Msc Orchestra: un viaggio nel Mediterraneo tra relax, gusto e scenari da film

Sulla base delle ultime ricerche nel settore dei viaggi, sembra che negli prossimi mesi gli italiani stiano selezionando le loro vacanze in base a determinate caratteristiche. Msc Crociere, il terzo gruppo crocieristico al mondo e leader nell'accoglienza, ha creato una soluzione che risponde perfettamente a tali esigenze. Questa soluzione offre una combinazione di relax, buon cibo, location ricche di concerti e intrattenimento in scenari da film.

La Msc Orchestra

L'itinerario invernale della Msc Orchestra nel Mar Mediterraneo sembra essere stato progettato appositamente per soddisfare queste richieste. Si tratta di un viaggio di 7 notti disponibile fino ad aprile, con partenza da Spagna (Valencia e Palma di Maiorca), Francia (Marsiglia) e imbarco in Italia a Cagliari il lunedì, a Livorno il mercoledì (con escursioni a Pisa e Firenze) e a Civitavecchia il martedì (per Roma).

Relax e gusto del Mediterraneo a bordo di Msc Orchestra

Per quanto riguarda il relax, gli ospiti possono imbarcarsi da tre diversi porti italiani per ridurre al minimo gli spostamenti e garantire comfort fin dall'imbarco. A bordo, la Msc Aurea Spa offre una vasta gamma di trattamenti, e le piscine con vista panoramica offrono un'opportunità di relax e riposo, permettendo di dimenticare le fatiche della vita quotidiana. Inoltre, le numerose escursioni consentono di scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze. Per gli amanti del buongusto, c'è la possibilità di gustare le specialità della cucina sarda, toscana e romana a bordo della Msc Orchestra. Inoltre, la crociera offre l'opportunità di esplorare i migliori ristoranti di Valencia, famosa per la paella e le tapas, Marsiglia, con la sua Ratatouille e Bouillabaisse, e Palma di Maiorca, con piatti come i Cocarroi, le Panades e le Sopes Mallorquines.

Msc, alla scoperta delle location cinematografiche nel Mediterraneo

La Msc Orchestra porterà gli ospiti a scoprire alcune delle destinazioni più suggestive del Mediterraneo che hanno servito da sfondo per film diventati veri e propri cult. Marsiglia è stata la location di "Borsalino" nel 1970, con Alain Delon e Jean Paul Belmondo nei panni di due gangster realmente esistiti negli anni '30. Nel 1971, "Il braccio violento della legge" ("The French Connection") è stato ambientato tra New York e Marsiglia con Gene Hackman e Roy Scheider. A Valencia, è stato girato "La Pantera Rosa - Il mistero Clouseau" nel 1983, mentre Maiorca ha ospitato "Io prima di te" nel 2016 e "Cloud Atlas" nel 2012 con Tom Hanks e Halle Berry. Anche Gina Lollobrigida e Sean Connery hanno recitato a Maiorca in "La donna di paglia" nel 1964, tratto da un romanzo di Catherine Arley.