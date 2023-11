Raclette o fonduta? Tutte e due da Fondoo, il ristorante svizzero di Torino

Comodamente in centro a Torino si possono gustare i due piatti nazionali svizzeri, la raclette e la fonduta. Da circa un anno ha aperto in via Maria Vittoria, Fondoo, un piacevole locale arredato con materiali naturali come il legno e la pietra, non tanto per ricordare gli interni di una baita alpina, quanto per sottolineare il senso di convivialità che i due piatti esprimono.

Dalla Svizzera a Torino con Fondoo

Il locale nasce dalla volontà dell'imprenditore svizzero Christoph Groh di far conoscere e diffondere questi prodotti tradizionali oltre le frontiere nazionali e la scelta del capoluogo piemontese, per l'apertura del primo ristorante, non è casuale. Torino è considerata una delle capitali gastronomiche d'Italia e teatro di numerose manifestazioni che hanno accolto chef famosi, una per tutte Buonissima.

Ad accogliervi con sorriso e simpatia Riccardo Fachino, l'anima del locale di Torino, pronto ad assistervi nella scelta del percorso gastronomico. Come da tradizione la “raclette” è servita su piccoli fornelli alimentati da candeline che scaldano il formaggio, in modo che ognuno possa scegliere la sua porzione preferita e gestire il ritmo del pasto a piacere. Diversi i contorni di accompagnamento: i tipici cetriolini e cipolline, ma anche verdure, affettati, funghi e pere.

Il formaggio da raclette ha origine negli alpeggi, salato e a pasta semidura, ad alta proprietà fondente, occhiatura scarsa di medie dimensioni, dal gusto delicato ma saporito. Da “Fondoo” sono addirittura dieci le varietà di formaggio che si possono scegliere, tra cui la “nature” di vari alpeggi diversi, la specialità con formaggio di capra, oppure le versioni aromatizzate.

Un'attenzione particolare alla varietà di patate, piccole e sode, che vengono tenute alla giusta temperatura in un grazioso sacchetto termico. Da aggiungere che il formaggio da loro utilizzato è stato premiato alla prima edizione dei Campionati del mondo di raclette che si è tenuto a Morgins in Vallese.

L'altra specialità in carta è la “fondue”, il piatto Nazionale dal 1875 e reso popolare dall'Unione Svizzera del Formaggio nel 1930, prima che i “set da porzione” venissero spediti anche ai Soldati Elvetici. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la “fondue” è diventata un simbolo internazionale che rappresenta la Svizzera. Tradizionalmente, il formaggio fuso, condito con aglio e vino bianco, è servito in un pentolino di ghisa scaldato su un fornello a gas. La fondue viene proposta in quattro varietà: “la nature” (raclette e gruyère), “moitié-moitié” (gruyère e vacherin), “tomate”, ai “funghi” o con una grattata di tartufo di stagione.

Il pane poi quello artigianale di Tellia, in arte Enrico Murdocco. Non mancano i taglieri di salumi ed invitanti insalate. A fine pasto, immancabile la “chocolate fondue”: cioccolato svizzero di varie intensità, fuso in piccoli pentolini in cui intingere frutta fresca di stagione.

Poi per chi ancora desidera rinfrescare il palato, ci sono i sorbetti fatti in casa con limone, mandarino, salvia, rosmarino, vaniglia e pere. Anche la selezione dei vini rispecchia l'identità di “Fondoo”, proponendo etichette francesi e piemontesi di prestigio, oltre a piccoli produttori svizzeri.

Via Maria Vittoria 11/L - 10123 Torino

Tel 345 760 0500