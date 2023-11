“Locanda in Tuscany” a Milano con i sapori autentici della Val d'Orcia

Un viaggio nell'ospitalità toscana più autentica si è svolto negli spazi della Scuola de La Cucina Italiana a Milano, dove Claudia Giuliani e Luca Bernetti hanno presentato il loro concetto di accoglienza. «Nel 2015 in Val d'Orcia, al centro della vallata abbiamo acquistato una vecchia fattoria e l'abbiamo valorizzata, non rimodernata - hanno spiegato - Ne abbiamo mantenuto l'identità dando vita a Locanda in Tuscany. Tanto per intenderci, i pavimenti irregolari e le strutture di base della stalla sono rimasti tali e dal 2016 accolgono il ristorante Taverna di Mozart». Qui la cucina è stata affidata a Tina Aigbovo Pinzi. Nata 43 anni fa in Nigeria, si è trasferita in Italia scegliendo un piccolo paesino nella provincia di Siena, San Casciano dei Bagni, per stabilirsi e creare la sua famiglia.

Tina Aigbovo Pinzi con i suoi pici

Locanda in Tuscany, una cucina tutto impegno e sentimento

Con la nascita del primo figlio, la passione per la cucina ha preso corpo. Vera autodidatta, con la complicità della suocera ha sperimentato le basi della gastronomia del territorio per poi formarsi “rubando con gli occhi” e affiancando i cuochi di alcune trattorie tipiche tra Radicofani, Chianciano Terme, Fabro e la Maremma. Le sua è una cucina intensa, senza filtri, tutto sentimento.

Inizia il servizio negli spazi della Scuola de La Cucina Italiana

Locanda in Tuscany, tipico in degustazione

Ha Milano ha realizzato in diretta e proposto in degustazione Pici alle briciole - «Una pasta da poveri solo con farina, acqua, sale e olio» - a cui ha aggiunto pane in briciole. In seconda battuta ha servito Gnudi di ricotta e spinaci, pomodori secchi e prosciutto di cinta senese croccante. In abbinamento ai pici Targete 2022 bianco toscano cantina Poggio Grande (50% Mersenne e Roussenne).

Luca Bernetti, Tina Aigbovo Pinzi, Claudia Giuliani, Francesco Lippolis

Con i Gnudi è stato scelto Sogni e Follia 2019 Rosso di Montalcino Podere le Ripi. Per la cronaca, i crostini con fegatini di pollo come finger food di benvenuto sono stati accompagnati da uno Spritz con ingredienti solo toscani a base di un acqua aromatizzata alla lavanda: la struttura vanta 4mila piante. In chiusura cantucci, fatti in mattinata da Tina, e vinsanto.

Locanda in Tuscany, lista dei vini a chilometraggio

«La nostra carta dei vini - ha sottolineato Francesco Lippolis, responsabile di sala di Taverna Mozart - è corta e si sviluppa lungo una trentina di etichette rappresentative del territorio. Una lista dove i vini sono presentati anche per chilometraggio, la distanza tra la cantina e il ristorante». Essenziale anche il menu: 4 ricette per antipasti, primi e secondi.

Pici alle briciole 1/5 Gnudi in vetrina 2/5 Gnudi di ricotta e spinaci, pomodori secchi e prosciutto di cinta senese croccante 3/5 Locanda in Tuscany al centro della vallata 4/5 Ambiente rustico, elegante, ricco di identità 5/5 Previous Next

Locanda in Tuscany, 9 camere per 5 tipologie

Locanda in Tuscany - Luxury Country Resort offre agli ospiti una scelta tra 9 camere e suite di diversa tipologia. Le stanze si trovano nel podere principale o nella dependance, che un tempo era il deposito delle balle di fieno. Sono divise in cinque categorie (Deluxe, Superior Deluxe, Grand Deluxe, Superior Grand Deluxe e Suite) e sanno creare un'atmosfera ovattata che riporta indietro nel tempo, pur garantendo il moderno comfort.

Locanda in Tuscany - Luxury Country Resort

Case Sparse Moro Fiacchi 13 -53023 Castiglione d'Orcia (Si)

Tel 0577 1700221