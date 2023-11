Anantara Convento di Amalfi, uno spettacolo anche fuori stagione

Dici Costiera Amalfitana e pensi subito al mare e al profumo delle notti d'estate. Questo lembo di terra sa essere, però, magico per tutto l'anno e nella stagione invernale assume un fascino speciale, frutto delle luci che accendono i suoi borghi come fossero dei presepi e del magnetismo tipico del mare d'inverno. Sensazioni che conoscono bene dalle parti dell'Anantara Convento di Amalfi, il Grand Hotel cinque stelle che sorge all'interno di un convento dei Cappuccini risalente al XIII secolo a picco sulla scogliera Amalfitana. La struttura, a pochi mesi dalla riapertura sotto l'ala di Anantara, ha deciso di prolungare la sua stagione: resterà aperta fino al 15 gennaio. Un invito a godersi la Costiera anche in questi mesi e l'opportunità di scoprire una struttura di eccellenza, che per l'occasione ha pensato a una serie di appuntamenti particolarmente interessanti.

Anantara Convento di Amalfi in inverno

In Costiera fuori stagione all'Anantara Convento di Amalfi

Il periodo natalizio sarà inaugurato ufficialmente con una straordinaria cerimonia di accensione dell’albero di Natale presso l’antico Chiostro del Convento, guidata dall’esperto Anantara, Fra Marcus. Il Chiostro sarà allestito con decorazioni e addobbi natalizi, impreziosito da centinaia di luci a cascata per regalare un colpo d’occhio mozzafiato e un’atmosfera incantata. Al centro ci sarà un grande braciere dove potersi rilassare al calore del fuoco con la possibilità di fare marshmallow, provare dolci e delizie locali, vivendo un'esperienza unica in un ambiente magico e suggestivo.

Dal 15 al 17 dicembre il Chiostro, che risale al XIII secolo, e che oggi rappresenta il cuore dell’hotel, ospiterà un mercatino di Natale aperto a tutti: un omaggio alle tradizioni natalizie locali tra prodotti artigianali, prelibatezze tipiche, l’occasione perfetta per trovare regali unici o riscaldarsi con dell’ottimo vin brulé.

Fra Marcus

Per gli ospiti, l’Hotel propone numerose iniziative come la “Masterclass sull’Amaro dei Cappuccini”, prevista ogni giovedì dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, per imparare i segreti dell’amaro preparato per secoli dai monaci insieme a Fra Marcus e allo chef Claudio Lanuto. Per le famiglie e i bambini sono in programma attività, tra cui l’incontro con Babbo Natale, che porta doni e gioia ai più piccoli l’8 e il 25 dicembre.

Natale e Capodanno ad Amalfi: il menu dell'albergo

La scelta di rimanere aperti anche durante i mesi invernali ha aperto le porte per una serie di menu specifici per le festività. A realizzarli è stato chef Claudio Lanuto, alla guida del ristorante Dei Cappuccini, all'interno del Convento di Amalfi. Ecco, quindi, le sue proposte:

Al Ringraziamento

Il 23 novembre è in programma una tradizionale cena del Ringraziamento con tacchino ripieno in salsa gravy con baby mais al burro, crema di zucca affumicata e cheesecake con salsa ai mirtilli e croccante alle noci pecan, per concludere con un brindisi nel suggestivo Chiostro del Convento.

A Natale

I festeggiamenti inizieranno con una cena a base di pesce e vini pregiati in abbinamento. La cena della Vigilia di Natale prevede un carpaccio di baccalà con verdure, tortello di cernia, scampi, datterini e pesto di basilico, frittura di gamberi e calamari all’essenza di limone, lingotto di cioccolato 72%, castagne, crema e frutta candita.

Il menu per il Pranzo di Natale propone roll di agnello in olio cottura, cavolo nero e carpaccio di

zucchine invernali, cannelloni ripieni di stracotto di manzo, crosta di tartufo nero e zabaione al parmigiano, pancia di maiale arrostita, carote in salsa escabece e funghi porcini, mousse di ricotta di bufala, rhum e fichi secchi.

Il ristorante Dei Cappuccini all'Anantara Convento di Amalfi

A Capodanno

Si chiuderà l’anno con il Cenone di Gala a base di pesce locale, preparato ad arte e abbinato a vini pregiati e dolci delizie. Con l’avvicinarsi della mezzanotte, ci sarà un brindisi sulla terrazza per celebrare l’arrivo del nuovo anno ammirando gli spettacolari fuochi d’artificio su Amalfi.

Il menu comprende tartare di tonno, sfusato amalfitano e caviale, gamberi rossi, caffè, guanciale e amaretto, riso acquerello, aragosta, perle di limone e asparagi bianchi, tortelli di cappone, brodo affumicato e terrina di manzo, spigola di mare arrostita, sedano e foie gras, tiramisu al mandarino del ‘Convento’, cioccolato, lampone e yogurt di bufala.

Brunch delle feste

L’8 e il 26 dicembre 2023 e l’1 e 6 gennaio 2024 saranno organizzati dei brunch con un’ampia selezione di piatti gustosi: dai salumi e formaggi locali, alle pizze e focacce ripiene, agli irresistibili antipasti, primi piatti fatti in casa e un festoso piatto principale a base di roast beef o filetto di orata. A completare l’offerta non mancheranno i dolci natalizi.

La Spa di Anantara Convento di Amalfi

Inverno chiama freddo e freddo chiama Spa, una delle eccellenze delle strutture Anantara. E il Convento di Amalfi non fa di certo eccezione. Anantara Spa ha studiato trattamenti esclusivi per nutrire l’anima e il corpo in un’oasi di bellezza e serenità. Tra le esperienze signature pensate per i mesi invernali: il Massaggio Convento Di Amalfi con rituale piedi al limone, rilassante e delicato per coccolare la pelle e favorire la circolazione sanguigna, oppure il Trattamento viso Valmont Firmness o Hydration, ideale per illuminare la carnagione, aumentare l’elasticità della pelle e affinare i contorni del viso. Per chi vuole rivitalizzare la pelle dalla testa ai piedi con un prodotto esfoliante c’è lo Scrub corpo completo con oli essenziali e il Massaggio corpo aromaterapico, che stimola il sistema linfatico, circolatorio e nervoso e che include il rituale ai piedi al limone e un massaggio viso. Infine, chi durante le feste cerca il puro relax, può scegliere uno scrub agli oli essenziali e poi concedersi un massaggio rilassante alla schiena o alle gambe concludendo con un trattamento viso Valmont rinfrescante.

Speciale è l’esperienza “Pace e Bene” con Fra Marcus per conoscere i segreti custoditi dal Convento: passeggiate e momenti di meditazione e contemplazione intorno alla chiesa e ai chiostri per vivere il convento così come i frati che un tempo abitavano questi spazi sacri. Fra Marcus svelerà l'affascinante storia del monastero, dell'ordine dei Cappuccini e del loro motto "pace e bene", a cui seguirà una visita a Ravello per visitare il suo stesso convento, la Chiesa di San Francesco e il Duomo, e concludere la giornata con una deliziosa degustazione di olive italiane, taralli, pane, vino e formaggio in una bottega locale.

Anantara Convento di Amalfi

SS163 8 - 84011 Amalfi SA

Tel 0898736711