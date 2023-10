Conca Bella in Svizzera, un autunno dal sapore gourmet nel Canton Ticino

Passione per la buona cucina e per l’ospitalità, un occhio di riguardo ai prodotti tipici locali, alla qualità e alla stagionalità, ma con un concetto di accoglienza e di cucina tutto nuovo. Queste le peculiarità del nuovo corso del Conca Bella, celebre locale svizzero del Canton Ticino, che dopo anni da ristorante stellato, ha rinnovato il suo staff e il suo modo di fare ristorazione, sposando la filosofia in cui tutto è più libero, informale e semplice, anche quando si tratta di un menu degustazione.

Conca Bella, celebre locale svizzero del Canton Ticino

E sono proprio i menu degustazione l'anima dei nuovi eventi che contraddistingueranno il mese di ottobre.

Conca Bella e i sapori del Mendrisiotto

La celebre Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio quest'anno festeggia la sua 60ª edizione. Numerosi ristoranti della regione partecipano all'evento, offrendo specialità rinomate ed altre meno conosciute della cucina tradizionale locale, con particolare enfasi sulla selvaggina.

Conca Bella - Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto

Nelle cucine del Conca Bella è stato creato un menu appositamente ideato per l'occasione, e inoltre, si avrà l'opportunità di trascorrere una serata indimenticabile nella suggestiva Enoteca, allestita dal giovedì al sabato sera esclusivamente per gli amanti della Rassegna Gastronomica 2023.

Conca Bella e la nuova carta menu

Con l'arrivo di ottobre il ristorante propone la nuova carta autunnale. È incentrata sui sapori della stagione. È il momento perfetto per un'esperienza culinaria indimenticabile, dove ogni piatto è una scoperta di autentici tesori gastronomici.

Conca Bella - piatto

Conca Bella e Oktoberfest in stile

Giovedì 5 ottobre torna l'aperitivo del mese, che, come da tradizione autunnale, sarà dedicato all'Oktoberfest.

Conca Bella - Oktoberfest

Il ristorante offrirà una selezione speciale di birre, un menu appositamente preparato per l'occasione e l'opportunità di sfoggiare abiti tradizionali ispirati alla tipica festa bavarese. Una serata festosa all'insegna dell'Oktoberfest, con fiumi di birra e un menu da non perdere. Ein Prosit!

Conca Bella e le cene aziendali

Non è mai troppo presto per pianificare le feste aziendali e al Conca Bella si offrono soluzioni su misura per ogni occasione, banchetti privati, cene aziendali, aperitivi o standing-dinner. Il ristorante dispone di due sale: un'accogliente Enoteca o un luminoso Ristorante, con una capacità massima fino a 80 persone.

Conca Bella - interno dell'Enoteca

Inoltre, il locale offre la possibilità di richiedere un forfait tutto incluso a partire da 98 franchi svizzeri a persona.

Conca Bella - tavolata interna al locale

Ristorante Conca Bella & Wine Bar

Via Concabella 2 - 6833 Vacallo, Svizzera

Tel +41 91 697 50 40