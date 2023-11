Com'è il nuovo menu di “Capasanta”, restaurant & cocktail bar di Pompei

Poco più di un anno dall’apertura, risalente al maggio 2022, e il Capasanta restaurant & cocktail bar di Pompei (Na) si vede già riconosciuta la prestigiosa forchetta del Gambero Rosso, Guida ai Ristoranti 2024. Una forchetta strameritata, senza dubbio alcuno. L’estroso e talentuoso chef è il giovane Paolo Del Giudice, campano, appena trentenne.

Particolare del ristorante Capasanta

La cucina di mare e di pesce di chef Paolo Del Giudice al Capasanta

Diploma all’Alma (come dire laurea alla Bocconi); esperienze da Claudio Sadler e da Gennaro Esposito. Chef anfibio per quanto ha ben saldi i piedi per terra, altrimenti non starebbe conseguendo il successo che gli arride, ma con corpo e anima nel mare. Il suo mare, quello del Golfo di Napoli.

Lo chef Paolo Del Giudice

Capasanta, ristorante accogliente e luminoso

Il locale accorsato è luminoso, tavoli ben distanziati tra loro, in elegante understatement la mise en place. All’incirca 60 i coperti. Accogliente zona bar all’ingresso. Una prima sala, un terrazzino e pochi gradini scendendo il lounge riservato alle happy hour. Dehors esterno per le lunghe estati di qua. Paolo governa la cucina; la sua compagna Lisa Balestrieri governa la sala.

La zona bar del ristorante Capasanta

Il nuovo menu degustazione di Capasanta a Pompei

È creativa cucina di mare quella che ritroviamo nella ghiotta successione delle portate che giungono in tavola. Difatti ci viene proposto il nuovo menu degustazione, denominato “Cap’e Paolo”, a voler significare quanto lo chef Paolo ordinerebbe se fosse cliente avvedutamente e consapevolmente una sera a cena al Capasanta. Ma sì, metti, una sera a cena!

Da Capasanta, il gin con acqua di mare

Altra novità di questo autunno è l’imbottigliamento dell’Acquasantissima, il gin tonic realizzato con acqua di mare, originale chicca nella doviziosa ed accurata drink list di Capasanta.

Acquasantissima, il gin tonic realizzato con acqua di mare

La nostra degustazione dei piatti di Capasanta

La degustazione “Cap’e Paolo” si rivela memorabile; tra le migliori esperienze guidate dove il protagonista è il mare. Si principia con un impeccabile crudo: Tartare di tonno agli agrumi e cialda croccante. Come da prassi (!), al crudo ha da succedere, classico e gustoso l’avvicendamento, il cotto. E che cotto! Ben impiattato, rendendo così appetibile la pietanza già alla vista, Polpo arrosto, terrina di patate e maionese al prezzemolo. Negli appropriati calici, corretta la temperatura di servizio, viene versato Vigna Caselle Gewürztraminer fatto da Maso Cantanghel, in Trentino. Gradevolissimi al naso i suoi profumi armoniosi e complessi. La duttilità del vino è tale che benissimo ci accompagna per tutta la cena. Quanta piacevolezza nel Fritto: Arancino di mare, totani, piselli e provola. Ecco una scoperta che induce a golosa riflessione: gli arancini possono essere anche di mare! Similmente possono essere di mare anche gli hot dog. Paolo ce lo dimostra e ne diventiamo immediatamente ghiotti: Hot dog di pesce spada, cipolla caramellata e senape in grani.

Tortello ripieno di orata, guazzetto di cozze e vongole, aglio nero e salsa di bufala 1/8 Hot dog di pesce spada, cipolla caramellata e senape in grani 2/8 Tartare di tonno agli agrumi e cialda croccante 3/8 4/8 Polpo arrosto, terrina di patate e maionese al prezzemolo 5/8 Baccalà, crema di zucca affumicata e porro fritto 6/8 Arancino di mare, totani, piselli e provola 7/8 Babà 8/8 Previous Next

È il momento del primo: Tortello ripieno di orata, guazzetto di cozze e vongole, aglio nero e salsa di bufala. Che non si sparga la voce ma qui abbiamo chiesto e generosamente ottenuto il bis! Secondo: Baccalà, crema di zucca affumicata e porro fritto. Ottimo anche il dessert, un originale ben fatto Babà.

Roseo il futuro del ristorante Capasanta

La giovane età, la voglia di irrobustire le sue competenze, la vistosa passione che sa genuinamente trasmettere ai clienti, e l’innato talento lasciano presagire radioso futuro allo chef Paolo e quindi al Capasanta. La sana ambizione non manca, la tensione al miglioramento continuo la si percepisce e pertanto, ben ribadendo i complimenti per la forchetta del Gambero Rosso, suggeriamo al patron di guardare ad essa come elettrizzante punto di partenza e giammai punto di arrivo!

Capasanta restaurant & cocktail bar

Via Carlo Alberto 14-16 - Pompei (Na)

Tel 081 18239087