Cosa fare e cosa mangiare al Rome Cavalieri aspettando il Natale

Anche quest'anno, con l’arrivo del freddo, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, ha annunciato le novità della stagione che si prospetta più ricca e affascinante che mai con tante proposte nel segno del gusto e della bellezza. Immerso nel parco mediterraneo di oltre sei ettari, affacciato su Roma con una vista impareggiabile sulla Città Eterna, il resort propone appuntamenti tradizionali e nuovi progetti, con un programma pieno di sorprese che partono proprio dal suo grande parco, elemento che fa di questo albergo un'oasi verde nel cuore della città.

La magia delle feste al Rome cavalieri

Il nuovo menu al Ristorante Uliveto del Rome Cavalieri

Il suo polo del gusto è il Ristorante Uliveto, accessibile anche dal parco, e dall'inizio di novembre è pronto il nuovo menu firmato dall'executive chef Fabio Boschero che prosegue nel suo percorso di ricerca, basato su una cucina tradizionale rivista in chiave moderna, fatta di ricette creative con un forte legame con il passato. Disponibili due menu diversi, uno per il pranzo e uno per la cena, che offrono un'ampia selezione di piatti.

Il Pacchero ripieno di ricotta cacio e pepe, carciofi croccanti e guanciale amatriciano 1/3 Esotico di mille bolle e cioccolato 2/3 Chef Fabio Boschero 3/3 Previous Next

Da provare il signature dish Risotto “der Sandrone” al cavolo rosso con ostriche al vapore, pepe dello Sichuan e aria di prezzemolo, il Baccalà al coccio con pomodori, olive e cipolla di Tropea su crostone di patata, le Polpette di vitella e mortadella con salsa all’arrabbiata di pomodorini e peperoncini freschi e i Tournedos di Fassona con salsa piemontese ai funghi freschi di stagione. Non mancano i piatti vegani e l'attenzione a particolari regimi dietetici. Tra le ricette green proposte, la Crema di zucca, porcini saltati e crostini al timo e la Bistecca vegana di cavolfiore alle erbe mediterranee, crema di tofu alla curcuma, cipolla di Tropea caramellata al balsamico e polvere di olive nere.

Un piatto di stagione, vero e proprio comfort food, è “La Fonduta dello Chef” in tre diverse variazioni: la classica con Fontina Valdostana oppure quella al formaggio erborinato dolce, servite entrambe con carne salada, patate bollite, cipolline, cetrioli sott’aceto, crostoni di pane e insalata croccante con erbe aromatiche. E per i golosi c'è anche una originale versione dolce: la Fonduta ai due cioccolati, con frutta, biscotti fatti in casa, crêpes roll, Disaronno bonbon e financier alla nocciola e lampone. Trionfano anche altri dessert creati dall’Executive Pastry Chef Dario Nuti, come la Burratina dolce, grattachecca ai frutti di bosco e balsamico, l'Esotico mille bolle e il Tiramisù Cavalieri.

Il rito del brunch al ristorante Ulivo del Rome Cavalieri

Sempre al Ristorante Uliveto va in scena ogni domenica il rito del brunch, tradizione consolidata e amata da romani e non romani che si lasciano affascinare dall’offerta sempre diversa, sostenibile e coinvolgente. In collaborazione con Slow Food Roma saranno protagonisti i Presidi Slow Food, piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire ed esempi virtuosi di economia locale.

Il giorno del Thanksgiving Day al Rome Cavalieri

Molte le festività che si festeggeranno anche a tavola come, il 23 novembre, il consolidato appuntamento del Thanksgiving Day con una ricca cena a buffet. Accanto all'immancabile tacchino ripieno, ci saranno Ravioli di zucca con burro e salvia e tartufo nero a scelta, Pannocchie al vapore con burro salato, fagiolini e bacon e Prosciutto al forno della Virginia. Sublimi i dolci tipi degli States sempre opera di Nuti, come la Torta alla zucca, i Brownies e la New York cheesecake.

Appettando Natale al Rome Cavalieri

C'è anche qualche anticipazione per il Natale e Capodanno, da vivere tra cenoni, brunch e festeggiamenti di gala in un’atmosfera pop e giocosa, con allestimenti ricchi di sorprese che riportano alle atmosfere degli anni ‘60, in un’epoca piena di ottimismo e grandi aspettative.

Nuovi drink e sushi al Tiepolo Bar del Rome Cavalieri

Esperienze gustative tra tradizione e tendenza possono essere gustate anche al Tiepolo Bar, famoso per la mixology d’eccellenza, che non finisce mai di stupire con le nuove formule, tra i drink tradizionali e le nuove sperimentazioni di Angelo Severini e del suo team. New entry perfetta per la stagione il cocktail Espresso Martini, con Absolut Vodka, Liquore al caffè Kahlua, Caffè espresso e 3 Chicchi di caffè, ideale per una sferzata di energia.

Ma non c'è solo mixology d’eccellenza: il bar propone, infatti, una fantasia di sushi, con un menu declinato nelle sue tante varietà, tra cui la selezione di Uramaki come California roll con avocado, salmone e Philadelphia, oppure Roll di gamberi con avocado, tobico e gamberi, e la proposta vegetariana di Roll di avocado, cetriolo e Philadelphia. A seguire, un assortimento di Hosomaki, Nigiri e Sashimi al tonno, salmone e spigola.

Capodanno eccezionale al Rome Cavalieri

Per il Capodanno ci sarà un evento eccezionale: una serata di gala con l’esibizione delle stelle mondiali dell’iconico Le Cirque Top Performers con cinque grandi artisti diretti da Anatolii Zalewsky, Clown d’Oro al Festival di Montecarlo e icona mondiale del circo contemporaneo con oltre duemila spettacoli con il Cirque du Soleil.

Bubble Pure Air al Rome Cavalieri

Buon gusto ma anche relax e benessere sono al centro dell'accoglienza. Per dedicarsi alla cura del sé immersi nella piacevolezza della natura, il Cavalieri Grand Spa Club propone fino al 12 dicembre la Bubble Pure Air di Natura Bissè, collocata nel giardino. È un’esperienza beauty davvero esclusiva e all’avanguardia: una vera e propria “bolla” in cui l’aria è filtrata in rigenerazione continua e pura al 99,995%, quindi priva di particelle inquinanti, agenti batteriologici e allergenici. Ma anche tutto l'anno il benessere, lo sport, i trattamenti estetici, irrinunciabili per gli amanti della forma fisica, sono sempre assicurati nel Cavalieri Grand Spa Club.

Al Rome Cavalieri come in un museo

C'è anche la bellezza dell'arte, con una collezione degna di un grande museo, con dipinti, sculture, mobili d’epoca, arazzi. Ammiratissimi un trittico di Giambattista Tiepolo, gli arazzi delle botteghe Gobelin Beauvais, i mobili di Boulè, le sculture di Thorvaldsen, le opere di Andy Warhol.

Il Rome Cavalieri dispone di 370 ampie camere, di cui 25 suite (tra gli 80 e 450 mq e tutte con balcone privato). Particolarmente sontuose per arredo e uniche per le splendide terrazze di 200 mq sono la Suite Penthouse e la Planetarium. Un primato assoluto per il Rome Cavalieri anche per le sue strutture dedicate ai Congressi e Convegni.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Via Alberto Cadlolo 101 - 00136 Roma

Tel 06 35091