Tutto il gusto del Monferrato all'Almaranto Boutique Hotel & Relais

Almaranto è un nome che abbraccia il cuore e l'anima di Alexa, protagonista di questa straordinaria storia, unendo il termine "Alma" in omaggio alle iniziali di Alexa Schulte e Markus Schulz, compagni di vita e proprietari di questa struttura, con "Amaranto," il colore prediletto di Alexa. Un nome che riflette l'affetto e la passione che Alexa e Marcus nutrono per questo luogo speciale nel cuore del Monferrato, a Calamandrana (At), tra le città storiche di Nizza Monferrato e la splendida Canelli.

Almaranto, boutique hotel & relais, immerso nella natura del Monferrato

Come è nato l’Almaranto Boutique Hotel & Relais

Ma come è nato tutto questo? Dopo lunghi anni trascorsi in terre lontane, dalla Thailandia all'Argentina, dal Cile all'India e fino al Sudafrica, Alexa e Markus hanno fatto ritorno in Italia, il paese che ha assistito alla loro promessa d'amore nel lontano 2005. In modo quasi casuale, si sono imbattuti in un vecchio casale risalente al 1700, e con coraggio e determinazione hanno intrapreso un ambizioso progetto di ristrutturazione, sfidando avversità e pandemia. Nel 2021, il sogno si è finalmente realizzato con l'apertura di Almaranto, boutique hotel & relais, una perfetta fusione di rigore e calore.

Almaranto, relais orientato al benessere

Almaranto regala un'esperienza completa di benessere, arricchita da momenti dedicati al relax, per una clientela prevalentemente internazionale proveniente da Svizzera, Germania, Olanda e il nord d'Europa che si uniscono agli appassionati vacanzieri italiani, tutti desiderosi di vivere l'incanto di questo resort circondato da vigneti e noccioleti.

La palestra di Almaranto, boutique hotel & relais

Il resort offre 19 camere e 4 suite progettate e arredate su misura da Alexa Schulte, unendo mobili antichi e pezzi di design da lei personalmente selezionati, tra cui l'Almaranto suite che, con i suoi 175 metri quadri di superficie totale, rappresenta una delle suite più grandi della regione. La piscina all'aperto, la palestra dotata di attrezzi in legno e pelle, la biblioteca con una collezione di oltre 300 libri di cucina internazionali e la sala da biliardo costituiscono svagati rifugi per gli ospiti, offrendo un'ampia gamma di opzioni per il proprio intrattenimento.

Da Almaranto accoglienza tra innovazione e raffinatezza

Esemplare la scelta di non includere televisori nelle camere, ma offrire una connessione Wi-Fi ad altissima velocità da utilizzare con i propri dispositivi; stesso discorso anche per la decisione coraggiosa, considerando lo standard italiano, di sostituire i bidet tradizionali con quelli elettronici. La domotica è parte integrante dell'esperienza Almaranto grazie a tende oscuranti automatiche all'interno di porte vetrate, specchi a spannamento automatico, docce massaggianti accompagnate da miscelatori di ultima generazione. Il tutto progettato con illuminazione intelligente concepita per ridurre sprechi tanto nelle camere quanto nelle aree comuni. E accanto a tutta questa funzionalità si scoprono dettagliate raffinatezze come, ad esempio, le setose lenzuola in cotone egiziano che ricoprono i letti king size, la cui delicatezza emerge al semplice tatto.

Una delle stanze di Almaranto, boutique hotel & relais 1/3 Relax totale nelle stanze di Almaranto, boutique hotel & relais 2/3 Natura e relax nelle stanze di Almaranto, boutique hotel & relais 3/3 Previous Next

Da Almaranto 2 ristoranti: Adagio Gourmet e Anima Bistrot

Una cucina per due proposte che si completano vicendevolmente grazie all'opera del trentenne chef Mario Maniscalco e della sua brigata di sette elementi che insieme realizzano i piatti del ristorante Adagio, la proposta fine dining di Almaranto, e del bistrot Anima, con l’obiettivo di valorizzare il territorio coadiuvati da fornitori locali, quando possibile, con un menu disegnato dalle stagioni; il tutto condito con gocce di influenze siciliane in omaggio alle radici dello chef.

La sala del ristorante Adagio Gourmet 1/3 Il bar del ristorante Adagio Gourmet 2/3 La scala della cantina di Almaranto, boutique hotel & relais 3/3 Previous Next

Nell'intima atmosfera di Adagio Fine Dining, con una sala interna che accoglie circa 25 ospiti, si snodano sei menu degustazione, senza (per ora) concessioni al capriccio de “la carte”, ciascuno raccontando un viaggio culinario specifico. Tra le proposte brillano la stagionale “Trifula Bianca”, la “Terrenità” vegetale e l'incanto marino di “Incontri”. Emergono pure due itinerari peculiari che risaltano le prelibatezze piemontesi: uno dedicato ai formaggi artigianali, l'altro alle carni Dry Aged. In un'atmosfera più disinvolta e informale, Anima Bistrot presenta un menu di comfort food che unisce la ricca tradizione regionale a influenze internazionali. Si possono gustare autentiche ghiottonerie locali come i taglieri di salumi e formaggi artigianali che convivono armoniosamente con delizie tradizionali come i Tajarin 30 tuorli e il girello di vitello in salsa tonnata. Insieme a queste proposte, si ergono creazioni più internazionali come il Classic Burger & Chips, che in autunno si arricchisce con guancia di vitello, salsa ai funghi e castagne, oppure la Caesar Anima Salad.

Vini, cocktail e oltre da Almaranto

La selezione dei vini è affidata con attenzione a Markus, il compagno di vita di Alexa: la sua cantina abbraccia una ristretta antologia di vini, intorno alle 200 etichette, provenienti da produttori locali e da ogni angolo del globo, privilegiando i vignaioli con i quali ha intessuto trasparenti affinità, creando un legame tra il terroir e il palato. Anche l’attenzione per chi desidera un'alternativa analcolica al vino è altrettanto scrupolosa: l’”Abbinamento Zero” offre bevande senza alcol e brandy di frutta firmati dalla tedesca Manufaktur Jörg Geiger, una credibile alternativa che fa onore anche a chi, per motivi di salute, convinzioni etiche o semplice preferenza personale, non gradisce bevande alcoliche. Dallo zero all’alto grado il passaggio da un'estremità all'altra dello spettro alcolico è agevolato dal prezioso contributo della giovanissima (classe 1997) barlady monferratese Rachele Bottino, mixologist e maître del ristorante Adagio, per la sua abilità nel creare cocktail in stile americano.

Adagio Accademia: un viaggio tra sapori internazionali

Adagio Accademia è il regno di Alexa, uno spazio in cui condivide le ricche esperienze dei suoi viaggi, che l'hanno portata a immergersi in culture e tradizioni gastronomiche internazionali. Ogni incontro prende il via con un calice di spumante e un finger food per preparare al meglio gli allievi all'inizio della lezione, svolta in una sala all'avanguardia tecnologica, dotata di diverse postazioni indipendenti e rigorosamente attrezzate. L'esperienza culinaria si completa poi con la degustazione dei piatti, condivisi tra gli allievi in un pasto conviviale.

Da Almaranto alla scoperta del Piemonte tra vigneti e tartufi

Almaranto sorge strategicamente in una posizione baricentrica, come un gioiello nascosto, pronto ad essere scoperto da chi desidera immergersi nel ricco patrimonio culturale del Piemonte. È un dolce saliscendi tra colline dipinte da vigneti e noccioleti dove la natura stessa invita all'esplorazione con tranquille passeggiate a piedi o esplorativi circuiti enoturistici per gustare la bellezza del territorio in ogni sua sfaccettatura. E, come in ogni buon racconto, oltre a queste vi sono esperienze più intime e ricercate, come la caccia al tartufo in stagione, un viaggio sensoriale accompagnato dagli esperti trifulau e dai loro fedeli amici a quattro zampe, dove la terra rivela i suoi segreti più preziosi.

La piscina di Almaranto, boutique hotel & relais 1/3 Almaranto, boutique hotel & relais ricavato in un ex casale 2/3 La reception di Almaranto, boutique hotel & relais 3/3 Previous Next

In questo luogo, il Piemonte svela la sua anima, e Almaranto vi apre le porte per un'esperienza indimenticabile, un invito a scoprire il cuore di questa terra: benvenuti nella vostra avventura piemontese.

Almaranto Hotel & Retreat

Regione Quartino 6 - 14042 Calamandrana (At)

Tel 0141 1847040