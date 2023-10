Hotel Villa Marina, il lusso discreto e accogliente nel cuore di Capri

Può il lusso essere informale? La tradizione sposarsi con l'allure da salotti internazionali? La genuinità far rima con ricercatezza? Binomi solo apparentemente ossimorici trovano il loro equilibrio e una dimensione ideale al Villa Marina Capri Hotel & Spa, resort a 5 stelle che sorge sull'isola da sempre meta di artisti, scrittori e poeti, delle star del cinema, dei capi di stato e del fascinoso jet-set internazionale.

Villa Marina, il lusso discreto di Capri

Il lusso non convenzionale di Villa Marina

Villa Marina è una classica villa mediterranea di inizio Novecento, affacciata sul mare, con orizzonte il Golfo di Napoli e il Vesuvio, poco distante dal porto e dalla rinomata Piazzetta di Capri, ma allo stesso tempo lontana dalle traiettorie dei turisti che affollano il centro ad ogni ora. A due passi una stretta calle conduce alla lunga scala che si inerpica sulla montagna verso Anacapri, mentre dalla Piazzetta si può scendere verso i faraglioni percorrendo la stretta passeggiata lungo la costa. Quello che salta subito all'occhio a Villa Marina è la ricerca di un lusso non convenzionale, quasi informale, in cui la tradizione si respira nella cura dei dettagli, nel senso per l'ospitalità e nell'attenzione al cliente. A partire dalla simpatia del primo impatto, con il transfer dal porto fino alla struttura sul colorato tuktuk.

Il ristorante Ziqù, piatti capresi contemporanei

Villa Marina è un resort in cui, accanto agli arredi e alle strutture di fine design e alle 21 camere dedicate ad altrettanti personaggi famosi che hanno vissuto sull'isola (tra cui Neruda e Malaparte), spiccano gli spazi dedicati a food & drinks: il ristorante Ziqù per pranzi e cene vista mare, dove lo chef Manuele Cataruzza, pordenonese ma caprese di adozione, reinterpreta i piatti della tradizione locale in chiave contemporanea; e lo Ziqù Bar, immerso in un'oasi di relax tra bouganville, gerani, rose, palme, ulivi secolari e agapanti.

Allo Ziqù ogni piatto è allo stesso tempo ricercato e semplice. Le materie prime utilizzate dallo chef sono di prima qualità, dalle verdure alle erbe aromatiche fino al miele in favo. Terra e mare si avvicendano, insieme al pomidoro, alla mozzarella, ai limoni, alle spezie tipiche dell'isola di Capri. Il pesce è il re della tavola, ma per Manuele Cataruzza non è un obbligo e anzi la proposta di carne è intrigante.

Ziqù bar perfetto per il dopocena

Lo Ziqù bar, ideale prosecuzione del ristorante, è un locale intimo, aperto anche ai clienti esterni e con un'ampia selezione di cocktails, distillati e liquori, che all'occasione si trasforma anche in location per feste e shooting fotografici. Dal limoncello spritz al Gin tonic, l'accoglienza è intima e quasi familiare, perché questa poi è la natura di un luogo capace di far convivere atmosfere capresi autentiche con un servizio smart e contemporaneo.

Villa Marina, storia di ospitalità al femminile

In un mondo, come quello della ristorazione e dell'hotellerie di lusso, quasi sempre gestito da figure maschili, fa eccezione la storia di Villa Marina, in cui i ruoli di responsabilità sono stati e sono ricoperti da donne.

Al femminile è anche l'origine della struttura, che per molti anni è stata una dimora privata, legata a doppio filo alla biografia di Donna Carmela, detta Carmì, che a Villa Marina ci è nata nel 1924 e che ha fatto della sua vita un inno all'ospitalità, accogliendo spesso i personaggi illustri che frequentavano l'isola.

Uno spirito aperto alla condivisione e alle contaminazioni culturali, che ha trasmesso ai figli, grazie ai quali nel 2008 la villa è stata trasformata, ça va sans dire, in un hotel 5 stelle, che però non ha perso il fascino discreto di una raffinata residenza privata. Perché Villa Marina continuerà per sempre a essere per tutti i capresi prima di tutto “una casa”.

La Spa Stai del Villa Marina, un invito al relax green&clean

Lo spirito di accoglienza non poteva non riflettersi sulla spa, denominata Stai, cioè resta, riposati, lasciati coccolare in un ambiente elegante arricchito da materiali naturali come la pietra e il marmo.

La piscina della spa di Villa Marina

L'area comprende una piscina riscaldata con idromassaggio e cielo stellato, sauna finlandese e bagno turco aromatico scavato nella roccia e zona relax con tisane e frutta fresca. I trattamenti di benessere vengono eseguiti con l'utilizzo di formulazioni green & clean con ingredienti provenienti dalle farmacopee mondiali, prive di elementi petrolchimici. Servizio esclusivo, il Rituale di Coppia Night Romance, un'esperienza romantica e personalizzata per le coppie che possono beneficiare dell'intera spa in orario serale, con massaggio a due a bordo piscina accompagnato da una selezione di food & drinks.

Villa Marina Capri Hotel & Spa

Via Marina Grande 191 - 80073 Capri (Na)

Tel 081 8376630