Cosa si mangia al Ristorante Sud a Terni, dove i piatti profumano di Sicilia

Di primo acchito, entrando al ristorante Sud di Terni, la prima cosa che si percepisce è il senso di ospitalità che lo staff emana, in modo automatico e naturale. Nessuna forzatura, nessuna inutile formalità, solo tanti sorrisi e un clima accogliente che, dai momenti immediatamente precedenti al servizio a quelli successivi, si respira in sala.

Raviolo ripieno di pesce spada con sugo ai tre pomodori

Merito di una famiglia proveniente dalla Sicilia, i Dragotto (precisamente dalla provincia di Palermo, che a Terni ha deciso un annetto fa di aprire un locale in cui poter tornare in qualche modo a casa, preparando piatti che potessero e possano tuttora ricordare la loro Regione. Un po' come tornare alle loro origini, dopotutto, trasportati dagli odori e i sapori che ben conoscono, pur a centinaia di chilometri di distanza, pur in una Regione, l'Umbria, tra le poche a non avere sbocchi sul mare.

I Dragotto, proprietari di Sud

E in questo viaggio i Dragotto, partendo da Michele (proprietario e pastry chef) fino a Claudio (in sala), passando per Angela (la moglie di Michele) che tutto supervisiona, accolgono i propri clienti, per portarli ad assaporare un pezzo di Sicilia. In cucina anche lo chef Alessio Pantalloni, giovane classe 1997 dinamico e con tanta voglia di fare e, possibilmente, stupire il cliente.

In cucina anche Alessio Pantalloni

Sud, a Terni con la Sicilia nel cuore

Cucina tipica siciliana, sì, ma non a tutti i costi. Tra gli antipasti figurano preparazioni tradizionali legati allo street food della Regione: dalle deliziose panelle al più corposo sfincione, passando per una mini arancina, crocchè di patate rosse e un fagottino fritto ripieno di besciamella e prosciutto. Il tutto accompagnato da un bicchierino di Marsala superiore secco delle cantine Florio. Per partire in bellezza, e in dolcezza.

Il proprietario e pastry chef Michele Dragotto

Poi è un susseguirsi di pesce (non a caso, Osteria Marinara accompagna e specifica il nome del ristorante), acquistato direttamente da Michele e solo quello in grado di poter soddisfare i suoi canoni qualitativi. Nel piatto si sente: fresco e sfizioso il carpaccio di pesce spada accompagnato da una crema alla rucola, gel di limone e scorza candita di limone.

L'antipasto di street food siciliano
Carpaccio di pesce spada
Rana pescatrice in crosta di pane di sesamo
Caponata di pesce spada e carciofi
Il dessert

Deliziosi i ravioloni ripieni ancora di pesce spada, grattugiata di ricotta salata e sugo ai tre pomodori che, nella sua abbondanza, reclama la scarpetta finale. Dolcezze e morbidezze per una succulenta rana pescatrice, avvolta a mo' di porchetta e presentata in un fragrante scrigno di pane al sesamo, creme di cime di rapa e carote. I vini in accompagnamento selezionati e raccontati con dovizia di particolari da Claudio, giovane quanto appassionato maitre e aspirante sommelier al terzo livello di corso presso l'Ais. Dulcis in fundo, la firma finale di Michele Dragotto con la sua specialità, il dessert. Serviti un croccante alle mandorle, mousse cioccolato al caramello e sale di Mothia e una Modica cake: brownie al cioccolato di Modica, namelaka al caffè.

I vini scelti da Claudio Dragotto

Per quanto riguarda invece i vini scelti da Claudio per l'entreè l'accompagnamento è stato con il Cesarini sforza Trento Doc, proseguendo poi con un Cerasuolo affinato in anfora della cantina Cerulli, un Gewurztraminer della cantina Valle Isarco e in chiusura un particolare distillato, il Rosolio al gelso dell’Etna.

Le terrazze di Piediluco, l'altro ristorante "riva lago"

Sud è solo l'ultimo nato della famiglia Dragotto. Michele infatti gestisce e guida anche un altro ristorante, Le Terrazze di Piediluco, praticamente sulle rive dell'affascinante e omonimo lago distante una mezzoretta di auto da Terni. Indirizzo ideale per lasciarsi un po' andare a piatti a base di pesce, anche di lago, più ricercati e maggiormente in abbinamento con prodotti tipici umbri. E poi, al termine del pasto, concedersi una passeggiata nel piccolo paesino che si specchia sul bacino lacustre tra le verdi colline umbre.

Ristorante Sud - Osteria Marinara

Via Cavour 19 – 05100 Terni (TR)

Tel: 329-7110669

Foto di Officina Visiva