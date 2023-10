Fiction italiane al femminile, ecco dove dormire in Italia per sentirsi sul set

Vivere un giorno come i nostri eroi e beniamini dei film o delle serie tv. Un sogno che accomuna in tanti. Tanto che il cineturismo, il turismo legato al cinema, è sempre più richiesto. Perché vedere dal vivo i luoghi in cui è stato girato il nostro film o la nostra serie tv preferita regala sempre grandi emozioni. E a proposito di serie, alcune nuove produzioni del 2023 hanno due cose in comune: oltre a raccontare storie avvincenti e appassionanti, hanno il valore aggiunto di celebrare le vite di donne forti, valorizzando la bellezza delle città italiane. Che ne dite, di scoprire le città in cui sono state girate alcune delle ultime fiction al femminile? A Torino “Anima Gemella”, a Napoli “Mina Settembre”, a Catania le storie di “Vanina Guarrasi”? Queste produzioni rendono omaggio alle storie delle protagoniste e anche alle città in cui sono state girate, offrendo al pubblico scorcio e panoramiche che costituiscono una visione privilegiata delle città italiane e della loro nota bellezza. Ecco cosa vedere e dove dormire per sentirsi sul set.

Sui ste delle fiction al femminile girate in Italia

A Torino nei luoghi di “Anima Gemella”

L’anima gemella del titolo è interpretata da Chiara Mastalli, protagonista insieme a Daniele Liotti. Al centro della trama il vero amore che supera i confini spazio-temporali, il rapporto fra la vita e la morte, le sedute spiritiche, la figura della medium. Non a caso, la serie è ambientata a Torino, città del mistero e dell'esoterismo, le cui strade sono legate a storie e leggende risalenti alla massoneria. Il capoluogo piemontese viene infatti definito “la città magica”, proprio perché costruita in una delle punte dei triangoli di magia nera e magia bianca. In onda dall’11 ottobre, la fiction “Anima gemella” è stata girata nei luoghi più rappresentativi di Torino: Piazza Solferino, Piazza Statuto, Piazza San Carlo (chiamata anche “il salotto della città”), Via Cernaia, il Quadrilatero romano, i Murazzi, i Circoli canottieri del Po e il Museo Egizio.

Il giardino dell'Hotel Victoria 1/3 Una delle romantiche stanze dell'Hotel Victoria 2/3 Il giardino di sera dellìHotel Victoria 3/3 Previous Next

Dove dormire a Torino: Hotel Victoria

Situato nel cuore della città, a soli tre isolati da Piazza San Carlo, considerato il Salotto di Torino, l'Hotel Victoria è un raffinato albergo che si distingue per la sobria eleganza e lo stile ricercato dei suoi ambienti, il tutto accompagnato da una cortese accoglienza, specchio di un’ospitalità tipicamente piemontese. Il suo fascino risiede nel connubio tra eleganza e fantasia, nella fusione tra creatività e armonia che domina tutti gli spazi comuni della struttura e anche le camere, una diversa dall’altra, tutte eleganti e raffinate. Non a caso l’Hotel Victoria rappresenta la meta privilegiata da personaggi celebri, artisti e intellettuali.

Hotel Victoria | Via Nino Costa 4 - 10123 Torino | Tel 011 5611909

A Nopoli “ciak” di “Mina Settembre”

Sono più di 15 le location di Napoli nelle quali è stata girata la fiction Mina Settembre: il lungomare con Castel dell’Ovo e le spiaggette dei pescatori, i quartieri del centro storico come il Rione Sanità con lo storico Palazzo San Felice, il porticciolo di Mergellina, la Galleria Borbonica, il viadotto sotterraneo che congiunge Palazzo Reale a piazza Vittoria, il Centro direzionale, gli antichi edifici universitari, il Circolo “Reale Yacht Club Canottieri Savoia Asd” immerso nell’antico Borgo Marinari, insieme con l’Ospedale Ascalesi e la Clinica Mediterranea, la Funicolare di Montesanto. Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, svela tutto il fascino della città partenopea. 12 episodi che compiono un viaggio emozionante attraverso le mille realtà e attrattive di Napoli, e nelle vicende dell’assistente sociale Mina, che lavora in un consultorio all’interno di Palazzo San Felice.

La terrazza del Grand Hotel Oriente 1/3 Relax al Grand Hotel Oriente 2/3 Vista dal Grand Hotel Oriente 3/3 Previous Next

Dove dormire a Napoli: Grand Hotel Oriente

Ubicato nel centro storico del capoluogo partenopeo, il Grand Hotel Oriente coniuga calorosa ospitalità e servizio impeccabile. Lo stile è moderno e ricercato, grazie a una meticolosa cura dei dettagli dove nulla viene lasciato al caso; la recente ristrutturazione ne ha reso gli ambienti ancora più funzionali e prestigiosi. Uno dei punti di forza della struttura, insieme al roof top bar “La Terrazza”, è lo spazio dedicato ai meeting e congressi: nove sale, tutte dotate di balcone e luce naturale, dislocate sui primi due piani dell’edificio. La diversa metratura delle sale, che va da 50 a 230 metri quadrati, consente di ospitare eventi di vario genere e di soddisfare qualunque esigenza d’incontro. Ogni sala, il cui nome è dedicato a un illustre esponente della pittura napoletana, è attrezzata con dispositivi a connessione senza fili e può essere allestita in varie soluzioni, secondo le preferenze dei committenti.

Grand Hotel Oriente | Via Armando Diaz 44 - 80134 Napoli | Tel 081 551 2133

A Catania le vicende di “Vanina Guarrasi”

Grande risalto a Catania e al suo territorio viene dato nei quattro episodi realizzati in città e in provincia, da 100 minuti ciascuno, tratti dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e editi da Einaudi. La messa in onda è prevista nel 2024 su Canale 5: l’attrice siciliana Giusy Buscemi veste i panni del vicequestore Vanina Guarrasi. In particolare, i set sono stati allestiti in centro: piazza Vincenzo Bellini, piazza Mazzini, via Etnea, il lungomare, il centro storico, fino ai piedi dell'Etna.

Il giardino del Katane Palace Hotel 1/4 Mobili di pregio al Katane Palace Hotel 2/4 Relax nel Katane Palace Hotel 3/4 La facciata del Katane Palace Hotel 4/4 Previous Next

Dove dormire a Catania: Katane Palace Hotel

Situato tra l’Etna e il mare, a pochi passi da via Etnea che, per la sua centralità, è considerata il “salotto di Catania”; il Katane Palace Hotel è una struttura calda e accogliente. L’elemento dominante degli arredi è il legno che, insieme al marmo e ai pregiati tessuti, impreziosiscono gli ambienti, rendendoli eleganti e raffinati. Questa struttura viene apprezzata sia per viaggi di lavoro che per soggiorni in famiglia con pet al seguito.

Katane Palace Hotel | Via Camillo Finocchiaro Aprile 110 - 95129 Catania | Tel 095 7470702