[[Casale VerdeLuna]], ospitalità di gusto nel cuore della Ciociaria

Siamo ai piedi dei Monti Simbruini, in località Civitella nel comune di Piglio (Fr). Quando si dice Piglio si pensa al suo vino, il Cesanese. Ed è proprio così. Arriviamo al D&B Casale VerdeLuna. Ad accoglierci con calorosa cordialità i titolari Gabriella Grassi e Stefano Matturro. Qui abita la Storia. Prima gli ernici, poi i romani, i secoli del Medioevo, Bonifacio VIII. Qui abita la cronaca di Gabriella e Stefano che da sei anni conducono questo D&B, coltivando al contempo il Cesanese con le uve del quale fanno il vino. Simone cura l’orto, il “suo” orto. In quest’orto abitano solo prodotti organici. Attraverso il principio di biodiversità si crea un ecosistema stabile, in cui difficilmente proliferano i parassiti; tutto ciò contribuisce a creare il luogo ideale per lo sviluppo degli ortaggi. La scelta di Simone è di rinunciare a ogni tipo di fertilizzante e pesticida producendo ortaggi che seguono i ritmi naturali di crescita. Per Simone prendersi cura dell’orto è un gesto di grande responsabilità e amore per l’ecosistema e per gli ospiti del D&B Casale VerdeLuna.

Casale VerdeLuna

La componente Bed consta complessivamente di sei stanze, due triple e quattro matrimoniali, realizzate in perfetto stile rurale in sintonia con la struttura e i luoghi che la circondano. Si passeggia rasentando i filari del vigneto: poesia! Pronti per la cena. Lo chef è Pino Rossi: robusta tecnica, audace inventiva. Evidente la ricerca nel territorio di genuini prodotti artigianali a filiera corta. Quanto lodevole equilibrio nell’antipasto: Tortino di radicchio rosso con composta di cipolle rosse, crema di Gran Cacio di Morolo e guanciale croccante di maiale nero dei Monti Lepini. Il Gran Cacio di Morolo è un formaggio di latte vaccino crudo. Ogni pezzo è fatto a mano nel rispetto dell’antica ricetta che prevede l'utilizzo di soli tre ingredienti: latte vaccino proveniente da allevamenti del territorio, caglio di vitello e sale marino. Le forme a pasta filata, lavorate a mano, pezzo per pezzo, sono poi affumicate naturalmente con trucioli di legno di faggio o pioppo e lasciate a stagionare negli antichi locali con pareti in pietra di tufo. La forma è di colore giallo paglierino tendente al marrone per via dell’affumicatura. Il sapore è dominato dalle note dell’affumicatura.

Casale VerdeLuna, la sala

Ottimo, la tradizione a tavola con aggiunta di valore, il primo: Gnocchetti “a coda de soreca” al fungo porcino. Non dobbiamo pensare, nella sua forma, allo gnocco al quale siamo abituati. Qui lo gnocchetto è cosa altra: è pasta lunga che assume la forma della coda del topo (soreca è termine dialettale per intendere il topo). Il fungo porcino, come correttamente e doverosamente dichiarato è stato congelato all’origine. Gli gnocchetti, parimenti alle altre paste, sono fatti nel laboratorio interno, tirati a mano e tagliati a coltello, L’impasto è con farine artigianali. Chissà nel mentre cosa accade dalle parti dei calici e dintorni! Lo sveleremo dopo! Il secondo è ben fatto, tenero, arriveremo a dire, qualora consentito, docile: Coniglio disossato farcito con castagne e patate, servito con patate al forno. Audace la farcia, risultato eccellente.

Casale VerdeLuna, antipasto misto

Che piccolo capolavoro il dessert: Tortino al cioccolato fondente con il cuore caldo di cioccolato bianco su salsa tiepida di gianduia. Incontro matriciale tridimensionale tra temperature e colori. Ah, quelle tentazioni che il bon ton impone di sopire e troncare. Ma che voglia di chiedere il bis! Il D&B, come si è detto, è contornato da vigneti. L’azienda vitivinicola ha nome L’Avventura (payoff: produttori di felicità). Qui dalle uve Cesanese fanno il vino Cesanese. E allora nei calici, stupendoci per duttilità e per eleganza, il Rosè Bio 2021 Igt Lazio da sole uve Cesanese di Affile. Intriga quel gradevole gusto di ciliegia. Senza fretta alcuna, indugiando in piacevoli conversari, si lascia la tavola per andare in camera a dormire.

Sonno profondo e risveglio con il cinguettio degli uccellini. Che bel buongiorno il loro buongiorno. E a ché buongiorno sia si tratta di decidere il da farsi. Si può partecipare alla cooking class, oppure si può visitare la cantina ed effettuare degustazioni guidate. Quando decidiamo di lasciare la struttura, dopo essere diventati amici di Gabriella e di Stefano, andremo a visitare il grazioso borgo medievale di Piglio, a soli 3 km dal D&B. Ciociaria terra inospitale?! Ma stiamo scherzando!? La nostra esperienza al D&B Casale VerdeLuna è stata bellissima.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

Casale VerdeLuna

Contrada Civitella 3 - Piglio (Fr)

Tel 0775 503051