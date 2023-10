£$Nomen omen$£: giorni lieti a Borgo San Felice in Chianti

L'alba nel Chianti ha un qualcosa di magico: il sole che sorge lentamente illumina le colline ondulate, dipingendo di oro i filari di viti che si perdono all'orizzonte. È un panorama che sembra quasi uscito da una tela di un maestro del Rinascimento, una scena che ha ispirato poeti e scrittori attraverso i secoli. A Castelnuovo Berardenga (Si), in questo scenario idilliaco, dove la natura fa da padrona e il silenzio è interrotto solo dal canto degli uccelli e dal fruscio delle foglie, si trova Borgo San Felice, wine-resort cinque stelle lusso. Un nome che evoca immediatamente la serenità e la pace che questo luogo è in grado di offrire. Un borgo che ha saputo mantenere intatto il suo fascino attraverso i secoli, accogliendo al suo interno una modernità discreta che si fonde armoniosamente con la storia.

L'incanto storico di Borgo San Felice

Borgo San Felice non è solo un punto geografico nel cuore della regione vinicola del Chianti, ma un'esperienza che inizia con la scoperta di una struttura che ha fatto della preservazione della sua autenticità una missione. E mentre i suoi muri antichi raccontano storie di tempi passati, la sua offerta moderna e raffinata promette un soggiorno indimenticabile, in un'atmosfera dove il passato e il presente convivono in un dialogo silenzioso ma eloquente. Il tessuto storico, qui, è un intreccio delicato tra le pietre antiche e il respiro della modernità. La struttura sorge su quello che un tempo era un borgo medievale, un microcosmo di vita e tradizioni che ha lentamente evoluto, accogliendo al suo interno il confort e l'eleganza di un resort di lusso senza perdere il suo carattere autentico. Una passeggiata tra i vicoli sinuosi del borgo è un viaggio attraverso il tempo. Qui, una piazza accogliente che un tempo vibrava al ritmo delle giornate contadine, là, una cappella silenziosa che ha assistito alle preghiere e ai sogni di generazioni.

Borgo San Felice: dal borgo medievale al resort di lusso

La metamorfosi da borgo medievale a resort di lusso è stata un'evoluzione rispettosa, che ha visto la conservazione dell'architettura originale e la valorizzazione del patrimonio culturale del luogo. Oggi, Borgo San Felice è il primo Relais & Châteaux del Chianti Classico, una distinzione che ne sottolinea l'eccellenza e l'unicità. Eppure, nonostante le comodità moderne e i servizi di alta gamma, il resort conserva un legame profondo con la terra e la storia, un'ancora che lo tiene saldamente ancorato alla sua essenza autentica. Il comfort moderno si intreccia con l'eleganza senza tempo nelle sistemazioni offerte da Borgo San Felice. Ogni angolo è curato con una precisione quasi maniacale, eppure, non manca quella spontaneità che rende ogni spazio accogliente e familiare. Le camere e le suites sono un omaggio alla semplicità raffinata, dove il design contemporaneo convive armoniosamente con gli elementi architettonici originali. I toni caldi e neutri predominano, creando un'atmosfera serena che invita al relax. Al risveglio, la luce del giorno filtra delicatamente attraverso le tende, svelando la bellezza del paesaggio circostante. La vista sui vigneti del Chianti è una tela vivente che cambia con il passare delle ore, un quadro che si può ammirare direttamente dal comfort della propria stanza.

Esclusività e privacy: le ville di Borgo San Felice

Per coloro che cercano un'esperienza più esclusiva, Borgo San Felice offre la possibilità di soggiornare in una delle sue ville immerse nei vigneti. La Villa Casanova e la Villa Colonna sono rifugi prestigiosi che promettono privacy e spazi generosi. Ognuna delle ville è dotata di piscina privata: un angolo di paradiso personale dove rilassarsi sotto il sole toscano.

La cura dei dettagli si estende anche ai servizi offerti, pensati per garantire un soggiorno senza pensieri. L'accoglienza calorosa e discreta del personale, pronto a soddisfare ogni desiderio, completa l'esperienza, rendendo ogni momento trascorso a Borgo San Felice indimenticabile.

Poggio Rosso: l'esperienza culinaria stellata di Borgo San Felice

Il Poggio Rosso, con le sue stelle Michelin, una rossa e una verde, rappresenta la destinazione culinaria di alto livello all'interno di Borgo San Felice. Sotto la guida dello chef Juan Quintero (con la supervisione dello chef Enrico Bartolini), il ristorante esplora l'arte culinaria con una prospettiva fresca e innovativa, mantenendo al contempo un profondo rispetto per la tradizione italiana. La filosofia culinaria di Quintero è un equilibrio tra l'essenza della cucina italiana e tocchi di creatività che derivano dalle sue radici latino-americane.

Il menu è un viaggio attraverso una selezione accurata di ingredienti locali e stagionali, trasformati con maestria in piatti che sono tanto un piacere per il palato quanto per gli occhi. La cantina del ristorante, con una selezione di oltre 500 vini pregiati, offre un accompagnamento enologico di alto livello, con una particolare attenzione ai vini della regione del Chianti.

Osteria Il Grigio: l'essenza della cucina toscana a Borgo San Felice

Passando all'Osteria Il Grigio, l'atmosfera si fa più informale ma non meno incantevole. Questo ristorante rappresenta la celebrazione della cucina toscana in tutta la sua genuinità. I piatti serviti sono un omaggio ai sapori robusti e veraci della regione, con una particolare attenzione alle ricette tradizionali. La pasta fatta in casa, come i pici al ragù e le grigliate di carne offrono ai commensali un assaggio autentico della tradizione culinaria locale. La carta dei vini dell'Osteria è una selezione ponderata che mira a esaltare la semplicità gustosa della cucina proposta, con opzioni che vanno dai vini locali a etichette più conosciute.

Cultura vinicola: il cuore enologico di Borgo San Felice

La regione del Chianti è rinomata per la sua ricchezza enoica, e Borgo San Felice s'iscrive pienamente in questa tradizione, avendo radicato la sua identità anche nella produzione vinicola di qualità. La tenuta San Felice è un'eccellenza nel territorio del Chianti Classico, dove la tradizione abbraccia tecniche innovative per creare vini che sono espressione pura del territorio.

IL cuore enologico di Borgo San Felice nel Chianti Classico

L'esperienza enogastronomica proposta da Borgo San Felice inizia nella sua cantina storica. Qui, sotto la guida di Leonardo Bellaccini, storico enologo dell'azienda, si svolge l'intero processo di vinificazione, seguendo metodi tradizionali arricchiti da tecnologie moderne che garantiscono la qualità e l'integrità del prodotto finito. Parte integrante dell'esperienza è la possibilità di partecipare a degustazioni guidate. Questi momenti permettono agli ospiti di scoprire le diverse caratteristiche dei vini della tenuta, accompagnati da spiegazioni dettagliate sul processo di produzione e sulle caratteristiche che li rendono unici. Le degustazioni sono spesso accompagnate da selezioni di prodotti locali che esaltano le qualità dei vini e offrono un assaggio della gastronomia locale.

La cantina di Borgo San Felice

Servizi distintivi: benessere, fitness e scoperte a Borgo San Felice

Il Borgo offre una gamma di servizi e amenità pensate per rendere il soggiorno degli ospiti confortevole e indimenticabile. Tra queste, la spa del resort è un rifugio di benessere che propone una varietà di trattamenti e terapie, utilizzando prodotti naturali che riflettono l'essenza della natura toscana circostante. L'ambiente tranquillo della spa, unito alla professionalità del personale, offre una pausa rigenerante dal trambusto quotidiano.

Una sala della spa di Borgo San Felice

La piscina esterna, incorniciata dalla bellezza naturale del paesaggio toscano, è un altro spazio dove gli ospiti possono rilassarsi e godere della tranquillità del luogo. La piscina è dotata di comode sdraio e offre una vista panoramica sui vigneti e sulle colline circostanti, creando un'atmosfera di serenità. Per gli ospiti che desiderano mantenere un regime di allenamento durante il loro soggiorno, Borgo San Felice dispone di una palestra ben attrezzata. E per coloro che preferiscono esplorare l'area circostante, il resort offre la possibilità di organizzare escursioni guidate, passeggiate nei vigneti o tour in bicicletta, permettendo di scoprire la bellezza del territorio del Chianti in modo attivo e coinvolgente.

Borgo San Felice

Località San Felice 53019 - Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577 3964