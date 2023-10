In questo numero di Check-in racconteremo di un autunno diverso dal solito, consigliando esperienze che vi porteranno attraverso luoghi straordinari. Partiremo dalle Maldive, raccontando la vasta proposta della catena alberghiera Sun Siyam Iru Fushi, un luogo paradisiaco che non conosce una vera "bassa stagione" grazie al turismo destagionalizzato e che offre una ampio ventaglio di attività praticabili durante tutto l'anno. Ne consigliamo sette.

Dal mare cristallino delle Maldive ai confini dell'Europa

Dagli atolli dell'Oceano Indiano il nostro viaggio arriverà fino alla Georgia, il confine orientale dell'Europa. Questa terra è celebrata come la culla dell'enologia, con le sue affascinanti città, la cucina ricca di tradizione e, soprattutto, i vigneti che producono vini straordinari. Assaporeremo la cultura e i sapori di questa regione unica. Proseguiremo il nostro itinerario verso ovest, fino a raggiungere questa volta il confine occidentale d'Europa, la Galizia, nota anche come il "Finis Terrae" dei tempi dei Romani. Qui ci immergeremo in un mondo di magia per andare alla scoperta di Gin Nordès, che diventa ambasciatore di questa affascinante regione.

Infine, per quanto riguarda l'Italia, esploreremo le bellezze del lago di Garda, con i suoi paesaggi mozzafiato e il suo fascino romantico. Ci spingeremo fino a Catania, sulla meravigliosa isola di Sicilia, per gustare la sua cucina autentica e immergerci nella sua storia millenaria. E anche in questo numero non mancheranno gli appuntamenti con la "Capitale della Cultura... a tavola". Per la città di Bergamo è la volta della chiesa di San Tomè ad Almeno San Bartolomeo, una chicca da scoprire degustando un piatto di Paruch, panna e salame. Per la città di Brescia vi portiamo nella Piazza Arnaldo Da Brescia, famosa per la movida e da visitare non senza aver assaggiato il famoso coniglio alla bresciana.

Anche per questo numero sono tanti gli spunti per trascorrere un autunno fuori dai soliti schemi.