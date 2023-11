Un viaggio culinario che parte dal lago di Lugano a “La Musa Restaurant”

Nell’ombra maestosa delle Alpi, dove la Svizzera scambia sguardi con l’Italia, giace uno specchio d’acqua che non ha mai bramato i riflettori del vicino cugino lariano. Il lago di Lugano è quell'attore caratterista il cui volto si imprime nella memoria pur senza mai scalare le vette della fama: non ha bisogno della gloria dei paparazzi o delle ovazioni a teatro. Al contrario, esso si compiace della sua presenza discreta, della sua capacità di essere ammirato senza l'invasione dei flash, in una tranquillità che è patrimonio solo di chi sa veramente apprezzare. Le sue rive, un patchwork di borgate silenziose e giardini segreti, narrano storie sottovoce. Qui, una vecchia panchina racconta di innamorati che sussurravano promesse ora sommerse dalle acque calme; lì, una villa d'epoca si specchia con compostezza, rievocando serate danzanti che il tempo ha dolcemente silenziato. E ovunque, i cipressi si ergono come custodi del tempo, intrattenendo chi passa con racconti di un passato sfumato che, a ogni tramonto, sembra sussurrare i suoi segreti al vento. È in questo quadro dai toni romantici, dipinto a tinte forti che trova casa La Musa Restaurant; qui, l'eleganza è nell'ingrediente che si fa ambasciatore di un territorio ricco, non nel volume della sua presentazione. La Musa si appropria dell'essenzialità del lago e la traduce in un linguaggio culinario che parla chiaro: meno è più, soprattutto quando "meno" è fatto con la maestria di chi sa che ogni boccone può essere un'affermazione, un gusto che non ha bisogno di alzare la voce per essere ricordato.

La vista che si gode dalla sala di La Musa Restaurant

A La Musa Restaurant con chef Michele Pili un percorso di sapori

La filosofia dello chef Michele Pili è un inno alla semplicità intesa come purezza: pochi ingredienti ma ben definiti, scelti per la loro capacità di raccontare una storia fatta di terra, mare e viaggi. Questi sapori sono ancorati alla tradizione ma non si fermano al passato, esplorando nuove possibilità senza mai tradire la propria essenza. Le pietanze di Pili sono una celebrazione delle consistenze, dove il croccante incontra il morbido in un tango sottile che rispetta il ciclo delle stagioni e l'integrità di ogni singolo elemento.

Chef Michele Pilli

La sua Sardegna nativa non è un semplice punto di partenza, ma un compagno di viaggio che dialoga con le nuove scoperte. Il percorso che ha intrapreso è segnato da un approccio rispettoso verso gli ingredienti, che trae ispirazione dalla ricchezza della biodiversità italica e dalle tecniche accumulate nei suoi viaggi.

Da La Musa Restaurant, una filosofia culinaria dai confini aperti

La cucina di La Musa si fonda su un principio di apertura: apertura verso nuovi abbinamenti, nuove tecniche, nuovi modi di presentare i piatti. Pili si posiziona come un intermediario tra il passato culinario e il presente, tra la terra che lo ha visto nascere e le terre che lo hanno adottato. Il suo approccio culinario rifugge dalla staticità, prediligendo invece una dinamicità che permette ai sapori di evolvere naturalmente, senza costrizioni.

Da La Musa Restaurant un menu come mappa di un viaggio

Il menu di La Musa si legge come la mappa di un viaggio. Ogni piatto è una tappa: dalla delicatezza del maki che sposa la ricciola, all'avocado, alla ricotta di pecora e crema di pomodori secchi, ogni ingrediente ci parla di viaggio. I ravioli aperti sono un equilibrio tra la terra e il mare, con i friarielli che si abbracciano allo scampo in una presentazione che sfida la convenzione della pasta ripiena. La cacciatora di calamaro è un incontro tra la ricchezza vegetale e la pesca, dove la melanzana e la bottarga sono elementi di un dialogo culinario in cui nessuno prevale ma tutti contribuiscono al racconto complessivo. E il dolce, "Finire a capra e mele", è l'epilogo di questo viaggio, un piatto che lascia il segno con la sua capacità di unire la freschezza della mela alla cremosità del latte di capra.

Calamaro alla cacciatora 1/4 Il raviolo aperto con scampo e friarielli 2/4 L'entre`e di benvenuto 3/4 Finire a capra e mele 4/4 Previous Next

Il menu è accompagnato da una carta dei vini che è una vera e propria biblioteca di etichette, curata dal sommelier Matteo Zecchini. Qui, grandi nomi si alternano a scoperte più intime, con vini provenienti da vignaioli che rispettano e valorizzano il territorio. La selezione è un viaggio parallelo che corre accanto ai piatti, ampliandone le sensazioni e arricchendo l'esperienza di nuove sfumature.

La Musa Restaurant: il cuore enogastronomico di Aria Retreat & Spa

La Musa Restaurant fa parte di Aria Retreat & Spa. Qui, l'architettura e la natura si sposano dando vita a un resort che è allo stesso tempo rifugio e palcoscenico, dove il lusso si esprime attraverso il rispetto dell'ambiente e un'esperienza personalizzata per l'ospite. Un progetto architettonico a basso impatto ambientale si distende tra le acque calme del lago e il verde lussureggiante di un parco subtropicale, offrendo una visione di benessere che è fisico, visivo e spirituale.

Aria Retreats&Spa vista dall'alto

L'impegno di Aria nel creare un'esperienza sostenibile è evidente fin dalla scelta dei materiali e delle soluzioni tecnologiche, che hanno guadagnato al resort la classificazione in classe energetica A. Questo approccio si riflette anche nel design: ogni suite, ogni spazio comune è stato concepito per integrarsi armoniosamente con il contesto naturale, senza sacrificarne la bellezza o l'integrità. Con una superficie residenziale di 2mila mq, distribuita su tre piani, Aria offre 15 suite esclusive, ciascuna progettata con un'attenzione maniacale al dettaglio e con viste sul lago che trasformano ogni soggiorno in un'esperienza indimenticabile.

Aria Retreat, Spa Ceò: il santuario del benessere

La Spa Ceò è il cuore pulsante di Aria, un santuario del benessere dedicato agli ospiti che cercano un rifugio dalla frenesia quotidiana. Qui, il benessere è un viaggio attraverso i quattro elementi naturali, un percorso di rinnovamento personale che si avvale delle più moderne tecniche e dei migliori prodotti cosmetici. Con saune panoramiche, trattamenti personalizzati e aree relax che si affacciano sull'idilliaco scenario lacustre, la Spa Ceò promette una rigenerazione completa del corpo e dello spirito. Un percorso di benessere che si conclude idealmente con una cena al La Musa, dove i sapori e i profumi dei piatti si uniscono al panorama per stimolare ogni senso.

Aria Retreat & Spa - La Musa Restaurant & Rooftop Terrace

Via del Ciclamino 5 - 22018 Cima (Co)

Tel 0344 629899