Siete golosi? Non perdete la prima edizione del Roma Dolce Fest

Sarà un evento ad alto tasso calorico il Dolce Roma Fest - The World of Pastry che si svolgerà al Palazzo dei Congressi dell'Eur (25 e 26 novembre), ma l'eccezionale bontà e varietà di quanto esposto e gustato potrà alleviare l'inevitabile senso di colpa dei visitatori. Sarà una vera full immersion nel mondo della pasticceria, un sogno che viene dall'infanzia e che potrà essere realizzato in un eccezionale evento che riunisce il mondo l'arte dolciaria e dei suoi protagonisti. Presenti e a disposizione del pubblico più curioso e goloso saranno pastry chef di fama internazionale, professionisti del settore e produttori dolciari.

A Roma la prima edizione di Dolce Roma Fest - The World of Pastry

La prima edizione del Dolce Roma Fest

Alla sua prima edizione, il Dolce Roma Fest nelle due giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre si articolerà in masterclass, show cooking, workshop, degustazioni e circa cento appuntamenti dedicati al meglio della pasticceria italiana che negli ultimi anni, grazie a grandi talenti, ha saputo imporre una sua identità a livello internazionale sfidando in innovazione e qualità i competitor francesi, considerati i migliori.

Dalla cioccolateria al gelato, passando per la pasticceria secca, fino ai lievitati e al cake design, Roma Dolce Fest racchiuderà, in un weekend d'incontri tra aziende, addetti ai lavori e il pubblico, le migliori espressioni della pasticceria nazionale moderna. Rappresenta un’evoluzione di quella della tradizione ma ha adottato tecniche, ingredienti e stili di presentazione con il risultato di creare dolci che siano non deliziosi, ma anche creativi e visivamente attraenti. Da segnalare, soprattutto, una nuova attenzione tra i giovani a questa professione, con l'obiettivo di reinterpretare ricette in chiave di leggerezza, con meno zuccheri e grassi.

Al Dolce Roma Fest immancabile il panettone

«Dolce Roma Fest è la naturale evoluzione del Festival della Pasticceria da noi organizzato precedentemente - ha detto Giammarco Mineo, ideatore del format con Elena Morabito e Giuseppe Cicconi del board di Alcama, la società che cura l'organizzazione dell'evento - ed è una crescita nata dalla sempre maggiore attenzione che il mondo dei dolci riscuote presso il grande pubblico».

Il mondo della pasticceria in continua evoluzione

È un settore in continua evoluzione, attento alle nuove tendenze del gusto e del benessere, che alla ricerca della qualità unisce l'attenzione alla componente gustativa e nutrizionale perché il "dolce" non sia riservato solo al fine pasto e agli eventi speciali ma entri a pieno titolo nei consumi quotidiani. «Quella che andremo a proporre - ha aggiunto Mineo - sarà un'esperienza unica nel suo genere, in grado di coniugare le produzioni dolciarie artigianali alla pasticceria d'autore, i gusti tradizionali alle tecniche più innovative, l'assaggio alla conoscenza e molti momenti di dialogo e formazione. Una combinazione che contraddistingue il nostro format e offre una panoramica su molti talenti e sulle eccellenze dolciarie del nostro Paese».

I cooking show e le masterclass di Dolce Roma Fest

In programma cooking show sui nostri dolci più iconici, dal tiramisù al babà, fino al panettone e al maritozzo. Non mancheranno le sfide con due contest, per pasticceri amatoriali e per professionisti; 15 le masterclass dedicate al cake design e una selezione di stand di produttori per far conoscere e assaggiare ai visitatori le proprie specialità.

Tanti gli special guest saranno presenti Damiano Carrara, grande interprete della pasticceria gluten free, che sarà protagonista di due show cooking; Loretta Fanella, pasticcera d’avanguardia, conquisterà i visitatori con lo show cooking Sweet carbonara; Giuseppe Amato, tra i migliori 10 Pastry Chef d’Italia e con molti allori internazionali, sarà protagonista del seminario sulla sostenibilità in pasticceria; Dario Nuti, Executive Pastry Chef del Rome Cavalieri Warldorf Astoria Hotel, come toscano, non poteva non presentare la sua rivisitazione dei cantucci e vin santo. Si alterneranno inoltre nomi celebri dell'arte bianca: da Sara Papa a Irene Tolomei del ristorante stellato Aroma fino a Salvo Leanza, gelatiere e maestro dei grandi lievitati. Damiano Vassallo, chef del ristorante Gusto dove è avvenuta la presentazione dell'evento, ha per l'occasione creato una speciale torta augurale.

Damiano Carrara tra gli ospiti dell'evento

Al Dolce Roma Fest spazio per i pasticceri in erba

Allestito anche uno spazio su misura per i più piccoli con il Pasticcio MiniClub, un'area dedicata in cui potranno impastare, sfornare e decorare le proprie creazioni in libertà, con l'assistenza di esperti.

Altri incontri saranno dedicati ai temi della salute, della sicurezza alimentare, delle intolleranze, della pasticceria vegana, gluten free e senza lattosio perché con la tecnica, la scelta accurata delle materie prime e il rigore nell'esecuzione possano essere realizzati gratificanti dessert per tutti. Dolce Roma Fest, che ha avuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Lazio, mette in risalto anche l’impegno etico e solidale: valori fondamentali che si concretizzano nella realizzazione di un villaggio di Babbo Natale in pasta di zucchero e in una raccolta fondi, entrambi destinati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Sarà anche possibile acquistare le produzioni in vetrina con i token, la moneta di acquisto di Dolce Roma Fest.