cucine del mondo!

Cibo plant based e a km 0: buone abitudini alimentari amiche dell'ambiente

4. Turismo sostenibile in spiaggia

Purtroppo, mari e litorali inquinati sono all'ordine del giorno. Tuttavia, praticando un turismo responsabile, si possono ridurre i residui che minacciano la salute del nostro pianeta.

Se per esempio, dopo un'escursione all'Acropoli di Selinunte, raggiungerete le sue fantastiche spiagge per fare un tuffo in mare, ricordate di non lasciare rifiuti sulla sabbia e di usare una crema solare ecosostenibile. Così, aiuterete a proteggere l'ecosistema marino della Sicilia e non solo: la Terra intera ringrazierà.

I comportamenti dei singoli hanno un grande impatto sulla collettività, specialemente in materia di ambiente

5. Viva i mezzi pubblici

L'uso dei mezzi pubblici è fondamentale per ridurre l'inquinamento atmosferico, soprattutto in metropoli come Mosca, Seul o New York, dove ogni giorno si spostano milioni di persone, turisti compresi. Avete appena assistito a una messa Gospel ad Harlem, nella Grande Mela, e vi attende una visita all'Empire State Building, all'altro capo di Manhattan? L'opzione più ecologica per spostarvi è la metropolitana!

La metropolitana rimane un fedele alleate per muoversi agilmente e a impatto zero nelle grandi metropoli come New York

6. Consigli per un turismo sostenibile che rispetta gli animali

Gli amanti della natura e degli ecosistemi più remoti del pianeta sanno bene che la prima regola dell'amore è il rispetto, anche quando si tratta di ambiente. State pensando, ad esempio, di esplorare il Rio delle Amazzoni con un tour di due giorni? Ricordate di essere rispettosi verso gli animali autoctoni, le piante endemiche e le usanze della zona.

Il rispetto delle specie viventi è un punto fondamentale per sviluppare la coscienza ecologica

7. Souvenir artigianali per un turismo responsabile

Sapevate che i manufatti artigianali sono più ecologici di un souvenir qualsiasi? Uno dei 7 consigli per un turismo sostenibile è, dunque, l'acquisto di artigianato locale, un modo per aiutare l'economia locale e frenare l'inquinamento ambientale. In luoghi come Marrakech, ad esempio, è facile acquistare prodotti di questo tipo nella sua Medina. E nel mercato Masai di Nairobi, non avrete che l'imbarazzo della scelta. Così facendo, porterete a casa un oggetto tipico fatto a mano contribuendo a una buona causa.

Preferire un souvenir artigianale locale fatto con materie di qualità è anch'essa una pratica verde