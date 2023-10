All’Antica Pizzeria Ciro 1923 il vino perfetto per mozzarella e pizza Margherita

Mettiamo, una sera a cena, due proposte "food" e due proposte "wine". E mettiamo otto commensali gourmet (il tavolo è rigorosamente "imperiale") chiamati a stabilire il migliore abbinamento tra le due pietanze e i due vini. Siamo a Gaeta, nel Basso Lazio. Area mitica. Qui, lungo questa costa qualche tempo fa, ma parliamo appena di alcune migliaia di anni fa navigavano un certo Ulisse da nord verso sud e un certo Enea da sud verso nord. Siamo al ristorante Antica pizzeria Ciro 1923, di cui è patron Giorgio Moffa. Le due pietanze, squisite nella loro semplicità, sono la Mozzarella di Bufala Campana Dop, servita tal quale e, essa sontuosamente e ghiottamente ripresentandosi come principesco topping, la pizza Margherita. I due vini bianchi sono la Malvasia Dop Friuli e il Pinot Grigio Dop Friuli, entrambi annata 2022, fatti da Isola Augusta in quel di Palazzolo dello Stella (Ud), di cui è patron Massimo Bassani, validamente coadiuvato dal figlio Jacopo.

La pizza Margherita dell'Antica pizzeria Ciro 1923

La prova d’assaggio all’Antica pizzeria Ciro 1923

Giorgio Moffa è napoletano verace, sebbene viva da decenni a Gaeta. Antica Pizzeria Ciro 1923 è punto di riferimento per gli amanti della vera pizza napoletana e della ristorazione di qualità con propensione a quanto il mare sa offrire.

Si comincia prima del cimento della valutazione degli abbinamenti cibo - vino, deliziandoci con tre tartare: di gambero, di ricciola, di tonno rosso. In appropriato calice, ben servito, anch'essa fuori concorso, l’eccellente Ribolla Gialla Igp Venezia Giulia 2022 fatto da Isola Augusta.

Constatiamo, ma senza dispiacercene, che il cimento della valutazione è ancora di là da venire in quanto c'è ancora un piatto che il patron Giorgio Moffa ci propone in squisito assaggio, in funzione del pescato i calamari ripieni. Nell'appropriato calice, scelta apparentemente inusuale che si rivela ottima, il Refosco dal Peduncolo Rosso Dop Friuli 2022 fatto da Isola Augusta.

Gli abbinamenti perfetti all’Antica pizzeria Ciro 1923

L'arrivo in tavola di sua maestà la Mozzarella di Bufala Campana Dop, palesa il primo round della valutazione degli abbinamenti. La Mozzarella di Bufala Campana Dop è sia in bocconcini, uno a testa, sia in treccia, una fetta a testa. Correttamente versati entrambi, onde si possa procedere alla disanima, la Malvasia e il Pinot Grigio. Bocconcino tagliato a metà: il primo boccone. Poi pezzetti piccoli della treccia e poi la seconda metà del bocconcino. Non era una regola, ma così si sono comportati i commensali. Sorsi ora dal primo calice ed ora dal secondo.

Il Pinot Grigio Dop Friuli di Isola Agusta perfetto con la pizza Margherita

L'agreement tra gli otto commensali impone il quasi silenzio, il non scambiarsi opinioni. Vietato sbriciare nei taccuini altrui! Il solerte e competente personale di sala provvede a sbarazzare i piatti onde far giungere a tavola quattro margherite: mezza margherita a testa. Il topping consta, oltre alla Mozzarella di Bufala Campana Dop sapientemente affettata, in basilico e Pomodoro San Marzano Dop. Nei calici, con temperatura di servizio mantenuta corretta, i due vini in esame: la Malvasia e il Pinot Grigio. Cala il silenzio. A tavola, si sa, non si va di fretta e pertanto il tempo scorre lietamente. Ulteriori appunti sui taccuini.

I verdetti degli abbinamenti all’Antica pizzeria Ciro 1923

Ed eccoci ai verdetti. L'unanimità non si raggiunge, e ciò funga da elogio delle scienze inesatte, laddove non ci sono esiti frutto di calcolo ma piuttosto valutazioni frutto di percezioni organolettiche. Si verificano in entrambi i casi maggioranze qualificate: 6 contro 2.

Con 6 voti contro 2, l'abbinamento vincente della Mozzarella di Bufala Campana Dop degustata tal quale risulta essere con la Malvasia. E sempre con 6 voti contro 2, l'abbinamento vincente della pizza margherita risulta essere con il Pinot Grigio. Vivaci i commenti, doviziose le argomentazioni, si prende atto dei verdetti!

In armonia, a ché mai si abbia a dirsi che l'articolata cena non si concluda con il dolce, giunge in tavola un ottimo babà. In abbinamento, il Verduzzo Friulano Dop Friuli 2020 fatto da Isola Augusta.

All’Antica pizzeria Ciro 1923, quando una cena fa anche cultura

Piacevole ed interessante cena all'insegna dell'edutainment. L'edutainment costituisce comportamento vincente da parte del ristoratore avveduto, competente ed appassionato, onde attrarre segmenti di clientela che individuano proprio nel gaio apprendimento e nel flow insolito di una cena altrimenti usuale, il fattore attrattivo per un dine out da ricordare e raccontare.

Antica Pizzeria Ciro 1923

Lungomare Giovanni Caboto, Molo S. Antonio - 04024 Gaeta (Lt)

Tel 0771 465058

Isola Augusta

Via Casali Isola Augusta 4 - 33056 Palazzolo dello Stella (Ud)

Tel 043158046