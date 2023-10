 Wilder Kaiser, una vacanza tra natura e sostenibilità in Tirolo

In Austria, nella parte orientale del Tirolo, si trova la regione montuosa del Wilder Kaiser. A solo un’ora e mezza da Innsbruck e Monaco di Baviera, è facilmente raggiungibile in treno dall’Italia dalla stazione Verona Porta Nuova, da cui partono treni diretti con destinazione le vicine stazioni di Kufstein, Wögl e St. Johann in Tirolo. Dall’estate 2022 la regione incoraggia i turisti a viaggiare senz’auto con il progetto Green Arrival: prenotando in una delle 114 strutture aderenti si riceve la Wilder Kaiser GasteCard, una tessera per gli ospiti che include diversi vantaggi, tra i quali una navetta gratuita dalla stazione fino all’alloggio, l’accesso agevolato alla mobilità (Kaiserjet, RegioRad o bus per le escursioni e per le visite ai laghi) e uno sconto del 10% sul nolleggio di e-bike e sci.

La catena montuosa del Wilder Kaiser

Ridurre le emissioni di CO2 e l’impatto del turismo sull’ambiente è il risultato degli sforzi degli enti del turismo del Tirolo e del Wilder Kaiser che negli anni hanno sputo creare una rete con la comunità e i produttori locali al fine di sviluppare un turismo sempre più responsabile e sostenibile. Oggi la regione si presenta come una meta ideale per una vacanza circondati dall’aria pura e dalla acqua fresca di montagna alla ricerca dei suoi sapori e profumi più genuini, ma anche per chi ama le escursioni a piedi o in e-bike tra i tanti itinerari da scoprire.

Tourismusverband Wilder Kaiser

Dorf 35 - 6352 Ellmau

Tel +43 50509

Tirol Info

Maria Theresien Str. - 556020 Innsbruck

Tel +43 512 7272-0

Wilder Kaiser, alla scoperta dei produttori locali in e-bike

Abbandonate, quindi, l’idea di spostarvi in auto e affrettatevi a noleggiare la mountain bike elettrica che vi accompagnerà lungo la pista ciclabile che collega i quattro villaggi della regione: parte da Söll fino a Going passando per Scheffau ed Ellmau. In ciascuna delle quattro località sono presenti diversi negozi che offrono il servizio di noleggio come lo Sporthaus Edinger di Söll. Recuperato il mezzo potete finalmente godervi la vostra pedalata lontani dal traffico motorizzato passando per le strade dei villaggi, costeggiate dagli hotel e dalle abitazioni in stile tirolese, fino a trovavi subito dopo in un bosco attraversato da un fiume per arrivare poi ad affiancare la catena del Wilder Kaiser immersi nel verde dei pascoli delle Alpi di Kitzbühel.

In e-bike nel Wilder Kaiser

Pedalando per la regione sono davvero numerose le realtà locali da scoprire e tra le più curiose, la fattoria delle lumache Kaiserschnecke a Ellmau: qui la titolare Simon Embacher ha creato il primo allevamento di lumache del Tirolo, visitabile fissando un appuntamento da maggio a settembre con degustazione inclusa, per un minimo di 4 persone. A fianco dell’allevamento si trova la distilleria Mühlberg Rem, in cui Wolfgang Kaufmann, marito di Simon e sommelier di liquori, produce il Mountain Gin e il Mountain Rum ed altri super alcolici tipici tirolesi con aromi fruttati o erbacei. Telefonando e fissando un appuntamento è possibile visitare il sito produttivo con degustazione degli spirits, acquistabili al negozio della distilleria.

Kaiserschnecke

Mühlberg 5 - 6352 Ellmau, Austria

Tel +43 664 4541203

Mühlberg Rem distillery

Tel +43 676 3374406

Simon Embacher 1/8 L'allevamento di lumache Kaiserschnecke 2/8 le lumache dell'allevamento Kaiserschnecke 3/8 L'area degustazione della fattoria Kaiserschnecke 4/8 La distilleria Muhlberg Rem 5/8 lo shop della distilleria Muhlberg Rem 6/8 la fattoria Artenreich 7/8 il telaio utilizzato da Maria Schmid per lavorare la lana all'Artenreich 8/8 Previous Next

Per comprendere ancora meglio l’attenzione della comunità verso l’equilibrio tra turismo e sostenibilità ambientale, un’altra realtà imperdibile è Artenreich, a Going. Qui verrete accolti da una giovane coppia, Maria Schmidt e Harald Stoiber, che ha creato una fattoria e riserva naturale, in cui ad essere “allevati” sono animali e piante autoctone attraverso il ripristino e la conservazione dei loro habitat naturali, favorendo il ritorno di molte specie a rischio di scomparsa per via dello sfruttamento agricolo dei campi. La fattoria offre la possibilità di soggiornarvi e ospita fino a 6 persone nella casa costruita dal nonno di Maria nel 1987 e che conserva la struttura originale all’esterno mentre all'interno è stato ristrutturato in stile chalet alpino moderno. Grazie al progetto "Tribunale della Vita", l’Artenreich diventa per i polli, le quaglie e le pecore non più produttivi e proveniente dall’industria dell’uovo, dell’allevamento o del turismo, il luogo in cui trascorrere la pensione.

Artenreich Going

Achenweg 40 - 6353 Going, Austria

Tel +43 650 4133101

Wilder Kaiser, da 60 anni meta per gli sportivi in estate e in inverno

Quest’anno cade il 60° anniversario dalla proclamazione a riserva naturale della catena montuosa Kaisergebirge che comprende il Wilder Kaiser a ovest (che dà il nome alla regione), lo Zahmen Kaiser a nord e il Niederkaiser a est. Per raggiugere l’alta quota c'è un unico ascensore artificiale, la seggiovia Kaiserlift Kufstein, che porta sul monte Brentenjoch nella valle Kaisertal. Per gli amanti degli sci il comprensorio sciistico SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental è facilmente raggiungibile dai quattro villaggi della regione, per esempio dall’impianto di risalita KaiserWelt Scheffau – Brandstadl. In quota lo Skiwelt vi regalerà una vista panoramica su oltre 70 vette sopra i 3.000m, il villaggio igloo Alpeniglu, 3 parchi divertimento, 3 piste da slittino e i 10km della più grande pista da scii notturno dell’Austria.

La vista del Kaisergebirge dal comprensorio Skiwelt Brixental 1/8 L'impianto di risalita Skiwelt Brandstadl 2/8 Auh Hoch-alm 3/8 L'interno di Au Hoch-alm 4/8 La cucina dell'Au Hoch-alm 5/8 La sala interna del Au Hoch-alm 6/8 Colazione con frutta fresca e confetture, tagliere di salumi e formaggi locali all'Au Hoch-alm 7/8 Colazione con Yogurt fresco e frutta e Buchteln 8/8 Previous Next

Paradiso per gli sciatori d’inverno con i suoi 288 km di piste e più di 90 impianti di risalita, nei mesi caldi è meta per chi ama le escursioni, l’alpinismo, l’arrampicata o il trail running e il mountain biking. Per fermarvi in un posto caldo dopo una giornata di attività all’aria aperta o prima di iniziare l’avventura in alta quota con una colazione tipicamente tirolese, nel comprensorio troverete oltre 80 baite, come Au Hoch-alm di Johanna & Georg Horngacher pronti ad accogliervi con prodotti tipici freschi di loro produzione come latte, formaggi, confetture, salumi o schnapps (grappe) e con acqua fresca proveniente direttamente dalla fonte posta sotto la baita.

Kaiserlift Kufstein

Obere Sparchen 17 - 6330 Kufstein, Austria

Tel +43 5372 6930

KaiserWelt Scheffau - Brandstadl

Schwarzach 2 - 6351 Scheffau, Austria

Tel +43 5358 8153

Au Hoch-Alm

Bromberg 30 - 6306 Söll, Austria

Tel +43 664 4103300

Nel Wilder Kaiser la natura delle paludi e dei laghetti balneabili

La riserva naturale del Kaisergebirge presenta al suo interno diverse zone umide (riconosciute dal 2013 secondo la convenzione di Ramsar), chiamate “Ellmauer Moor” e in cui, grazie al progetto “Moor & More” è possibile affrontare percorsi avventurosi e sentieri escursionistici per tutta la famiglia accompagnati da una guida, ma solo se in possesso della Wilder Kaiser GuestCard.

Il paesaggio delle Ellmauer Moor 1/2 La catena montuosa del Wilder Kaiser vista dalla riserva delle Ellmauer Moor 2/2 Previous Next

Il Tirolo è famoso anche per i numerosi laghetti naturali balneabili, e nella riserva naturale del Wilder Keiser si trova l’Hintersteiner See, poco distante da Scheffau. Con le sue acque pulite e cristalline è il luogo perfetto per godersi una passeggiata rilassante sulle sue sponde o una nuotata immersi nello scenario della montagna. Il sentiero ad anello, di circa 5km, che lo circonda è facilmente percorribile con lievi sali e scendi che permettono di godere la vista del lago da tutte le posizioni e che, specialmente all’alba o al tramonto, vi regalerà spettacoli di luci, ombre e riflessi sull’acqua, da togliere il fiato.

L'acqua cristallina del lago Hintersteiner See 1/2 Le luci del tramonto al lago Hintersteiner See 2/2 Previous Next

Dove dormire nel Wilder Kaiser

Per quanto riguarda l’accoglienza il Tirolo è una regione all’avanguardia con molte strutture di alto livello, ma anche alberghi tradizionali a gestione familiare, che sanno soddisfare le esigenze degli ospiti e offrire tutta la genuinità dei prodotti locali, spesso di produzione propria o acquisati da artigiani locali. Tutto ha fine di tutelare l’ambiente naturale in linea con le politiche di sostenibilità ambientale e sociale sostenute dagli enti regionali. Quindi, alloggiare in una struttura aderente al Green Arrival significa partecipare attivamente a conservare l’ambiente godendo dell’ospitalità tirolese.

Un esempio è il Gasthof Badhaus di Söll, in una zona romantica e lontana dal rumore cittadino a 3km dal centro, la famiglia Küchl/Feyersinger offre diverse stanze e appartamenti dall’atmosfera familiare per un soggiorno all’insegna del relax e della tranquillità, con un ristorante tipico dove godere dei prodotti della fattoria biologica di famiglia: erbe, frutta per marmellate o torte fatte in casa, distillati, carne di vitello, manzo e agnello e anche pesce, come le trote allevate nelle vasche adiacenti l’hotel. Per i bambini c’è un piccolo parco giochi, un ruscello e animali domestici con cui poter giocare e fare amicizia.

Il Gasthof Badhaus

Gasthof Badhaus

Ried 32 - 6306 Söll, Austria

Tel +43 5333 5365

A Ellmau c’è invece la fattoria biologica Pfitscherhof, un’azienda di quasi 100 anni che si è rinnovata nel tempo e oggi offre quattro appartamenti per famiglie con prodotti adatti alle persone con intolleranze. Si tengono attività di fattoria didattica tutto l’anno, acontatto con mucche, anatre, polli e gatti. I bambini (ma anche gli adulti) possono aiutare a nutrire gli animali, guardare la mungitura, assaggiare il latte fresco diverso per ciascuna razza di mucche. Qui vengono da tutto il paese per acquistare, per la presenza della “mucca di latta”, un distributore di latte automatico disponibile a tutte le ore.

L'hotel Pfitscherhof

Pfitscherhof

Wimm 8 - 6352 Ellmau, Austria

Tel +43 676 7527212

Dove mangiare nel Wilder Kaiser

Anche l’offerta culinaria in Tirolo non è secondaria, i cuochi e ristoratori dispongono di una materia prima a km zero in cui a prevalere sono i prodotti di agricoltura locale o di alpeggio, ma senza abbandonare la ricerca attraverso approcci agricoli innovativi, come per esempio l’allevamento di lumache.

A Scheffau il ristorante Jagerwirt, con la sua struttura in stile tirolese tradizionale con veranda panoramica esterna, è il luogo ideale dove assaporare piatti locali preparati con i migliori prodotti del territorio, come Tiroler Gröstl, un filetto di manzo da abbinare ad un vino rosso austriaco o il Kaiserschmarren, un dolce simile ad una crêpe fatta a pezzi con zucchero a velo e ripieno di ribes, mirtilli o miele. Il menu varia seguendo la stgionalità dei prodotti naturali e l'offerta presenta percorsi gourmet di diversi prezzi, tra cui scegliere. Da non perdere il “Gedek” una portata che include salsicce selvagge da abbinare a creme, burro, sali pregiati e una sorpresa della cucina o l’arrosto di maiale della domenica. Per chi desidera fermarsi dopo la cena, Jägerwirt offre anche il servizio di pensione.

Restaurant und Boutique Pension Jägerwirt

Restaurant und Boutique Pension Jägerwirt

Wegscheid 8 - 6351 Scheffau, Austria

Tel +43 5358 86700

Diverso invece il Weinatelier Agnes di Söll, un’enoteca in stile moderno-elegante che ospita un negozio di suovenir artigianali e prodotti di bellezza naturale, con un bar/cucina e un banco del fresco per salumi e formaggi. Qui è possibile venire per degustazioni di vino: con oltre 90 posti a sedere, 45 interni e 50 esterni, riesce a stupire anche per la proposta culinaria attenta alla freschezza dei prodotti, quasi tutti proveniente da Söll, e che lo chef ama interpretare con innovazione. Per la scelta del vino sarete accompagnati da sommelier esperti che sapranno raccontarvi le numerose etichette e consigliarvi nella scelta dell’abbinamento.

Weinatelier Agnes

Weinatelier Agnes

Dorf 123 - 6306 Söll, Austria

Tel +43 5333 21500

Un souvenir dalla regione del Wilder kaiser

Alla fine del vostro viaggio cosa c’è di meglio di un souvenir locale da regalare o portare a casa per quando avrete nostalgia dei sapori e profumi del Tirolo? Potrete recarvi al Wilder Käser Bauernladen di Ellmau o al s’ Kaiser Ladi di Going, dei negozi/botteghe dove scegliere tra formaggi, Speck o altri salumi, miele, cioccolato, schnaps (grappa tirolese spesso mischiata con erbe locali) o liquore all’uovo, ma anche prodotti per la cura del corpo a base di erbe naturali o un manufatto di qualche artigiano locale. In questo modo contribuirete direttamente ad alimentare quel turismo che diventa spinta economica per i piccoli produttori impegnati nella tutela e nella conservazione del territorio. Insomma, sarete parte anche voi del circolo sostenibile del Wilder Kaiser!

Il negozio Bauernladen Wilder Kaiser

Wilder Käser Bauernladen

Dorf 36, 6352 - Ellmau, Austria

Tel +43 5358 2303

s' Kaiser Ladl

Schwendterweg 28 - 6353 Going, Austria

Tel +43 6642 335211