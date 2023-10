La vendemmia si fa gourmet al Sofitel Rome Villa Borghese

La vendemmia è un rito antico e coinvolgente che si celebra anche nelle città per chi prova interesse e curiosità verso il grande universo del vino e dei mondi ad esso collegati. La celebra anche il Sofitel Rome Villa Borghese, elegante struttura dall'anima francese, con i Sofitel Wine Days, durante l’intero periodo della raccolta dell’uva. È un appuntamento che il gruppo celebra in tutto il mondo, e che nella Città Eterna vede protagonista, insieme alla cultura del cibo e del vino anche l'arte visiva del fotografo Gilbert Bages.

L'iniziativa si somma alle tante che valorizzano la cultura enogastronomica e l'arte di vivere, che in nostro Paese condivide con la Francia e che trova il luogo perfetto per vivere e gustare queste forme di arte al ristorante Settimo, con terrazza con vista sulla Roma più bella. «Il Sofitel - ha detto il general manager Elodie Lacroix- vuole essere ben più di un hotel: è una casa nella quale amiamo creare un connubio fra le diverse tipologie di arte, da quella culinaria a quella enologica, dalla fotografia alla pittura e scultura e non solo».

Sofitel Rome Villa Borghese, menu autunnale e vini laziali

L'evento vede confluire insieme l’arte del vino con la wine manager Livia Belardelli, quella culinaria dello chef Giuseppe D’Alessio, che ha creato un menu autunnale dedicato alla tradizione romana e laziale con tocchi francesi e l’arte visiva di Gilbert Bages, fotografo del vino ed ex viticoltore.

A Livia Belardelli è affidata la selezione di alcune cantine del Lazio: Marco Carpineti, azienda biologica da sempre legata al territorio e ai vitigni autoctoni come Nero Buono e Bellone, e impegnata nella promozione del lavoro degli artisti e artigiani locali; Cantine Silvestri, che dal 1929 produce bollicine ai Castelli Romani e porta avanti la promozione del territorio artistico attraverso il progetto di etichette che raffigurano i particolari delle opere d’arte dei Castelli Romani; Muscari Tomajoli, che a Tarquinia produce vini di estrema eleganza - tutte bottiglie numerate e in quantità limitata - le cui etichette sono ideate dall’artista Guido Sileoni, che prende spunto dalle divinità etrusche e porta in bottiglia un vero progetto culturale; Principe Pallavicini, azienda dei Castelli Romani con più di 350 anni di storia, legata a doppio filo con il mondo dell’arte grazie all’importante collezione artistica della famiglia e dell’evento "Vino e arte che passione", organizzato ogni anno nel Casino dell’Aurora affrescato da Guido Reni e di proprietà della famiglia.

Le proposte di chef Giuseppe D’Alessio da Settimo

Il gusto invece va in scena al Settimo Roman Cuisine & Terrace con un menu autunnale dedicato dello chef Giuseppe D’Alessio, con prodotti freschissimi elaborati con qualche felice contaminazione francese. Tra i piatti proposti, la Tartare con tartufo; polpo con pomodoro, olive e rucola; Tortelli dello chef con funghi; risotto carnaroli con crema di zucca, mostarda di pere e nocciole; Filetto di baccalà e crema di broccoli; Filetto di manzo arrosto al rosmarino con foie gras e funghi e come dessert Mini creme brûlée e mini crumble. Per un'esperienza mirata c'è anche un menu degustazione.

Al Sofitel Rome Villa Borghese protagonista la fotografia

Per tutto l’autunno, inoltre, al Sofitel Rome Villa Borghese sarà di casa l'arte della fotografia con gli scatti di Gilbert Bages, tra i protagonisti del blog su Istagram @drinkinmoderation. Il fotografo ha lavorato nell'azienda vinicola di famiglia e alla scuola di design di Barcellona ha sviluppato creatività e senso artistico per poi viaggiare nelle migliori regioni vinicole del mondo.

Sofitel Rome Villa Borghese, hotel da sogno vicino a Piazza di Spagna

Il Sofitel Rome Villa Borghese è un palazzo romano dell'Ottocento 19° ristrutturato dall'architetto francese Jean Philippe Nuel. Conta 78 camere e suite, il Settimo Rooftop Lounge e Restaurant, sale riunioni e un fitness center.

È a pochi passi dalla scalinata di Piazza di Spagna, via Veneto, Villa Borghese e dalle principali attrazioni della città. Fondato nel 1964, Sofitel è il primo marchio francese di hotel di lusso a svilupparsi a livello internazionale e oggi conta più di 120 hotel tanto eleganti quanto unici, situati nelle destinazioni più ambite del mondo.

