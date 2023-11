[[La Locanda del Postino]] a Salina tra mare, cucina e ospitalità eoliana

Raccontiamo dove ci troviamo con il metodo cosiddetto della matrioska. Siamo in Sicilia; e va bene, ma siamo ancora nell’indefinito. Si dirà, che invece va già proprio bene bene perché la Sicilia è un’isola, e che isola! Un momento, ma allora ci stiamo dimenticando che la Sicilia è un’isola contornata da isolette, alcune di costoro identificabili come arcipelaghi. Fuochino allora siamo in un arcipelago. Si, indovinato! E quale arcipelago? Egadi, Eolie o Pelagie? Il secondo: l’arcipelago delle Isole Eolie, composto da sette isole: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano. Quindi, in quale di queste sette bellissime isole ci troviamo?

La Locanda del Postino

Ci troviamo a Salina, l’isola più fertile delle Eolie. Qui si raccolgono le uve pregiate da cui si ricava il vino liquoroso Malvasia. Di notevole importanza anche la coltivazione dei capperi. E nell’ambito dell’isola ci troviamo a Malfa, che è comune a sé. E nell’ambito di Malfa siamo all’interno del pianoro di Pollara, che di Malfa costituisce frazioncina. Pollara è conosciuta per la qualità dei capperi che qui crescono spontanei, e per essere stato il set del film Il Postino con Massimo Troisi e Philippe Noiret. “Il Postino” ha a che vedere con il nostro D&B! Eccoci giunti all’ultima matrioska: D&B La Locanda del Postino, di proprietà della famiglia Leva: i coniugi Mauro e Amelia e i figli Francesco, primogenito non ancora trentenne maitre e sommelier e la secondogenita Mariachiara, pastry chef. Il casale che ospita il D&B, ben ristrutturato, si affaccia ad ovest sul mare, da cui si ammira lo splendido tramonto con le sagome delle isole di Alicudi e Filicudi; a est è circondato da un anfiteatro roccioso di circa 1 km di diametro, testimone di quello che fu il più grande cratere delle isole Eolie.

La Locanda del Postino, cena con vista

Il D&B è in possesso della certificazione Ecolabel rilasciata dall’Unione Europea per la politica ambientale adottata in fase di costruzione della struttura. La componente Bed consta di dieci camere arredate in stile eoliano. Ci viene assegnata una bellissima camera situata al primo piano con terrazzo con vista sul piccolo boschetto di palme che si affaccia sul mare e sulla parete destra del cratere da cui si può ammirare la chiesa di Sant’Onofrio e il Semaforo, castelletto usato in passato come punto di osservazione dalla Marina Militare. Arredo semplice e sobrio, in perfetto stile eoliano. Il letto e i comodini in ferro battuto e il grande armadio di legno incassato nella parete testimoniano la maestria degli artigiani locali che li hanno realizzati. La famiglia Leva è di Messina. E come in tutte le famiglie, c’è (c’era) il medico di famiglia. E che c’entra? C’entra. C’entra al punto tale che si insedia in cucina. Chi, il medico di famiglia? No, non il medico bensi suo figlio, lo chef Stefano Stracuzzi, pressoché coetaneo di Francesco. La proposta culinaria di Stefano è in funzione dell’isola, ricca di verdure e ortaggi; il pesce non manca ma rispetta le stagionalità e anche la carne è presente in virtù della grande tradizione delle carni tra Nebrodi e Peloritani. Ci prepariamo per la cena, preceduta dall’augusto momento dell’aperitivo.

La Locanda del Postino, una delle camere

È il momento magico del tramonto. Drink gustosi affiancati da deliziose bruschette con paté e pesti fatti in casa, mio gin tonic con Malvasia, capperi e pepe rosa. Nei mesi estivi la cena viene servita sulla terrazza panoramica vista mare. Nei mesi freddi e nelle serate piovose servono la cena nella suggestiva cornice del giardino coperto da una pergola o all’interno del Palmento. Ricorrendo alla viva memoria ancor prima che agli appunti, citiamo l’ottimo antipasto di gamberi crudi. Squisite e ben fatte le Tagliatelle fresche con le acciughe. Abbiamo anche assaggiato due preparazioni con gli spaghetti: al nero di seppia e ai ricci di mare, presenti in carta secondo disponibilità e stagione. Memorabile, gioia per gli occhi ancor prima che per il palato, il Polpo alla piastra con Malvasia. Imperdibile, a testimoniare la maestria dello chef, l’Alalunga con salsa di arancia e granella di pistacchio. Per il vino ci siamo affidati completamente a Francesco e la scelta si è rivelata ottima. Buio: candele, luci in lontananza. Si torna in camera. Notte buona.

Al risveglio, gli occhi si deliziano con panorama unico, spettacolare. La colazione è squisita. Le torte sono fatte a mano dalla signora Amelia. Ottimo, ben servito, il cappuccino. Molto buona anche la componente salata. Su come trascorrere piacevolmente la giornata, cogliamo volentieri la proposta dell’escursione ai Didyme. I didyme, che in greco antico significa “gemelli”, sono le due montagne di Salina: Monte Fossa delle Felci e Monte dei Porri. A vederli dal mare, sembrano effettivamente due gemelli visti dal mare. Entrambe sono Riserva Naturale protetta e sono attraversate da una miriade di sentieri che portano alle vette e ai diversi paesi dell’isola. Cimento arduo, ma lo affrontiamo appassionatamente.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

La Locanda del Postino

Via Picone 10, località Pollara - Malfa (Me)

Tel 090 9843958