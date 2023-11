Ecco le novità autunnali della pizzeria Franco Gallifuoco a Napoli

Quanto è piacevole constatare che pizzerie già di ottimo livello, non solo non si adagiano, autocompiacendosi, sullo standing raggiunto, di per sé già ragguardevole, ma dalla tensione al miglioramento continuo permeate, ambiscono a sempre migliori risultati in termini di offering e di conseguente ulteriore delizia della clientela. È il caso virtuoso del prode Francesco Gallifuoco, patron e pizzaiolo dell’omonima pizzeria in esercizio dal lontano 1966.

La sala di Franco Gallifuoco Pizzeria 1/3 Mise en place essenziale da Franco Gallifuoco Pizzeria 2/3 Particolare della sala di Franco Gallifuoco Pizzeria 3/3 Previous Next

Le pizze e le specialità autunnali di Franco Gallifuoco

La pizzeria “Franco Gallifuoco”, di fronte alla stazione di Napoli Centrale, caratterizza la proposta autunnale ancora con gli squisiti ripieni al forno “Grotte di Franco” ma anche, recente l’inserimento a menu, con la pizza “Napulitana”. Commovente la riproposizione a distanza di cinque anni (le Grotte di Franco furono le new entry dell’autunno 2018) di due classici: la Grotta con cicoli e ricotta e al Grotta con alici e scarole. I cicoli si ricavano dalla lavorazione di vari tipi di grasso suino, tra cui in prevalenza il lardo e la sugna. Si cuociono a pezzi piccoli per lungo Tempo affinché perdano la parte grassa e divengano dorati e croccanti.

La nuova pizza Napulitana 1/3 Grotta con cicoli e ricotta 2/3 Rigatoni 3/3 Previous Next

La Napulitana è fatta con crema di papacelle fatta in casa, fonduta di Pecorino Romano Dop, provola di Agerola, salsiccia di maiale cotta a bassa temperatura con paprika. Le papaccelle sono un particolare tipo di peperone, più piccolo, più carnoso e saporito. La particolarità delle papaccelle è nella buccia: non si stacca ed è più digeribile rispetto al peperone tradizionale.

Franco Gallifuoco

Non solo pizza, il ristorante Franco Gallifuoco

Il locale è anche ristorante, con la cucina affidata a brigata al cui governo è posto il prode chef Gennaro Zannotti. Piatti gradevoli della vera cucina napoletana. Sorprendente per bontà, a riprova che oltre alla tradizione ci sono anche novità frutto di ben calibrati guizzi creativi, i rigatoni pistacchio e speck.

Ben fatte e non pretenziose sia la carta delle birre che quella dei vini. Prezzi di commovente onestà.

Franco Gallifuoco Pizzeria

Corso Arnaldo Lucci 195 - 80142 Napoli

Tel 081 19138170