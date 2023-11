Ivrea, città di grandi inventori: ecco le camere per Olivetti al 3T Boutique Hotel

Il 3T Boutique Hotel, inaugurato a maggio 2022, è un’eco-struttura a 4 stelle situata nel cuore di Ivrea (To), affacciato sul Castello sabaudo e il Mombarone, dispone di 28 camere (dai 20 ai 33 mq) e di 2 suite (33 e 36mq) suddivise in 6 categorie. Il dehors bioclimatico, il lounge bar e il ristorante “XO Restaurant”, i cui servizi sono aperti anche per gli ospiti esterni.

Una delle camere signature dedicate a Olivetti al 3T Boutique Hotel

Le camere dedicate a Olivetti al 3T Boutique Hotel

È un progetto fortemente voluto da due imprenditori eporediesi Giovanni Gianotti e Riccardo Laurenti che hanno deciso di investire sul proprio territorio attraverso l’implementazione dell’offerta ricettiva di alto livello. Tra i punti di forza e distintivi emergono la grande attenzione alla tematica della sostenibilità, la forte attenzione al design e al confort di ciascuna camera, l’omaggio ad Adriano Olivetti con le 11 camere signature, concepite come un tributo ad una delle figure chiave del Canavese e di Ivrea, e l’alta qualità delle proposte gourmet.

Particolare di un'altra camera dedicata al Olivetti

3T Boutique Hotel, massima attenzione per i clienti business

Per la clientela business è messa a disposizione anche una business room dotata delle più moderne tecnologie. Prevista la possibilità di organizzare piccoli eventi e cerimonie data la disponibilità di spazi sia interni che esterni attrezzati. Inoltre, la struttura è pet-friendly e fornisce un servizio di e-bike.

3T Boutique Hotel amico dell’ambiente

L’hotel è stato progettato con un profondo rispetto per la natura: la struttura è antisismica e interamente in legno, un cappotto termico in fibra minerale ne garantisce la coibentazione e l’impianto a pannelli solari e fotovoltaici, allineato alla rotazione solare, si occupa della produzione di energia termica ed elettrica. All’interno è stata creata una parete di verde stabilizzato, un vero e proprio giardino verticale che aiuta a regolare la temperatura e l’umidità dell’ambiente e a purificare l’aria in modo naturale.

L'esterno del 3T Boutique Hotel

La linea cortesia, fornita in dispenser ecosostenibili, è brandizzata Cinq Mondes: realtà francese, leader nel campo dei trattamenti spa. Infine, sono presenti due colonnine Porsche per la ricarica elettrica delle auto. Tutte le stanze sono attrezzate con un sistema di insonorizzazione per un’ottima qualità del sonno e della privacy. Per i letti sono stati selezionati materassi ergonomici Dorelan e leggerissime lenzuola in cotone rasato. Inoltre, è disponibile un menu per scegliere tra 3 diverse tipologie di cuscini.

Come sono le camere del 3T Boutique Hotel

Sono sei le categorie di camere, spiccano quelle tematiche: le Signature personalizzate con stampe originali delle pubblicità anni ’60, in abbinamento ad arredi contemporanei, e le Wellness che racchiudono il significato del concetto di rigenerazione firmato 3T.

Camera del 3T Boutique Hotel
Una delle camere wellness al 3T Boutique Hotel
Le camere del 3T Boutique Hotel sono dotate di ogni comfort

Durante il soggiorno è, infatti, possibile mantenere la propria routine di allenamento grazie alle dotazioni Technogym presenti nelle due camere.

Cosa si mangia al XO Restaurant

Il ristorante “XO Restaurant” guidato da Ugo Gastaldi dispone di 38 coperti e propone piatti della tradizione canavesana e piemontese rivisitati in chiave contemporanea con l’inserimento di alcuni piatti che spaziano nella cultura culinaria del territorio italiano.

Tajarin al tartufo
Cipolla canavesana all'amaretto con capunet alla vecchia maniera
Bonet
Calamarata di M.O. con fave, guanciale e pecorino
Guancia di vitello brasata al Carema con purè e carotine
Chef Ugo Gastaldi

Aperto sia a pranzo che a cena prevede diverse soluzioni tra cui scegliere nell’arco della settimana dal lunedì al sabato. Tra i piatti, oltre a quelli della tradizione canavesana, come la cipolla tipiena, anche una golosa costoletta di vitello alla milanese dorata nel burro di alpeggio.

Il bar del 3T Boutique Hotel

La carta vini spazia da quelli locali (Erbaluce Docg, Carema Doc e Canavese Doc) a quelli italiani ed esteri. Il ristorante resta chiuso la domenica.

3T Boutique Hotel

Via Sant'Ulderico 7 - 10015 Ivrea (To)

Tel 0125 036019