[[Bianca Relais]], cucina stellata e accoglienza da sogno sul lago di Annone

Siamo su un lago in provincia di Lecco. Che lago è? Rimembranze manzoniane ci fanno rispondere baldanzosi che siamo su quel ramo del Lago di Como... Romantica la risposta ma, ahinoi sbagliata. Siamo sul piccolo Lago di Annone, nel comune di Oggiono e la nostra destinazione è il D&B Bianca Relais, un piccolo gioiello circondato dall’acqua, dalle Prealpi e da un rigoglioso parco. Il celeberrimo Lago di Como è poco distante. La componente Bed consta di dieci camere, così lussuose e così spaziose che solo l’eleganza dell’understatement le fa etichettare come camere e non come suite. La componente Dinner si articola nel ristorante stellato Bianca sul Lago e nel lounge bar Drop. Fascino di entrambe le articolate componenti, quanto se ne vuole e ancora di più!

Il Bianca Relais

Al governo delle brigate lo chef campano Emanuele Petrosino. Campani due dei suoi maestri: Nino Di Costanzo, patron del Danì Maison di Ischia e Francesco Sposito, patron di Taverna Estia di Brusciano. Esperienza anche da Enrico Crippa al Piazza Duomo di Alba. Onde vivere un’esperienza un po’ meno formale del ristorante stellato ed anche per non spostarci di sede dal momento dell’aperitivo a quello della cena, optiamo per il Drop. Ci si accomoda volentieri nella spaziosa terrazza esterna. è l’ora del tramonto. Tramonto di una bellezza inenarrabile e struggente. Che gioia sin dal momento dell’aperitivo!

Bianca Relais, il tavolo esterno al tramonto
Il Bianca Relais è circondato dalla natura
Bianca Relais, signature suite
Bianca Relais, drink di benvenuto

Ci emoziona, ma davvero, la scelta che facciamo: Martini Cocktail! Qui non è tanto fermare il tempo; qui si tratta di portare indietro gli orologi a ché ci si ricordi dei primi Martini Cocktail della nostra vita e per alcuni di essi (dire tutti sarebbe velleitario) fare abbinamento con volti, carezze e sorrisi di persone care, amici, parenti, familiari ed anche coloro che finirono con l’essere passanti. La scelta ad ogni modo è ampia e compitamente descritta dal personale. Ci viene dato il menu e la risposta alla nostra domanda se possiamo saltellare di qua e di là tra le proposte categorizzate nelle gabbie di antipasti, primi e secondi, è un sussiegoso sorriso che interpretiamo come un lasciapassare.

Cena con vista al Bianca Relais

Ci prende allegria: la vista del lago, l’aperitivo dei ricordi e dell’attimo presente, la serata splendida. Praticamente, ma proprio da ridere, il menu viene capovolto, l’ultimo item dei secondi diviene il nostro antipasto. Dobbiamo proprio dirlo? Sì, lo viviamo prima come dovere, il dovere di cronaca, e poi anche come nostro diritto di sciorinare leziose debolezze di una cena memorabile. Dunque: Toast all’italiana con patate fritte! Scandalo? Un momento, ma non finisce qui! E cosa si beve? La Centenario del Birrificio Du Lac, una Smoked Strong Ale da 7°. Si pensava ad un abbinamento appena appena sufficiente. Mio Dio, invece, risulta essere perfetto! E adesso un ottimo antipasto, almeno come tale categorizzato, viene in tavola per svolgere la funzione del primo piatto: Zuppa di fagioli, farro e buro¨la di Marco d’Oggiono. Siamo mica ad Oggiono e non fruiamo delle specialità del salumificio di Marco d’Oggiono. La buro¨la è quella parte della pasta preparata per il salame che veniva consumata subito prima della lavorazione abbrustolita leggermente sulla piastra del camino. Siamo al cospetto di una zuppa di grande bontà, pressoché perfettamente eseguita ed impeccabilmente servita. Il secondo lo preleviamo anch’esso tra gli antipasti: Tartare di Fassona, tuorlo croccante e burrata. Molto buono. Stiamo sorseggiando la birra che tanto ci piace. A compimento di sì ottima cena inusuale per successione di portate, il delizioso Babà con chantilly e lamponi. Chi con mixology comincia, con mixology finisce. Pertanto, senza cavillare se ci sta bene o se ci sta poco bene con il Babà, ci viene il gusto del Jungle Bird, ottenuto miscelando Dark Rum, Campari Bitter, estratto d’ananas, lime, zucchero.

Senza fretta alcuna, ancora riempiendo gli occhi del panorama illuminato anche dal cielo stellato, si va in camera. Che bell’atmosfera, data anche dal pavimento in legno wengé. Notte buona. Risveglio con panorama di struggente dolcezza. Squisita la prima colazione.

